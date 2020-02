5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 305e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière: YouTube Music a une nouvelle fonctionnalité dans les tests et c’est en fait une ancienne fonctionnalité de Google Play Musique. C’est essentiellement la possibilité de télécharger de la musique et de la conserver dans le cadre de votre collection de musique. Cette fonctionnalité devrait également permettre aux abonnés de Google Play Musique de migrer leur musique vers YouTube Music. Ceci est un autre clou dans le cercueil de Google Play Musique. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.La police a utilisé une application de localisation pour trouver un pyromane la semaine dernière. C’est une histoire assez divertissante. L’incendiaire et son fils ont utilisé l’application Life360 pour se retrouver mutuellement et la police a utilisé ces données pour prouver que le pyromane était au feu quand il a commencé. D’une part, c’est une histoire unique. Cependant, il est également un peu préoccupé par le fait qu’une application de suivi de localisation abandonne simplement ses données de cette façon. Dans tous les cas, cliquez sur le lien pour lire toute l’histoire. Live Caption se dirige partout, apparemment. Le Samsung Galaxy S20 est configuré pour l’obtenir et, comme il s’avère, le navigateur de bureau de Google Chrome l’est également. Au moins, il semble être basé sur certains validations du code open source de Chrome. La validation incluait l’API Speech-On-Demand (SODA) et c’est essentiellement le cadre de Live Caption. Cependant, la version de bureau peut finir par être plus puissante. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Gboard a eu une mise à jour intéressante cette semaine. Il permet aux utilisateurs d’écraser deux emoji ensemble pour créer un troisième emoji amusant. La fonction Emoji Kitchen prend le visage sur un emoji et le superpose sur une autre emote. Par exemple, vous pouvez prendre un visage souriant et l’attacher à l’émote cœur standard pour un cœur souriant. La fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android et nous ne savons pas quand ni si les utilisateurs d’iOS l’obtiennent.Le gouvernement américain a acheté les droits sur un tas de données de localisation à partir d’une application commerciale cette semaine. Ils n’ont fait aucun effort pour le cacher non plus. Apparemment, le gouvernement utilise ces informations pour voir les signaux des smartphones près de la frontière afin d’enquêter sur une éventuelle immigration illégale. Cependant, l’application suit un tas de personnes, pas seulement des immigrants illégaux. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.Google Play Protect a supprimé 800000 applications malveillantes du Play Store l’année dernière avant que l’une d’entre elles ne reçoive d’installation. Cliquez sur le lien pour savoir comment.

Aventure lucide

Prix: Libre de jouer

Lucid Adventures est un nouveau RPG mobile gacha. Vous commencez comme un héros avec toutes ses capacités dépouillées et vous l’aidez à récupérer tout son pouvoir perdu. Le jeu propose des batailles à défilement latéral, un mode histoire, du PvP en ligne et la gamme habituelle de mécanismes RPG gacha. Nous aimons également beaucoup la possibilité de créer une deuxième équipe spécifiquement pour améliorer la première équipe. Cependant, le jeu souffre de quelques erreurs de traduction, de grammaire et de ponctuation et les graphismes pourraient certainement être meilleurs. Les taux d’attraction sont cependant décents et tant que le jeu continue de s’améliorer après le lancement, il devrait être amusant de jouer pendant un certain temps.

Protection contre les appels de Malwarebytes

Prix: Gratuit

Malwarebytes Call Protection est une nouvelle application en version bêta de Malwarebytes. Le nom dit tout, vraiment. L’application essaie d’identifier et d’empêcher les appels de spam et les messages texte. Il utilise des efforts de crowdsourcing pour trouver les faux appelants et bloquer les appels avant de les voir. Le côté texte de l’application bloque les textes provenant à la fois des numéros de spam et des textes contenant des liens de spam suspectés. Il s’agit de la version bêta d’accès anticipé en ce moment et, dans l’intérêt de la transparence, je n’ai en fait pas reçu un seul appel de spam lors de l’utilisation de l’application, donc je n’ai pas pu le voir en action. L’application est gratuite, donc elle ne coûte rien à essayer.

Symphogear XD Unlimited

Prix: Libre de jouer

Symphogear XD Unlimited est un gacha mobile basé sur l’anime du même nom. C’est un autre RPG de gacha mobile avec la mécanique RPG de gacha mobile habituelle. Vous obtenez différents personnages de la série et vous battez contre des adversaires. Le jeu a été officiellement lancé le 14 février, nous n’avons donc pas pu tester celui-ci bien avant le lancement. Cependant, il existe des tonnes de vidéos sur YouTube de la version japonaise, nous avons donc une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Ce devrait être un autre jeu de gacha relativement amusant pour les fans du genre et surtout pour les fans de l’anime.

Steno Notes

Prix: Gratuit / 2,99 $

Steno Notes est une nouvelle application de prise de notes légère. Il offre une interface utilisateur sans encombrement, il n’y a donc pas grand-chose entre vous et vos notes. L’interface utilisateur présente des fonctionnalités organisationnelles basiques, mais fonctionnelles et colorées. De plus, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des notes assez rapidement. Vous obtenez également un thème clair et sombre, la possibilité d’organiser des notes avec des hashtags et un système de dossiers pour une organisation plus granulaire. La version premium est de 2,99 $ si vous souhaitez soutenir le développeur.

Jeux de guerre Shadowgun War

Prix: Libre de jouer

La grande sortie cette semaine est Shadowgun War Games. Le jeu était en version bêta depuis des mois et en version bêta fermée pendant des semaines avant son lancement. Il s’agit d’un jeu de tir en ligne mettant en vedette des personnages dotés de diverses capacités spéciales. Cela ressemble un peu à Overwatch, où toute l’expérience est en PvP en ligne et chaque personnage a une chose dans laquelle il est bon. Cependant, le jeu est assez nouveau et beaucoup de fonctionnalités futures ne sont pas encore là (comme plus de personnages). De plus, certains joueurs ont signalé des problèmes de réseautage en essayant de participer à des matchs. Tant que Madfinger Games continue d’améliorer le titre comme avec la mise à jour lancée hier, cela devrait être un shoo-in pour un top 15 des jeux de 2020.

Si nous avons raté de superbes applications ou jeux Android cette semaine, faites-le nous savoir dans les commentaires!