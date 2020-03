4 étuis que vous pouvez utiliser pour désinfecter votre iPhone

Hier, j’ai écrit sur la façon de nettoyer correctement votre appareil. Je voulais aussi trouver des produits capables de le désinfecter et j’ai trouvé quatre cas aux propriétés antimicrobiennes.

L’étui Evo Check pour iPhone 11 de Tech21 mentionne la protection antimicrobienne parmi ses attributs. Il peut également protéger votre iPhone contre les chutes jusqu’à 12 pieds et il est fabriqué à partir de matériaux d’origine végétale. US $ 30

L’étui Presidio Pro de Speck vous offre une protection contre les chutes de 10 pieds avec sa barrière antichoc spéciale qui se comprime pour absorber les chocs. La finition est douce au toucher et peut résister aux rayures, ainsi qu’aux bactéries résistantes. US $ 22.49

CuVerro utilise du cuivre comme revêtement pour son boîtier. Le cuivre et ses alliages comme le laiton et le bronze sont naturellement antimicrobiens. Lorsqu’il est nettoyé régulièrement, il peut tuer 99,99% des bactéries en 2 heures. Ces étuis sont spécifiquement pour l’iPhone 7 et l’iPhone 8. US $ 9.99

NueVue propose une jolie coque en cuir Napa pour iPhone. C’est différent des cas habituels. Ils appellent cela un étui, mais c’est plus une pochette, car il couvre l’avant et l’arrière de votre iPhone. L’intérieur est doublé de microfibre antimicrobienne, c’est donc plus un outil de nettoyage pour glisser votre iPhone à la fin de la journée. US $ 51