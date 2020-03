40 des meilleurs jeux rétro portés sur Android

Je trouve souvent que les jeux mobiles modernes ne retiennent pas mon attention comme les classiques, et j’ai donc rassemblé certains des meilleurs jeux rétro actuellement disponibles sur Android. Plus précisément, il s’agit d’un tour d’horizon qui couvre des titres qui conservent leurs graphismes d’origine, mais si vous recherchez un tour d’horizon des jeux classiques qui ont reçu une cure de jouvence moderne, je vous ai couvert dans un article séparé. Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart des jeux de la liste d’aujourd’hui sont des titres que beaucoup d’entre nous ont grandis et j’ai sélectionné la crème de la crème à la main. Donc, que vous soyez un ancien joueur comme moi ou un nouveau joueur qui aimerait découvrir quelques classiques rétro, j’ai préparé ce tour d’horizon juste pour vous. Pour plus de commodité, j’ai répertorié tous les jeux par prix afin de faciliter la découverte. Alors, creusez et profitez-en!

NetHack

NetHack est un jeu open-source qui est probablement l’un des rares titres en développement depuis sa sortie originale (1987). Il a commencé comme un roguelike graphique ASCII, et depuis, sa conception a été mise à jour avec une gamme de nouveaux ensembles de tuiles qui semblent beaucoup plus attrayants. Cette version particulière sur Android dispose de 6 ensembles de tuiles inclus avec le téléchargement, et prend en charge un tas d’options de contrôle USB pour ceux d’entre vous qui ne sont pas satisfaits des entrées par défaut de l’écran tactile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

1942 MOBILE

1942 Mobile est un jeu de tir d’arcade de haut en bas de Capcom, et bien que le jeu ait été mis à jour pour prendre en charge le jeu sur les appareils Android, les graphismes en pixels restent les mêmes. Vous pourrez voler dans le ciel tout en abattant tout ce qui croise votre chemin, et les commandes sont solides, bien qu’il n’y ait pas de support HID, ce qui signifie que tout le monde est limité aux commandes de l’écran tactile. Il existe deux modes au choix, donc quel que soit votre niveau de compétence, vous pourrez profiter de cette version.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Ghosts’n Goblins MOBILE

Capcom a sorti pas mal de jeux classiques ces dernières années sur le Play Store. Ghost ‘n Goblins Mobile est probablement l’un des titres les plus reconnaissables du lot. Il s’agit certainement d’une amélioration par rapport aux ports Mega Man précédents, vous ne devriez donc pas avoir à vous soucier des problèmes de fréquence d’images. Gardez à l’esprit que c’est un jeu très difficile et que les commandes tactiles peuvent ne pas être suffisamment précises pour certains joueurs. Oh, et si vous avez aimé celui-ci, vous voudrez également consulter sa suite Ghouls’n Ghosts MOBILE.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

BLAZING STAR

Le Blazing Star de SNK était pour son temps l’un des meilleurs tireurs 2D à défilement horizontal pour le système de jeu Neo Geo. C’est une suite directe de Pulstar, qui était lui-même un proche cousin de R-Type. Il y a quelques cinématiques animées dispersées tout au long de son gameplay, et son utilisation d’arrière-plans pré-rendus permet un jeu très détaillé qui a toujours fière allure aujourd’hui. Donc, si vous recherchez l’un des meilleurs shoot’em ups jamais réalisés, c’est certainement un candidat de choix.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

Karateka Classic

Waaaay à l’époque, l’une de mes premières expériences de jeu vidéo avec un ami a été avec Kung-Fu sur NES, et Karateka Classic me rappelle ce jeu même s’il s’agit d’un titre Apple II du créateur de Prince of Persia . Pourtant, les jeux sont très similaires, et donc ce sera votre travail de vous frayer un chemin à travers une horde de gardes embêtants, le tout afin que vous puissiez sauver votre petite amie des griffes maléfiques du seigneur de guerre Akuma. Donc, si vous cherchez un beat’em up classique, c’est à peu près aussi classique que possible.

