42 applications et jeux temporairement gratuits et 81 en vente pour lundi

Bienvenue à lundi, tout le monde. Il semblerait que les ventes fluctuent toujours de haut en bas, et j’ai donc plus de quelques titres de qualité à partager avec tout le monde aujourd’hui après une fin lente jusqu’à la semaine dernière. Plus particulièrement, tous les jeux de Headup sont en vente aujourd’hui, avec Bridge Constructor Portal étant l’un des titres les plus populaires. Incredibox, le jeu de création musicale de So Far So Good, est disponible dès aujourd’hui à un prix réduit, et Icewind Dale: Enhanced Edition est de retour en vente cette semaine pour moitié de réduction. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 42 applications et jeux temporairement gratuits et 81 en vente pour le début de la semaine.

Gratuit

applications

Analog Forest – Palette Forest – Filtres de film 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

DOTKey 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Text Analyzer Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Convertisseur d’unités (Pega Pro) – Premium 7,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Unit Converter Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

AC Calculator Pro 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Compresseur HP Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

QMAP: Qanon Drops, Alertes, WWG1WGA Wall et Memes! 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Face Video Morph Animator HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Clavier mathématique F 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Minuterie d’entraînement pour les formations HIIT et Tabata 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Jeu de stratégie 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Monde de Felinia 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Riddle Me 2019 – Un jeu d’énigmes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Dot Heroes – VIP Edition 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Lifeline: Halfway to Infinity 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Pegs – Solitaire – Solo Halma (Jeu de société) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Ruby Square: jeu de puzzle logique (700 niveaux) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

The Rich King VIP – Amazing Clicker 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Cartoon Craft 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Dead Rain: nouveau virus zombie 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Fill Expert VIP 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Grow Heroes VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Mystery of Fortune 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Neo Monsters 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Rusty Memory VIP: Survival 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

The Celestial Tree VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Frontier Wars: Defense Heroes – Jeu TD tactique 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Tap Town – Soul Event 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Warriors ‘Market Mayhem VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Zombie Slaughter House 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Solitaire MegaPack 9,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans?

Packs d’icônes et personnalisation

Orgi – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Black Army Emerald – Icon Pack – Tableau de bord frais 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Diamond – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Thème Xperia – Falling Flowers Red 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Vente

applications

MAVIC SEEKER – DJI Drones a perdu et trouvé 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 heures

Audio Video Tools Pro 10,99 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 1 jour

Solar Walk 2: modèles 3D de planétarium et d’engins spatiaux 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Ne pas déranger – bloqueur d’appels – Premium 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

WiFi Analyzer Premium 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Bagages – Liste de colisage PRO (sans ADS) 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Bluetooth Splitter Pro 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

ENREGISTREUR D’APPELS 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Organisateur Day by Day PRO 4,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Widget photo animé + 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Crystal Guide Pocket Edition 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

LiquidPlayer Pro – musique, égaliseur, mp3, radio, 3D 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Profils de volume 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Histoire du monde 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Graphie 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Incognito Browser Pro – Parcourir anonymement 4,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

LayerPaint HD 6,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Apprendre CSS – Pro 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Apprendre HTML – Pro 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Identification des champignons 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Skit Premium 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Bird Mail Pro -Email App 4,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Carte de l’Europe 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

National Anthems PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Wifi Auto PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

BFT – Bear Focus Timer 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Lecture immersive iLovecraft 2 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans?

iPoe Collection Vol. 3 – Edgar Allan Poe 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans?

SkySafari 6 Pro 39,99 $ -> 16,99 $; La vente se termine dans?

Strive Minutes – Minuterie de méditation avec intervalles 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Jeux

Gunhouse 6,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Bulb Boy 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Incredibox 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Gunslugs 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Kaiju Big Battel Fighto Fantasy 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Monster RPG 2 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Monster RPG 3 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

ReturnState 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

VGBAnext – Emulateur de console universel 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Un téléphone perdu normal 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Alt-Frequencies 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Un autre téléphone perdu: l’histoire de Laura 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Draw Cartoons 2 PRO 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Kenshō 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Démineur Genius 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

ArkanoidX – Donate Version 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Icewind Dale: Enhanced Edition 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours

SnakEscape 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Super8Pro (émulateur NE $ / FC) 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Constructeur de ponts médiéval 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Portail des constructeurs de ponts 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Voyage de cuisine: retour sur la route 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Dead Age 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Physique destructive: simulation de démolition 8,99 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jardin des gnomes: Halloween 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Gnomes Garden: The Lost King 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Entre 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Objets perdus: Time Machine 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Histoires inédites de Lovecraft 9,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pixel Heroes: Byte & Magic 6,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Prison Run and Gun 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

race.a.bit 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Raid Manager 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Sports d’hiver rétro 1986 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Shiny The Firefly 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Shiny The Firefly THD 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Skilltree Saga 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Super Blackjack Battle 2 Turbo 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

The Inner World 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Le monde intérieur – Le dernier moine du vent 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Toby: The Secret Mine 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Livres oubliés: La couronne enchantée (complet) 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans?

Véhicules Peekaboo 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Zoo de Peekaboo 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Packs d’icônes et personnalisation

Fonds d’écran inhabituels 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 heures

Dark Sensation -Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pack Iggy-Icon 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pack d’icônes Light Sensation 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Arrondi – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Alexis Pie Icon Pack: propre et minimaliste 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

MATION – Icon Pack (SALE !!!) 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours