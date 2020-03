5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 311e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres de la semaine dernière. Quelques services Google ont baissé plus tôt cette semaine. Cela semble se produire souvent avec toute la charge supplémentaire sur les réseaux due aux commandes à domicile. Cependant, cet échec particulier était un problème de routeur dans le sud des États-Unis. Le problème a été rapidement résolu et les choses sont revenues à la normale. Cependant, attendez-vous à des problèmes de connexion avec la façon dont Internet est utilisé actuellement.Huawei a présenté Celia cette semaine. Il s’agit essentiellement de la version Huawei de Google Assistant. Cela fonctionne beaucoup comme une version super basique d’une application d’assistant vocal. Vous pouvez l’utiliser pour définir des alarmes, vérifier la météo, créer des rappels et envoyer des messages. En d’autres termes, il fait les choses habituelles. Il n’utilise également certains moteurs de recherche que dans certaines régions. Il est pré-chargé sur le Huawei P40 Pro.La semaine dernière, nous avons parlé du partenariat américain avec des entreprises pour suivre votre téléphone et le coronavirus. Il s’avère que la même chose se produit dans l’UE. La commission promet de rendre les données anonymes, mais utilise les mouvements du smartphone pour suivre les gens pour avoir une idée de la façon dont le coronavirus se propage. Bien sûr, les gens sont inquiets comme aux États-Unis. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. L’application Weather Channel est un endroit étonnamment bon pour suivre la propagation du COVID-19 aux États-Unis. La nouvelle fonctionnalité est une nouvelle section dans l’application officielle et vous permet de suivre les choses à travers le pays ou état par état. Par exemple, vous pouvez vérifier le Montana et voir la progression de la maladie. Nous le recommandons vivement car il provient d’une source neutre avec une longue histoire de fiabilité.Il y a eu de nombreux petits incidents impliquant des coronavirus cette semaine, en particulier avec les nouvelles commandes de séjour à domicile. Par exemple, un homme de 77 ans en Espagne a été condamné à une amende pour avoir joué à Pokemon Go en public. De plus, YouTube et Netflix réduisent la qualité du flux à 480p pour réduire l’utilisation des données à travers le monde et pas seulement dans l’UE. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Google Play Films peut proposer des films gratuits à regarder pendant qu’ils sont coincés à la maison. Cliquez sur tous les liens pour plus de détails!

DragonSky

Prix: Libre de jouer

DragonSky est un nouveau jeu inactif et de fusion de Com2uS, les développeurs de Summoners War et d’autres jeux. Il joue comme la plupart des jeux inactifs et fusionnés. Vous commencez avec un seul personnage, le fusionnez avec une copie de lui-même pour créer un nouveau personnage, et continuez sur ce chemin jusqu’à ce que vous ayez une collection massive de personnages. Les personnages sont des dragons dans ce jeu et, pour être honnête, ils sont assez adorables. Vous effacez les étapes avec vos dragons, gagnez des points d’expérience et faites d’autres choses également. Le jeu a ses hauts et ses bas et nous nous attendons à ce qu’il s’améliore davantage avec le temps. Cependant, les aspects gratuits sont un peu forts avec celui-ci et Com2uS devrait probablement se calmer un peu avec les achats intégrés.

Touches de volume tout-puissant

Prix: Gratuit / 2,49 $

Almighty Volume Keys est une application de personnalisation pour vos touches de volume. Vous pouvez modifier la fonctionnalité pour effectuer une variété de choses, notamment contrôler la musique, enregistrer le son, allumer et éteindre votre lampe de poche, activer et désactiver le Bluetooth et faire d’autres choses. De plus, l’application inclut la prise en charge de Tasker et, bien sûr, vous pouvez également modifier le volume. Cela a bien fonctionné dans nos tests et la plupart des gens semblent avoir peu ou pas de problème avec cela. Ceci est une excellente application pour remapper vos touches de volume.

La guerre des visions FFBE

Prix: Libre de jouer

War of the Visions FFBE est la suite du jeu Final Fantasy Brave Exvius de Square Enix, incroyablement populaire et bon il y a quelques années. Celui-ci se déroule dans le même univers de jeu, mais utilise à la place le style de jeu Final Fantasy Tactics au lieu du RPG mobile traditionnel. Il a les éléments de gacha habituels, y compris les invocations de personnages de diverses raretés ainsi que des améliorations, des équipements et des trucs comme ça. Le combat est un peu lent, mais le jeu compense en vous donnant un bouton de combat automatique pour un broyage plus facile. Nous ne doutons pas que cela va gagner en popularité, tout comme le Final Fantasy Brave Exvius habituel.

Facebook Creator Studio

Prix: Gratuit

Facebook Creator Studio est la dernière application du géant des médias sociaux. Celui-ci permet aux créateurs de jouer avec leurs créations avant qu’elles ne soient mises en ligne sur Facebook. Vous pouvez consulter des analyses sur vos vidéos, gérer vos publications Facebook et même répondre aux messages des fans de votre page. L’application a démarré assez mal avec beaucoup de bugs, de hoquets et de sections qui ne fonctionnent pas correctement. Cependant, cela devrait s’améliorer avec le temps et, espérons-le, c’est la dernière application que Facebook publie pour ce genre de chose depuis un certain temps.

Gwent: The Witcher Card Game

Prix: Libre de jouer

Gwent: The Witcher Card Game est, bien, une version mobile du jeu de cartes de la série The Witcher. Le jeu dispose d’un système de progression équitable sans éléments pay-to-win, de nombreuses cartes à collectionner, de nombreuses combinaisons de deck à construire et de nombreux PvP en ligne. Le jeu n’est pas une interprétation 100% fidèle de la version de la série The Witcher, mais il est plus que suffisamment proche pour gratter cette démangeaison. Les fans de Witcher sont déjà partis pour télécharger le jeu, mais c’est bien même si vous n’avez pas joué aux jeux.

