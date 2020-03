5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 309e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres de la semaine dernière: le Google Play Store pourrait recevoir un œuf de Pâques. C’est un petit jeu d’arcade simple avec des graphismes similaires au jeu de dinosaure sur Google Chrome. Vous glissez simplement à gauche et à droite pour éviter les obstacles et récupérer des objets. Ce fut une semaine de type œuf de Pâques à cause de cet œuf de Pâques de la recherche Google en l’honneur du festival Holi. Cliquez sur les deux liens pour vérifier chaque œuf de Pâques.Google, Adidas et EA Sports se sont associés pour créer un petit gadget soigné. Le gadget vous suit pendant que vous jouez au football, puis synchronise vos statistiques avec une application sur votre téléphone. À partir de là, vous le synchronisez avec FIFA Mobile pour obtenir des récompenses en jeu. C’est très similaire aux accessoires matériels de Pokemon Go, mais c’est un peu plus cher et il y a plus d’étapes entre le matériel et FIFA Mobile. L’appareil lui-même coûte environ 35 $ .L’année dernière, Google a fait une grosse affaire sur la voix de John Legend et son inclusion dans Google Assistant. Cela se termine bientôt, alors profitez-en pendant que vous le pouvez. La voix de Legend est disponible jusqu’au 23 mars. Il n’y a pas grand-chose d’autre dans l’histoire. Il y a de fortes chances que ce ne soit qu’un accord temporaire pour obtenir des titres pour Google Assistant et l’accord est en vigueur en mars. Dans tous les cas, profitez-en tant que vous le pouvez! Disney Plus est enfin lancé en Inde. La date de sortie officielle est le 29 mars. Cependant, il semble qu’il soit maintenant disponible via l’application Hotstar si vous l’avez. Il ne semble pas y avoir de frais supplémentaires pour les abonnés existants, mais les nouveaux abonnés devront éventuellement le faire. Dans tous les cas, consultez votre application Hotstar si vous l’avez.Il est impossible de faire à la fois Android TV et Amazon Fire TV sur le même téléviseur. Un rapport de cette semaine a indiqué que Google a des règles très strictes pour l’accès au Play Store sur les téléviseurs Android et qu’il interdit essentiellement les fourches d’Android. Fire TV se trouve être un fork d’Android et, par conséquent, Google n’autorisera pas le Play Store sur un Fire TV. C’est un rapport intéressant, consultez-le sur le lien.

Opera News Lite

Prix: Gratuit

Opera News Lite est une application d’actualités étonnamment robuste. L’application prend en charge les informations dans 60 pays et différentes langues en même temps. C’est déjà assez impressionnant. Vous bénéficiez également d’une sélection d’actualités à partir d’un tas de sources, de la conservation de l’IA et de notifications push en option. L’application a également une taille de téléchargement inférieure à 1 Mo et les nouvelles que vous téléchargez sont optimisées pour utiliser un peu de données réseau autant que possible. Il y a quelques bugs ici et là, mais rien de trop grave compte tenu de la nouveauté de l’application.

Om Nom: Run

Prix: Libre de jouer

Om Nom: Run est le dernier jeu de ZeptoLab, les développeurs de la célèbre série Cut the Rope. Ils ont pris leur adorable petit monstre vert et l’ont mis dans un coureur sans fin. Le jeu n’est ni trop spécial ni différent des autres coureurs sans fin. Cependant, il possède la plupart des fonctionnalités souhaitables, y compris diverses missions à accomplir, plusieurs personnages jouables, un classement et plusieurs emplacements à jouer. Il est également adapté aux familles, mais n’oubliez pas de verrouiller vos achats sur le Play Store afin que vos enfants ne dépensent pas accidentellement tout votre argent.

VPN réseau privé Firefox

Prix: Gratuit

Mozilla crée son propre service VPN. L’application est en version bêta avec une liste d’attente. Cependant, nous pouvons maintenant discerner certaines des fonctionnalités. Certains d’entre eux comprennent plus de 100 serveurs parmi lesquels choisir dans 30 pays. Certaines autres fonctionnalités incluent aucune limite de bande passante, la prise en charge du streaming vidéo et la prise en charge des jeux. Nous n’avons pas pu essayer celui-ci parce que nous sommes toujours sur la liste d’attente. Nous reviendrons probablement sur cela plus tard quand il recevra un lancement plus large, mais Mozilla fait de bonnes choses, donc nous espérons pour celui-ci.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Prix: 2,99 $

Castlevania: Symphony of the Night est un port mobile du classique PlayStation original. Le jeu propose tout de l’original, y compris l’histoire, les mécanismes de jeu, les éléments d’exploration et l’excellente bande sonore du jeu. De plus, la version mobile offre une excellente prise en charge du contrôleur matériel, une nouvelle fonctionnalité de poursuite, des réalisations déverrouillables et une prise en charge de six langues. Les fans de Castlevania savent à quoi s’attendre ici parce que beaucoup d’entre eux ont probablement joué à ce jeu auparavant. Cependant, ceux qui n’ont pas envie d’un traitement rétro à la fois stimulant et amusant. Le jeu coûte 2,99 $, sans achats ni annonces intégrés.

Socratique par Google

Prix: Gratuit

Socratic est une application mathématique avec une prémisse soignée. Vous entrez un problème et l’application vous aide à le résoudre. Google a acheté l’application auprès des développeurs et l’a publiée sous son propre nom. Cette nouvelle version fonctionne presque exactement comme la précédente. Vous entrez un problème mathématique et l’application vous donne un didacticiel étape par étape sur la façon de le résoudre. C’est excellent parce que vous obtenez la réponse dont vous avez besoin, mais aussi des instructions sur la façon de l’obtenir la prochaine fois. Cela devrait bien concurrencer Microsoft Math et, pour être honnête, c’est agréable de voir les grandes entreprises entrer dans le domaine de l’éducation.

Si nous avons raté des applications ou des jeux Android, parlez-en dans les commentaires ou contactez-moi sur Twitter!