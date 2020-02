399 $ «Apple AirPods (génération X)» apparaissent dans la liste d’inventaire cible

Le système d’inventaire interne de Target semble inclure une liste pour un produit appelé “Apple Airpods (génération X) au prix de 399 $”, selon plusieurs employés de Target qui ont contacté YouTuber John Prosser.

Prosser spécule que le nom pourrait faire référence aux écouteurs supra-auriculaires d’Apple qui seraient en développement, mais la liste n’est pas accompagnée d’une image et ne contient aucune autre information que le nom et le prix potentiel.

Notamment, l’orthographe des “Airpods” est erronée, donc les Airpods Apple (génération X) peuvent juste être un nom d’espace réservé pour quelque chose à venir. Le prix de 399 $ est de 150 $ plus élevé que les AirPods les plus chers d’Apple, les AirPods Pro, donc si le produit est réel, il s’agit d’une option de casque haut de gamme dans la ligne “ AirPods ”. Il existe trois références avec le nom X Generation, suggérant trois couleurs potentielles.

Plusieurs employés de Target ont commencé à me contacter à ce sujet 🤔

Cette mystérieuse liste «Apple irAirPods‌ (génération X»), au prix de 399 $, apparaît dans leurs systèmes et sur les scanners UPC. 👀

Casque d’écoute supra-auriculaire «StudioPods» d’Apple. Lancement prochain (mars)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

– Jon Prosser (@jon_prosser) 22 février 2020

AppleInsider dit qu’il a parlé à plusieurs employés de Target après avoir pris connaissance de la liste, et bien qu’il n’y ait aucune information à glaner sur l’origine de l’image, les employés ont déclaré que les espaces réservés aux nouveaux produits avec des informations sur les prix sont courants, mais les noms de produits ne le sont pas toujours précis.

Les employés ont suggéré que les produits avec un espace réservé «soient expédiés dans un mois» ou parfois «dès une semaine» après leur apparition dans le système d’inventaire cible, donc s’il y a effectivement un nouveau produit «AirPods» en préparation, il pourrait arriver bientôt. Selon les rumeurs, Apple organiserait un événement le 31 mars où les nouveaux «AirPods» pourraient être annoncés aux côtés de l’iPhone à bas prix en cours de développement.

Il y a eu récemment des rumeurs au sujet de “irAirPods Pro‌ Lite” sans aucune information spécifique sur ce que cela pourrait être, mais un tel produit serait probablement disponible à un coût inférieur à celui de ‌AirPods Pro‌ et n’est probablement pas le produit référencé dans la liste Target. Apple n’a pas d’autres écouteurs de style AirPods en préparation, mais la rumeur dit qu’elle travaille sur des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme depuis 2018.

On a peu entendu parler des rumeurs sur les écouteurs haut de gamme, et il y a eu des spéculations selon lesquelles les rumeurs faisaient référence au Beats Solo Pro à 300 $ lancé en octobre, mais il est possible qu’il y ait un autre ensemble d’écouteurs à l’horizon .

