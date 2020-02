5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 306e édition d’Android Apps Weekly. Voici les titres de la semaine dernière: WhatsApp a eu un problème de sécurité cette semaine et il est assez important. Vous pouvez apparemment rechercher dans Google d’une manière spécifique pour afficher les versions indexées de vos chats WhatsApp. Fondamentalement, vous recherchez votre chat d’une manière spécifique sur Google et le trouvez. Cela ne fonctionne pas pour chaque chat, mais il existe de nombreux exemples de son fonctionnement réel. Google a interdit 600 applications du Play Store pour publicité perturbatrice. Parmi eux, il y avait littéralement toutes les applications Cheetah Mobile. Cheetah Mobile, un fauteur de troubles cohérent, n’avait aucune application dans le Play Store au moment de la rédaction de cet article. Il y en a beaucoup d’autres et Google le sait. Cependant, la société dit que les développeurs sont assez intelligents pour les cacher, il est donc difficile pour des interdictions comme celle-ci de se produire.Le premier aperçu du développeur d’Android 11 a été abandonné cette semaine et il y avait beaucoup de cadeaux. La plupart des changements étaient sous le capot et pour les développeurs d’applications. Certaines choses notables incluent de nouvelles API de caméra pour les applications camer, la fonctionnalité Bubbles tant attendue pour les applications de messagerie et certains changements de notification. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.Stadia a finalement été étendu aux téléphones non Pixel. C’était l’une des plus grandes faiblesses de la plate-forme et une mise à jour cette semaine l’a corrigée. La nouvelle liste d’appareils comprend environ deux douzaines de téléphones et comprend tous les produits phares Samsung du Galaxy S8, les téléphones Razer et les téléphones ASUS ROG.Huawei a présenté ses Huawei Mobile Services (HMS) lors d’un événement à Barcelone. Les services, qui remplacent les services mobiles de Google, permettraient aux appareils d’avoir le même type d’infrastructure logicielle sans être mariés à Google. C’est, bien sûr, en réponse à l’interdiction du commerce américain, mais il pourrait être agréable d’avoir une certaine concurrence dans ce domaine.

Overdrive City

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Overdrive City est en fait un simulateur de construction de ville axé sur les voitures. Vous créez une ville, fabriquez un tas de véhicules et participez à un mode carrière pour créer une énorme franchise de sport automobile. Le jeu comprend des voitures de constructeurs réels, diverses personnalisations et réglages de performances, et il y a un mécanicien de course. Cela rappelle un peu l’histoire du Grand Prix de Kairosoft, mais avec de meilleurs graphismes et de vraies voitures. Le jeu a quelques bugs, mais rien qui ne devrait pas être corrigé dans quelques mises à jour.

QuakeAlertUSA

Prix: Gratuit

QuakeAlertUSA a été lancé il y a quelques semaines. Cependant, nous voulions donner à l’application le temps de recevoir quelques mises à jour avant d’écrire à ce sujet. L’application est simple en pratique. Il vous avertit lorsque des tremblements de terre se produisent à votre emplacement. Il peut également avertir les gens jusqu’à une minute avant que toute vibration réelle ne soit ressentie en fonction de l’emplacement et de la profondeur du séisme. Les données proviennent de l’USGS et de ShakeAlert, elles sont donc assez fiables. L’application est gratuite et comportait quelques bugs lors de son premier lancement. Cependant, il semble que les mises à jour récentes aient pris en charge la plupart d’entre elles.

Kick-Flight

Prix: Libre de jouer

Kick-Flight est un type de jeu d’arcade différent. Les joueurs volent autour des cartes et battent leurs adversaires. Les jeux sont tous en ligne et contre de vrais joueurs. Vous affrontez en quatre contre quatre matchs qui prennent environ trois minutes par morceau. Le jeu est verrouillé par région, donc les temps de mise en relation peuvent être un peu longs. De plus, il n’y a aucun moyen de communiquer avec ses coéquipiers, cela ajoute donc un peu de frustration. C’est sinon l’un des jeux les plus uniques et amusants que nous ayons vus cette année.

Accueil Pokemon

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 15,99 $ par an

Nintendo a finalement lancé sa plate-forme Pokemon Home la semaine dernière. L’application est essentiellement un service de stockage en nuage pour votre Pokémon. Vous pouvez télécharger Pokemon à partir des jeux Pokemon de la série principale vers la maison, puis les télécharger à nouveau dans d’autres jeux Pokemon, y compris Sword and Shield. De plus, il existe un mécanisme de trading au cas où vous auriez besoin de combler certaines lacunes dans votre collection ainsi qu’un système de cadeaux mystères. L’application coûte 15,99 $ par an ou 2,99 $ par mois.

Capteurs d’été

Prix: 3,99 $

Summer Catchers est un nouveau jeu de Noodlecake Studios. C’est un jeu de plateforme à défilement horizontal de style rétro. Les graphismes sont étonnamment agréables et colorés pour leur aspect old school et le jeu est d’une fluidité diabolique. Il existe une variété de niveaux à jouer et la mécanique comprend également des éléments de rythme et de puzzle ainsi que ses éléments de défilement latéral et de plate-forme.