Monétisation: 0,99 $ / sans publicité / sans IAP

TYPE R

R-Type est probablement l’un des tireurs spatiaux à défilement horizontal les plus connus jamais créés. Pour ma part, je l’ai joué pendant de nombreuses années sur mon Gameboy original de 1989 grâce à un chariot que j’ai marqué en vivant au Japon. Non seulement la conception de niveaux est fantastique, mais chaque étape a un énorme combat de boss à la fin qui nécessite beaucoup de pratique avant de reconnaître tous ses modèles. De plus, il y a quelque chose à dire pour le système d’armes polyvalent qui vous permet d’attacher vos armes à la volée dans deux directions différentes.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

Castlevania: Symphonie de la nuit

Le titre classique de Metroidvania de Konami, Castlevania: Symphony of the Night, a récemment été publié sur le Play Store à la surprise générale, d’autant plus qu’il est disponible pour 2,99 $, ce qui est beaucoup. Si vous n’avez pas encore joué à SotN, c’est un magnifique jeu de plateforme 2D qui offre un gameplay non linéaire, donc l’exploration est définitivement encouragée. La campagne principale devrait prendre environ huit ou neuf heures à battre, il faudra donc bien plus d’une séance pour progresser dans cette version. Bien sûr, la raison pour laquelle le jeu est répertorié dans le résumé rétro d’aujourd’hui est que la version Android est un port de la version PSP, qui était elle-même un port de la version PS1. Donc, même s’il y a un nouveau travail de dialogue et de voix, les graphiques basés sur les pixels sont restés les mêmes, permettant au jeu de conserver son aspect rétro.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

SAMURAI SHODOWN II

Samurai Showdown II est de loin mon jeu de combat d’arcade préféré. Quand j’étais enfant, un ami et moi voulions qu’une de nos mères nous conduise 40 minutes dans un centre commercial où le jeu était jouable sur un moniteur grand écran. C’était un régal pour nous car notre centre commercial le plus proche avait une horrible arcade. C’est pourquoi j’aime encore à ce jour jouer quelques tours dans Samurai Showdown II. Pour moi, c’est l’un des meilleurs combattants jamais créés, et maintenant vous pouvez y jouer sur votre téléphone en toute simplicité. Le seul problème que j’ai avec ce port est qu’il ne prend pas en charge le jeu en ligne, ce qui est un peu décevant.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Oddworld: la colère de l’étranger

Oddworld: Stranger’s Wrath était le quatrième jeu sorti dans la série de jeux vidéo Oddworld, et contrairement aux deux premiers titres, il s’agit d’un jeu de tir à la troisième et à la première personne. Étant donné que Stranger’s Wrath était à l’origine un jeu Xbox, ses graphismes n’ont pas été modifiés pour le port d’Android, ce qui en fait une excellente version à mettre en évidence en tant que classique rétro depuis sa sortie il y a quinze ans. Bien sûr, c’est aussi un jeu exigeant, donc les performances peuvent faiblir, ce qui dépend de votre appareil. Bien sûr, si vous possédez du matériel haut de gamme, alors vous devriez pouvoir profiter pleinement de ce jeu de tir original.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

The Bard’s Tale

Non seulement The Bard’s Tale est un ancien jeu de console de 2004, mais il est également l’un des premiers RPG Android de haut niveau qui remonte à 2012. Donc, si vous n’en avez jamais entendu parler auparavant, vous l’avez manqué. Il s’agit d’un RPG d’action 3D classique développé par inXile Entertainment, un studio qui sait créer un solide jeu de rôle. Mais ce qui le distingue vraiment, c’est son dialogue sarcastique, qui garde certainement le gameplay divertissant tout au long de la campagne de 14 heures.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / IAP de 0,99 $ à 4,99 $

