4 Services cloud vers des fichiers torrent sur iPad

Le torrent est un type de partage de fichiers et bien qu’il ne soit pas intrinsèquement illégal, de nombreux sites Web de torrent sont remplis de matériel piraté. Ni moi ni The Mac Observer ne tolérons le piratage. Maintenant que notre divulgation est terminée, voici quatre services cloud que j’ai trouvés qui vous permettent de torrent des fichiers sur iPad (ou iPhone). Tous ont un compte gratuit et limité avec des mises à niveau payantes en option.

Fonctionnalités de compte gratuites: 1 Go de stockage cloud, 1 torrent à la fois, vitesse de téléchargement non garantie, téléchargements HTTP non sécurisés et streaming en ligne.

Vous pouvez utiliser ce service sans compte, mais l’utilisation non enregistrée est encore plus limitée que l’utilisation gratuite et enregistrée.

Fonctionnalités de compte enregistrées gratuites: Streaming en ligne, fichiers disponibles pendant sept jours, 2 fichiers stockés à la fois, limite de téléchargement de 150 Ko / s, taille de fichier maximale de 1 Go.

Il s’agit du transfert de fichiers en streaming sur WebTorrent. Je ne connais pas les limites d’Instant car le site Web est rare, mais il est raisonnable de supposer qu’il a les mêmes limites ou des limites similaires aux autres comptes gratuits.

Comme Instant, il n’y a pas de spécifications strictes pour les comptes Offcloud gratuits. Vous pouvez avoir jusqu’à trois liens à la fois.

Lectures complémentaires

[AirPods Pro and Naturespace is a Great Meditation Technique]

[Apple Gets New Project Titan In-Vehicle Device Location System Patent]