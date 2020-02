5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 307e édition d’Android Apps Weekly! Voici les grands titres de la semaine dernière:

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Prix: Libre de jouer

LEGO Legacy: Heroes Unboxed est le dernier jeu LEGO. Cependant, celui-ci est de Gameloft au lieu de LEGO. Celui-ci est un RPG de style gacha avec une variété de thèmes de divers ensembles et propriétés LEGO. C’est un jeu gratuit avec les pièges habituels gratuits, y compris un système d’énergie et des coûts de mise à niveau élevés. C’est amusant pour les 20 ou 30 premiers niveaux environ, puis les choses ralentissent au grind libre habituel. Cependant, vous pouvez contourner tous les éléments pay-to-win avec un peu d’effort et de patience.

Synchronisation automatique

Prix: Gratuit / 6,99 $ +

Autosync est une application soignée. Il vous permet de vous synchroniser régulièrement avec le stockage cloud de votre choix. Par exemple, si vous souhaitez conserver un dossier Google Drive spécifique sur votre téléphone et le cloud et également les garder synchronisés à tout moment, cette application le fait. Il fonctionne avec une variété de services de stockage dans le cloud, notamment OneDrive, Google Drive, MEGA, Box, Yandex Disk, pCloud, SharePoint ONline et autres. Le développeur a déjà des applications individuelles pour chaque service, mais il s’agit plus d’une application tout-en-un. C’est en version bêta ouverte, alors attendez-vous à des bugs. L’application est gratuite pour essayer pendant 14 jours et comprend des achats uniques de 6,99 $ (et non des abonnements) pour chaque service de stockage cloud que vous avez l’intention d’utiliser.

Love Live! Toutes les étoiles

Prix: Libre de jouer

Love Live! All Stars est un jeu gratuit sur l’anime idole. C’est un jeu de rythme avec des éléments RPG. Les joueurs interprètent des chansons pour faire avancer l’histoire et améliorer vos personnages. C’est un jeu mignon et il devrait apaiser les fans de la série. L’histoire du jeu et les éléments RPG sont un peu superficiels. Celui-ci consiste à collecter diverses tenues et autres personnalisations pour votre personnage. C’est amusant et quelque chose d’un peu différent. Bien sûr, méfiez-vous des mécaniciens libres de jouer.

AppNotifier

Prix: Gratuit

AppNotifier remplace une ancienne fonctionnalité Google Play que certaines personnes n’ont plus. Il affiche une notification chaque fois qu’une application est nouvellement installée ou mise à jour sur le Play Store. Il fonctionne également pour les applications à chargement latéral. De plus, il utilise les données d’application de votre téléphone et non de Google Play, le nom de l’application dans la notification peut donc être différent. Par exemple, Allrecipes Dinner Spinner peut être simplement Dinner Spinner dans l’application. Dans tous les cas, cette application super simple (bien que de niche) ne fait qu’une chose et elle le fait admirablement.

Dragon Quest of the Stars

Prix: Libre de jouer

Dragon Quest of the Stars est un nouveau jeu gratuit de Square Enix. Il suit l’univers de Dragon Quest de la même manière que les jeux gratuits de Final Fantasy de la société suivent Final Fantasy. Le jeu propose une interface utilisateur simple, des graphismes colorés et une bande-son décente. Vous débloquez essentiellement différents personnages et armes pour lutter contre les méchants. Ceux qui ont aimé des jeux comme Final Fantasy Record Keeper ou Star Ocean Anamnesis peuvent également aimer ce titre.

Si nous avons raté de grosses applications ou actualités ou jeux Android, dites-le nous dans les commentaires!