METAL SLUG X

Metal Slug X existe dans un endroit étrange de la série Metal Slug. Il s’agit d’un remake de Metal Slug 2 qui améliore certains problèmes que l’original avait avec le ralentissement. C’est probablement mon jeu préféré de la série grâce à ce peu de vernis. Imaginez que vous preniez le gameplay run ‘n gun à défilement latéral de Contra et ajoutiez au-dessus certains des graphismes pixel art les plus détaillés jamais créés, et c’est ce que vous obtenez ici. C’est un spectacle à voir, même après 19 ans. Et si vous souhaitez découvrir quelques-uns des autres titres de la série, ils sont disponibles pour Android ici et ici.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Mme PAC-MAN par Namco

Mme PAC-MAN de Bandai Namco est tellement meilleure que l’original. Tout d’abord, il y a un arc sur le dessus de la tête des personnages principaux, ce qui peut être inutile, mais ajoute un niveau de charme difficile à contester. La deuxième différence majeure sera claire lorsque vous commencerez à remarquer que les scènes changent de couleurs différentes les unes après les autres. De plus, la majorité des labyrinthes ont deux tunnels d’évacuation, au lieu d’un seul. Donc, bien que ceux-ci ne soient que quelques petits ajustements, lorsqu’ils sont ajoutés à la couche supplémentaire de détails, pour moi, place cette suite au-dessus de l’original.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Trilogie Double Dragon

J’imagine que la plupart des gens connaissent la franchise Double Dragon. C’était le roi des bagarreurs d’arcade pendant un certain temps, et il a également reçu quelques ports solides sur la NES. La Double Dragon Trilogy rassemble les trois titres d’arcade (donc si vous espériez les ports NES, vous n’avez pas de chance). Chacun des trois jeux reste fidèle à ses graphismes et à son gameplay d’origine, bien que les nouvelles commandes de l’écran tactile puissent être un peu bancales. Votre meilleur pari est de jouer à celui-ci avec un contrôleur, ce qui ne devrait pas être un problème car il prend en charge une large gamme.

Monétisation: 3,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

Simon le sorcier

Simon The Sorcerer a été initialement publié en 1993, regardant le titulaire Simon comme un poisson hors de l’eau chargé de découvrir la magie dans un monde caché de style Narnia. Les commandes du jeu ont été adaptées aux écrans tactiles et fonctionnent bien. Le jeu propose les graphismes originaux, mais vous pouvez également choisir de jouer en HD, grâce à un nouveau mode graphique pour les appareils modernes. Dans l’ensemble, c’est un port de qualité qui apporte également quelques nouveautés, et donc si vous aimez les jeux d’aventure classiques pointer et cliquer, Simon le sorcier est un choix de qualité.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

GAROU: MARQUE DES LOUPS

Ce n’est pas souvent que nous voyons des combattants traditionnels sur Android, à l’exception de ceux de SNK, tels que Garou: Mark of the Wolves. C’est un combattant moins connu de l’époque de Samurai Showdown, et c’est une pseudo-suite de Fatal Fury. Le port Android inclut la prise en charge du multijoueur local via Bluetooth, et les contrôleurs externes sont pris en charge pour le brassage des boutons approprié. Donc, si vous recherchez un jeu de combat classique capable de résister à certains des plus gros titres, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette version.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

XCOM®: l’ennemi intérieur

Le XCOM: Enemy Within de 2K est peut-être l’un des “classiques” les plus récents répertoriés dans ce tour d’horizon, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas gagné sa place. C’est probablement l’un des meilleurs jeux de stratégie jamais conçus pour PC, et son port pour Android ne s’éloigne pas trop de cette expérience. Vous pouvez vous attendre à trouver tout le contenu de l’ennemi intérieur d’origine, avec des performances correspondant. Les commandes de l’écran tactile peuvent être un peu capricieuses, bien qu’elles soient encore assez bonnes pour vous permettre de traverser le jeu sans trop de tracas.

