4 Services DNS privés à utiliser sur iOS et macOS

Dans le passé, j’ai écrit sur les bons services VPN à utiliser, et maintenant il est temps de parler de DNS. Abréviation de Domain Name System, DNS est communément appelé «l’annuaire téléphonique» d’Internet. Il aide à connecter les navigateurs Web aux serveurs Web en traduisant des adresses comme 104.26.0.124 en www.macobserver.com. Voici quatre services DNS privés que je recommande. Ils sont également tous des DNS cryptés.

Il existe plusieurs façons d’utiliser un serveur DNS. L’une consiste à accéder manuellement aux paramètres réseau de chacun et à configurer le Wi-Fi. La deuxième façon consiste à télécharger une application, et la troisième consiste à accéder aux paramètres de votre routeur et à la configurer à cet endroit. Vous pouvez généralement accéder aux paramètres de votre routeur en tapant 192.168.1.1 dans un navigateur Web.

Configuration

Vous pouvez modifier manuellement votre serveur DNS sur iOS en allant sur Paramètres> Wi-Fi. Appuyez sur le icône «i» bleue à côté de votre réseau Wi-Fi, faites défiler vers le bas et appuyez sur Configurer DNS. Sur macOS, vous trouverez ceci en allant sur Préférences Système> Réseau> Avancé> DNS.

Votre FAI vous configurera automatiquement avec ses propres serveurs DNS. Mais de nombreux FAI, sinon tous, collectent votre historique de navigation et le vendent aux annonceurs. C’est pourquoi nous voulons utiliser des services DNS privés.

L’utilisation d’une application DNS est utile sur les iPhones et les iPad, car si vous vous connectez à plusieurs réseaux Wi-Fi, vous devrez tous les configurer. De plus, vous ne pouvez pas configurer DNS sur une connexion cellulaire. Mais les applications DNS configurent un faux profil VPN, ce qui signifie que vous aurez ce DNS, quel que soit le réseau auquel vous vous connectez.

Pour les configurer manuellement, utilisez les adresses des serveurs principal et secondaire. Tapez le serveur principal en premier et le serveur secondaire en second. À moins que votre réseau ne prenne en charge IPv6, vous pouvez vous en tenir aux serveurs IPv4. Assurez-vous que les serveurs principal et secondaire sont tous les deux le même protocole.

Cloudflare a publié son DNS public il y a quelques années. La société affirme que sa technologie WARP le rend plus rapide que les autres services DNS. Cloudflare dit également qu’il ne tient pas de journaux ni ne partage vos données avec les annonceurs.

Serveur principal: 1.1.1.1

Serveur secondaire: 1.0.0.1

Télécharger sur l’App Store. Il n’y a pas d’application Mac, vous devrez donc configurer manuellement.

AdGuard dispose d’un service DNS en plus d’un bloqueur de publicité. Le service DNS peut filtrer automatiquement les publicités, les sites Web malveillants, le suivi et le phishing. Il dispose également de serveurs distincts pour la protection de la famille qui bloquent le contenu réservé aux adultes. Il prend en charge les protocoles DNSCrypt, DNS sur HTTPS (DoH) et DNS sur TLS (DoT).

Ordinaire

Serveur principal: 176.103.130.130

Serveur secondaire: 176.103.130.131

Protection de la famille

Serveur principal: 176.103.130.132

Serveur secondaire: 176.103.130.134

Télécharger sur l’App Store.

Téléchargez sur le Mac App Store.

Comme AdGuard, DNSWarden propose des serveurs pour le blocage des publicités et le filtrage de contenu pour adultes, ainsi que des serveurs non censurés qui ne bloquent rien. Il prend en charge Dns-over-TLS, Dns-over-HTTPS et DNSCrypt avec DNSSEC activé et aucune journalisation.

Adblocking

Serveur principal: 116.203.70.156

Non censuré

Serveur principal: 116.203.35.255

Filtre adulte

Serveur principal: 88.198.161.8

C’est le service que j’utilise actuellement et je l’aime vraiment. C’est similaire au Pi-Hole sauf que vous n’avez rien à installer. Il existe une grande variété de listes de blocs à choisir, comme le blocage des serveurs NSA / GCHQ / CIA / FBI connus. La liste de blocage d’AdGuard est également disponible ici, ainsi que d’autres listes populaires comme EasyList. Vous pouvez ajouter plusieurs listes à la fois.

J’ai remarqué qu’il semble offrir des serveurs DNS différents pour chaque personne, ou peut-être une poignée de rotations, mais vous pouvez obtenir des serveurs sans avoir à créer un compte.

Note finale

J’ai mentionné que les applications DNS sur iOS et iPadOS configuraient un faux profil VPN. C’est faux parce qu’il n’achemine pas votre trafic via d’autres serveurs, c’est juste 127.0.0.1. Mais si vous utilisez une application VPN réelle, assurez-vous que le protocole qu’elle utilise est IKEv2 (si cela vous donne le choix). De cette façon, vous pouvez utiliser à la fois l’application VPN et l’application DNS en même temps.

Télécharger sur l’App Store.

Téléchargez sur le Mac App Store.

