5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 325e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière. WhatsApp a annoncé de nouvelles fonctionnalités cette semaine, bien que la plupart ne soient pas réellement nouvelles. Les choses que nous connaissions déjà comme les codes QR viennent d’être officiellement ajoutées à l’application. D’autres éléments incluent des corrections de bugs et des autocollants animés. Les modifications devraient être mises en œuvre au cours des prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas tout de suite. Une décision de Google peut empêcher le téléchargement de photos sur Google Photos. Fondamentalement, Google a suspendu les téléchargements à partir des dossiers de diverses applications, y compris WhatsApp, Instagram et autres. Google a fait cela intentionnellement pour soulager la pression, car les gens téléchargent plus de photos pendant la pandémie COVID-19. Vous pouvez facilement réinitialiser cela dans les paramètres pour télécharger vos images de toutes les applications si vous le souhaitez. Cliquez sur le lien du didacticiel si vous avez besoin d’aide.YouTube, Reddit et d’autres sites de médias sociaux répriment les vues extrémistes. La répression comprend des noms éminents de la communauté extrémiste ainsi que des sous-mariages gênants. C’est une bonne chose dans l’ensemble, car il est vraiment facile de trouver ces choses, même pour les jeunes enfants. Cliquez sur le lien ci-dessus pour consulter la liste complète des interdictions, ainsi que plus de détails sur les raisons pour lesquelles les sites de médias sociaux peuvent vouloir le maintenir pour éviter des problèmes juridiques.La semaine dernière, nous avons parlé de l’Inde, interdisant potentiellement des dizaines d’applications chinoises. Cette semaine, le pays est allé de l’avant et l’a fait. La liste des interdictions inclut TikTok, chaque application DU, chaque application Cheetah Mobile, Mobile Legends, ES File Explorer et autres. Nous ne savons pas comment l’Inde entend appliquer ces interdictions. La Russie a essayé quelque chose de similaire avec Telegram et a lamentablement échoué. Les interdictions interviennent au milieu des tensions entre la Chine et l’Inde qui ont déjà entraîné des combats. YouTube TV a de nouveau augmenté ses prix cette semaine. Ce n’est généralement pas un gros problème car les services de télévision en direct l’ont déjà fait. Cette fois, cependant, la hausse des prix est de 15 $ par mois. Le service a cependant ajouté certaines chaînes, notamment BET, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land et VH1, ainsi que d’autres à suivre bientôt.

Décor de rêve

Prix: Libre de jouer

Dream Decor est un nouveau jeu mobile pour les fans de décoration d’intérieur. Le jeu est facile à jouer. Les joueurs débloquent divers meubles et décorent les pièces pour obtenir des scores. Vous obtenez des récompenses lorsque vous réussissez. Le jeu a quelques problèmes d’équilibrage hors de la porte et nous souhaitons que vous ayez un peu plus de récompense pour bien faire, mais sinon c’est quelque chose de différent de ce que nous voyons normalement dans les jeux gratuits. La note du jeu est également assez faible en raison d’une série de bogues de chargement dans les premiers jours du jeu, mais la note devrait rebondir avec le temps. C’est un petit tueur de temps décent.

Enthousiaste

Prix: Libre

Keen est une nouvelle application expérimentale de Google. Cela fonctionne un peu comme Pinterest mélangé avec la fonction Collections de Google+. Vous trouvez des choses que vous aimez et enregistrez-les pour référence future. Vous pouvez créer un nouveau «Keen» quand vous le souhaitez, puis organiser diverses choses dans ce Keen. Ainsi, vous pouvez suivre plus d’une chose à la fois. Cette application est un wrapper Web, ce n’est donc pas une application Android native. Vous pouvez obtenir plus ou moins la même expérience en utilisant le site Web officiel du service.

Trivia Royale

Prix: Libre

Trivia Royale est une nouvelle expérience triviale qui se situe quelque part entre Trivia Crack et HQ Trivia. Les joueurs commencent les parties par groupes de 1 000 et sont lentement éliminés lorsqu’ils obtiennent des réponses erronées. C’est un concept soigné, même si vous ne gagnez pas d’argent réel comme vous le faites sur HQ Trivia. Dans tous les cas, le jeu contient une tonne de questions sur de nombreux sujets et d’autres sont ajoutées de manière cohérente. De plus, le jeu dispose d’un salon VIP pour les personnes qui ont battu le jeu. Il a des problèmes hors de la porte, généralement avec des problèmes de décalage ou de connexion et nous souhaitons que vous puissiez faire des choses comme désactiver la musique. Sinon, ce n’est pas mauvais pour un jeu-questionnaire.

RainViewer

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 19,99 $ par an

RainViewer est une nouvelle application météo avec des fonctionnalités décentes. Il possède les fonctionnalités de base habituelles telles que les prévisions météorologiques, la température, etc. Cependant, la renommée de cette application est son suivi de la pluie. Vous l’utilisez presque exclusivement pour suivre différents types de précipitations. L’application comprend plus de 1 000 radars météorologiques dans le monde entier et fonctionne dans 90 pays. Il peut suivre les tempêtes jusqu’à 48 heures avant et jusqu’à 90 minutes dans le futur. De plus, il existe un widget et un support pour 32 langues. Il a un abonnement et nous ne sommes pas les plus grands fans de cela, mais tout le reste est plutôt bon. Notamment, cela est également disponible dans l’App Store de Huawei aux côtés de Google Play et iTunes.

SINoALICE

Prix: Libre de jouer

SINoALICE est un nouveau RPG mobile. Il est réalisé par Yoko Taro (Nier Automata et Drakengard) et composé par Okabe Keiich (également NieR Automata). Le jeu comprend des mécanismes similaires à la plupart des RPG mobiles. Vous pouvez obtenir un tas de personnages, raconter l’histoire dans une série de missions, et il y a quelques éléments sociaux pour le jeu coopératif. L’histoire est un peu similaire à Final Fantasy Record Keeper où vous entrez dans une bibliothèque d’histoires et complétez chacune. Les points forts du jeu sont sa voix et sa musique. Nous nous attendons à ce que le jeu évolue davantage au fil du temps.

en relation:

Si nous avons manqué de grosses applications ou actualités ou jeux Android, parlez-en dans les commentaires ou contactez-moi sur Twitter!