Monétisation: 4,99 $ / contient des annonces / aucun IAP

DRAGON QUEST II

Parmi tous les titres de Dragon Quest sur le Play Store, je dois installer sur tous mes téléphones. Les graphismes basés sur les pixels sont toujours aussi nets, et même si c’est un jeu qui nécessite beaucoup de meulage, je ne me suis jamais senti gêné par l’équilibre de ce titre. C’est à peu près aussi classique que possible en ce qui concerne les JRPG, et en tant que jeu de portrait, il fonctionne à merveille pour le jeu à une main. Bien que je pense que les jeux ultérieurs souffrent de l’orientation portrait, II est assez simple pour que le jeu à une main soit presque idéal.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

Raiden Legacy

Raiden Legacy rassemble Raiden, Raiden Fighters, Raiden Fighters 2 & Raiden Fighters Jet en un seul titre, tout cela grâce à Dotemu, un port house de qualité. Vous pouvez choisir de jouer à ces tireurs de haut en bas en plein écran ou dans leur rapport hauteur / largeur d’origine, qui devrait plaire au hardcore et au casual. Il existe également deux modes de difficulté distincts, et le filtrage vidéo est inclus pour ceux qui souhaitent recréer l’expérience de l’arcade.

Monétisation: 5,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

ENVAHISSEURS DE L’ESPACE

Space Invaders est un jeu qui n’a pas besoin d’être présenté. C’est à peu près aussi rétro que possible, et heureusement, Taito a jugé bon d’apporter le titre à Android. Étant donné que ce jeu de tir est si simple, les commandes de l’écran tactile fonctionnent de manière phénoménale et vous pouvez donc atteindre les niveaux les plus élevés dans cette version sans vous soucier du ralentissement ou de l’imprécision. Bien sûr, le prix demandé peut être un peu trop élevé pour un jeu aussi ancien, mais au moins c’est un port solide, donc vous savez que vous ne gaspillerez pas votre argent pour une interprétation mobile paresseuse.

Monétisation: 5,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

Ys Chronicles 1

C’est toujours agréable de voir un jeu de rôle japonais classique qui ne vient pas de Square Enix. Ys Chronicles I est une version remasterisée de Ancient Ys Vanished: Omen, avec de nouveaux graphismes, des cinématiques de style anime et des commandes tactiles complètes. Cette série de RPG d’action ne peut pas être considérée comme un blockbuster en dehors du Japon, bien qu’elle vaille vraiment le prix pour les joueurs qui n’apprécient pas les batailles au tour par tour mais qui veulent toujours cette ambiance old-school.

Monétisation: 5,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

RollerCoaster Tycoon® Classic

Atari a peut-être complètement abandonné la franchise RollerCoaster Tycoon, mais cela ne signifie pas que les jeux précédents ne valent pas la peine d’être joués. En fait, RollerCoaster Tycoon Classic est toujours considéré comme le meilleur du groupe, et il dispose d’un port mobile disponible sur Android. Bien sûr, les graphismes ne sont peut-être pas si beaux par rapport aux jeux plus récents, mais cela signifie simplement qu’il devrait exécuter une large gamme d’appareils, ce qui est une bonne chose en effet.

Monétisation: 5,99 $ / aucune annonce / IAP de 1,99 $ à 5,99 $

Grand Theft Auto San Andreas

De tous les jeux Grand Theft Auto sur Android, Grand Theft Auto: San Andreas de Rockstar Games est celui qui offre l’expérience la plus profonde. Pour les non-initiés, cette version vous permet de traverser une Californie du Sud fictive en essayant de vous frayer un chemin à travers un vaste monde ouvert pour gagner votre place au sommet de la chaîne alimentaire par tous les moyens nécessaires. De plus, si vous souhaitez acheter GTA III, Liberty City Stories, Vice City ou Chinatown Wars, ils sont également disponibles sur le Play Store.

Monétisation: 6,99 $ / sans publicité / sans IAP

Bully: Édition anniversaire

Bully: Anniversary Edition est un autre titre populaire de Rockstar Games, mais contrairement à la série GTA, celui-ci est plus axé sur l’histoire et le gameplay, sur un bac à sable en monde ouvert qui est souvent préférable lorsque vous recherchez un grand terrain de jeu pour vous amuser. Il raconte l’histoire d’un tyran de la cour d’école qui doit naviguer dans la hiérarchie sociale de l’école préparatoire corrompue et en ruine, la Bullworth Academy.

