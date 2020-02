5 alternatives à la menthe que vous pouvez utiliser pour vos besoins financiers

La menthe est bien connue et populaire en ce qui concerne les applications financières, mais ce n’est pas la seule solution sur le marché. Nous avons trouvé cinq alternatives à Mint si vous souhaitez qu’une application gère vos finances, ou si vous êtes un utilisateur de Mint et que vous recherchez quelque chose de nouveau.

Nouveau venu sur la scène, Copilot utilise l’apprentissage automatique pour analyser vos comptes financiers afin de vous aider à établir un budget et à suivre vos factures. Les transactions sont automatiquement organisées et cela crée des budgets réalistes pour vous en fonction de vos habitudes de dépenses et de vos dépenses. Cela coûte 2,99 $ US / mois, mais c’est pour une bonne raison: la politique de confidentialité stipule qu’elle ne partage pas vos données avec d’autres sociétés à des fins de marketing. Magasin d’applications: Gratuit (offre des achats intégrés)

NerdWallet vous donne des informations personnalisées sur vos dépenses, vous montre des moyens intelligents d’économiser comme la maximisation des récompenses de cartes de crédit, un aperçu de vos finances, un moyen de suivre votre pointage de crédit de TransUnion, de créer un budget et de trouver des moyens d’économiser plus d’argent. L’application utilise vos données pour des choses telles que la publicité. Magasin d’applications: Gratuit

Clarity Money utilise l’apprentissage automatique pour organiser vos factures avec un suivi des dépenses automatisé, annuler les abonnements et automatiser vos économies avec un compte d’épargne Marcus Online (Marcus by Goldman Sachs), suivre votre budget, vos dépenses, votre épargne, votre dette et vos comptes d’investissement, et beaucoup plus. Clarity Money utilise vos données à des fins de marketing et les partage avec d’autres sociétés. Magasin d’applications: Gratuit

Truebill vous offre un outil de suivi des factures automatisé afin que vous puissiez voir si une entreprise modifie son prix secrètement ou vous facture quelque chose, il détecte les frais de compte et les pénalités et vous permet de demander des remboursements dans l’application, il vous donne un outil de suivi du budget ainsi qu’un moyen pour surveiller les frais d’intérêt pour vous alerter, et de nombreuses autres fonctionnalités. Contrairement aux deux applications précédentes, il ne semble pas qu’il utilise vos données à des fins de marketing ou de publicité. Il analyse les tendances d’utilisation des utilisateurs. Magasin d’applications: Gratuit

Albert vous offre les fonctionnalités standard comme ces autres applications financières, comme le suivi automatisé. Il vous permet également d’investir avec Albert Investments avec des investissements sans commission. Albert Genius vous met en relation avec de vrais experts humains si vous avez besoin de conseils financiers. Il vous donne également une avance en espèces avant votre prochain jour de paie. Albert utilise vos données pour générer des offres de produits et services financiers à partir de partenaires marketing, mais cela ne ressemble pas à du partage des données lui-même. Magasin d’applications: Gratuit

Lectures complémentaires

[Apple Research App Supports AirPods Pro in Hearing Study]

[Altice One Cable Service Launches on Apple TV]