Monétisation: 6,99 $ / sans publicité / sans IAP

Secret de mana

Square Enix a porté un tas de RPG classiques des années 80 et 90 sur le Play Store. Secret of Mana est l’un de ces jeux, et c’est certainement l’un des meilleurs à avoir jamais été publié. Contrairement à beaucoup de leurs titres, il s’agit d’un RPG d’action qui joue de manière similaire à la franchise Zelda. Cela signifie que les commandes de l’écran tactile peuvent être un problème si vous n’êtes pas habitué à jouer à des jeux d’action avec elles. Heureusement, il existe également un support pour les manettes de jeu physiques, donc peu importe comment vous préférez jouer, il y a une option de contrôle pour vous. Et si vous souhaitez découvrir le premier titre de cette série, Adventure of Mana est également disponible sur le Play Store.

Monétisation: 7,99 $ / sans publicité / sans IAP

Titan Quest

Le port de DotEmu de Titan Quest propose un RPG d’action descendant qui a été publié pour la première fois sur PC en 2006. Pour moi, 13 ans sur l’étagère est certainement assez long pour qu’un jeu soit appelé un classique rétro. À la base, Titan Quest est un jeu de hack-and-slash qui tourne autour de la mythologie grecque antique, et offre donc un thème unique. Bien sûr, le butin est le nom du jeu, et il y a donc plus de 1200+ objets à découvrir, ce qui devrait occuper les gens pendant un certain temps.

Monétisation: 7,99 $ / sans publicité / sans IAP

DARIUSBURST -SP-

Dariusburst -SP- était à l’origine une série de tir à défilement latéral peu connue sur la PlayStation Portable. Le port Android propose toutes les actions d’enfer que vous attendez de ce type de tireur. Les graphismes sont très exigeants, vous voudrez donc vous assurer de répondre aux spécifications requises. Et si vous n’aimez pas jouer au shoot’em up avec les commandes tactiles, vous serez heureux d’apprendre que les contrôleurs Bluetooth sont pris en charge.

Monétisation: 9,99 $ / sans publicité / sans IAP

Star Wars ™: KOTOR

Il y a quinze ans, le meilleur RPG sur le thème de Star Wars jamais créé est sorti sur Xbox. Onze ans plus tard, Star Wars: Les Chevaliers de l’ancienne République de Bioware a été porté sur Android par Aspyr Media. Alors maintenant, vous pouvez jouer à ce classique dans le confort de votre téléphone ou de votre tablette. Il joue très bien en utilisant les commandes par défaut de l’écran tactile, et prend également en charge des contrôleurs externes pour ceux d’entre vous qui ont besoin de quelque chose de plus tactile.

Monétisation: 9,99 $ / sans publicité / sans IAP

CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.)

Le Chrono Trigger de Square Enix est considéré par beaucoup comme le meilleur JRPG au tour par tour des années 90, et peut-être de tous les temps. Le port Android a eu un passé un peu mouvementé, avec Square Enix, le laissant complètement cassé pendant plus d’un an. Heureusement, il semblerait que les développeurs aient franchi une nouvelle étape, car une mise à jour majeure a récemment été lancée qui améliore les contrôles, les graphiques, le son et ajoute une prise en charge de l’économie du cloud. De plus, il y a quelques nouveaux domaines à explorer avec les ajouts des donjons Dimensional Vortex et Lost Sanctum, qui devraient donner aux anciens joueurs quelque chose de nouveau à essayer.

Monétisation: 9,99 $ / sans publicité / sans IAP

RAYSTORM

Pendant les années PS1, Raystorm était mon shoot’em up préféré sur la plate-forme, et heureusement, il fonctionne très bien sur Android. La prise en charge du contrôleur physique est incluse et les commandes de l’écran tactile fonctionnent assez bien pour passer à travers la version complète. Bien sûr, ce n’est que le deuxième titre de la trilogie RAY, donc si vous recherchez Rayforce ou Raycrisis, ils sont également disponibles sur le Play Store, tout cela grâce à Taito.

Monétisation: 10,99 $ / sans publicité / sans IAP

FINAL FANTASY TACTICS: WotL

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions est une autre version de Square Enix très médiatisée, mais celle-ci est un peu différente de la majorité de leurs titres. Vous voyez, c’est principalement un jeu tactique avec quelques éléments RPG. Il se joue comme un jeu d’échecs, où vous déplacez vos héros dans certaines directions et utilisez des pouvoirs spéciaux qui dépendent de leur classe et de leur race. Considérez donc cela plus comme un “classique culte” lorsque vous le comparez aux offres les plus populaires du développeur. Oh, et si vous souhaitez jouer à un autre port Final Fantasy qui ne fait pas partie d’une série dérivée, vous devriez consulter FF VII.

Monétisation: 11,99 $ / sans publicité / sans IAP

Le monde se termine avec toi

Les succès de Square Enix continuent d’arriver, mais je vous le promets, c’est le dernier pour aujourd’hui. The World Ends With You a été initialement publié pour la console portable Nintendo DS, et à l’époque son gameplay RPG d’action original offrait quelque chose de nouveau mais familier pour le genre. Il est indéniable que le design artistique est très unique et son gameplay basé sur la mode reste aussi original que jamais. Si vous n’avez jamais joué à celui-ci auparavant, assurez-vous de l’ajouter à votre liste de lecture incontournable, car vous êtes définitivement absent.

Monétisation: 17,99 $ / aucune annonce / IAPs 0,99 $ la pièce

PROFIL VALKYRIE: LENNETH

Profil de Valkyrie: Lenneth est sorti sur le Play Store en 2018, et honnêtement, le titre était une surprise bienvenue à l’époque. C’est l’un des RPG les plus étranges de Square car il joue principalement comme un jeu de plateforme à défilement latéral, bien que vous puissiez toujours vous attendre à beaucoup de combats RPG classiques au tour par tour. Comme la plupart des jeux premium de Square Enix, c’est une version coûteuse, et oui, il y a aussi quelques achats intégrés inclus. Heureusement, ils ne sont utiles que pour les tricheurs facultatifs, vous pouvez donc facilement les ignorer. Il convient également de noter que les commandes de l’écran tactile peuvent être difficiles, mais heureusement, les contrôleurs physiques sont pris en charge, ce qui en fait une bien meilleure façon de jouer à ce classique.

Monétisation: 17,99 $ / aucune annonce / IAP de 3,99 $ à 8,99 $

Carmageddon

Carmageddon est un jeu de combat pour véhicules qui est sorti sur PC en 1997. Cela apparaît immédiatement une fois que vous avez un bon aperçu des graphismes. Mais malgré une direction artistique qui n’a pas bien vieilli, il y a encore une tonne de plaisir à avoir ici. Contrairement à la plupart des coureurs d’arcade, vous pouvez écraser les piétons tout en faisant de votre mieux pour éliminer vos adversaires. Destruction est le nom du jeu et Carmageddon livre sans relâche sur ce front.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Sonic The Hedgehog 2 Classic

Sonic The Hedgehog 2 Classic de Sega est sorti dans le cadre de leur programme SEGA Forever, qui pendant un certain temps a été la façon dont Sega a publié gratuitement ses jeux classiques sur Android. Ils ont pu le faire en insérant une tonne d’annonces dans ces jeux. Heureusement, ils ont inclus un moyen pour les utilisateurs de les supprimer. Tout ce que vous avez à faire est de verser 1,99 $ pour un achat unique dans l’application, et les publicités disparaîtront.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Beyond Oasis Classic

Beyond Oasis Classic est une autre version de SEGA Forever. Le gameplay RPG d’action agréable n’a pas changé du tout, bien que les commandes tactiles prennent un certain temps pour s’y habituer. Maintenant, ne vous méprenez pas, c’est toujours un port solide, mais il a évidemment été créé à l’origine avec des contrôleurs physiques à l’esprit. Non pas que je laisse cela m’empêcher de revivre la merveilleuse histoire après toutes ces années. C’est un classique après tout.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Streets of Rage Classic

Streets of Rage Classic n’est que cela, un bagarreur d’arcade classique de Sega. Il y a quelques années, Sega était occupé à publier de nombreux jeux classiques sur le Play Store, et heureusement Streets of Rage a fait la coupe. Bien sûr, comme il s’agissait d’un jeu construit autour de commandes physiques, je recommanderais de jouer avec un contrôleur Bluetooth au lieu des commandes tactiles intégrées, car le jeu peut être difficile, et donc la précision est nécessaire. Heureusement, il existe un support pour les coopératives locales via le wifi si vous vous retrouvez coincé sur un patron. Les parties intéressées peuvent jouer gratuitement, grâce au support publicitaire du titre, et si vous trouvez ces publicités ennuyeuses, vous pouvez les supprimer via un seul achat via l’application.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Gunstar Heroes Classic

Gunstar Heroes Classic est un autre classique du groupe SEGA Forever sur le Play Store. Si vous n’avez pas encore joué à Gunstar Heroes, vous allez certainement vous régaler. Il est de loin l’un des meilleurs tireurs de plate-forme run-and-gun existants, et ce port reste fidèle à son excellent gameplay. Heureusement, les contrôleurs Bluetooth sont pris en charge dès la sortie de l’emballage, car les commandes de l’écran tactile ne rendent pas justice au jeu. Des mouvements rapides et une prise de vue rapide sont très nécessaires pour passer à travers celui-ci. Bien sûr, si vous rencontrez des difficultés, il est bon de savoir que le multijoueur multiplateforme est pris en charge par le Wi-Fi local si vous recherchez un jeu auquel vous pouvez jouer localement avec un copain.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Crazy Taxi Classic

Crazy Taxi Classic est un autre port Sega réédité dans le cadre du programme SEGA Forever. C’est un jeu de course en taxi qui charge le joueur de livrer des passagers dans un délai spécifique, ce qui vous amène généralement à conduire follement dans la ville. Il a une bande-son dynamique et le mode arcade chronométré est parfait lorsque vous n’avez que quelques minutes à perdre mais que vous avez envie de faire un tour rapide.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Phantasy Star Classics

Phantasy Star Classics a été initialement publié sous le nom de Phantasy Star II sous le surnom de Sega Forever, mais le jeu a finalement été mis à jour pour ajouter les troisième et quatrième itérations de la série. Cela signifie que vous pouvez jouer gratuitement aux trois titres de la série RPG avec le support publicitaire, et vous pouvez même supprimer les publicités pour chaque jeu grâce à des achats individuels dans l’application. Comme la plupart des ports de Sega, les commandes de l’écran tactile sont un peu grossières, mais heureusement, il existe un support de contrôleur Bluetooth pour ceux qui veulent vraiment s’y plonger.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 4,99 $

Shining Force Classics

Shining Force Classics est une autre version de SEGA Forever, et un peu comme la collection Phantasy Star, c’est un titre qui rassemble Shining in the Darkness, Shining Force et Shining Force II. Le titre original est un robot de donjon à la première personne, et les deux autres titres sont des RPG stratégiques. Comme la plupart des versions de Sega Forever, vous pouvez payer pour supprimer les publicités de chaque jeu, ce qui en fait définitivement une bien meilleure expérience. Les commandes à écran tactile fonctionnent bien car ce sont tous des jeux au tour par tour, vous n’aurez donc pas à vous soucier des commandes à écran tactile maladroites, bien que les contrôleurs Bluetooth soient pris en charge si vous préférez quelque chose de plus tactile.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 4,99 $

Et c’est la fin de la liste. Évidemment, ce ne sont pas les seuls ports rétro actuellement disponibles sur Android, ils se trouvent être parmi les classiques les plus remarquables. S’il y a des jeux que vous auriez aimé voir dans cette liste, n’hésitez pas à les mentionner dans les commentaires ci-dessous. De cette façon, tout le monde peut s’amuser.