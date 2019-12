5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Samuel L. Jackson a prêté sa voix à Amazon Alexa et c'est hilarant. Vous pouvez télécharger et appliquer la voix, mais cela coûte 100 $. C'est un peu raide pour nos goûts, mais vous obtenez des commandes spécifiques à Jackson. Par exemple, vous pouvez demander ce que c'était que de faire un film Star Wars ou lui demander des nouvelles. Il jure beaucoup, donc nous ne le recommandons pas aux petits enfants impressionnables.

Facebook veut fusionner WhatsApp, Instagram et Facebook lui-même en une seule bannière Facebook. La FTC pourrait dire quelque chose à ce sujet. Selon des rapports, la FTC craint qu'une telle fusion rende la société plus difficile à scinder. Le partage des actifs du géant des réseaux sociaux est quelque chose que la FTC veut explorer. Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage.

Lundi dernier, Google a activé RCS sur tous les opérateurs américains. Un tweet est sorti au cours du week-end pour rappeler aux gens de mettre à jour leur application Messages ainsi que leurs services de télécommunication dans le Play Store afin d'y accéder. Google a activé les services il y a un mois. Cependant, il était inaccessible pour une utilisation générale jusqu'à ce lundi dernier. Obtenez ces mises à jour et profitez-en!

Le Microsoft Edge basé sur Chrome est apparemment assez bon. Nous avons fait quelques tests cette semaine et avons constaté qu'il utilisait moins de RAM que Chrome normal. La variante de bureau est livrée avec des subtilités comme le mode sombre tout en conservant la fonction de synchronisation multiplateforme avec son option de navigateur mobile. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Pornhub a révélé les versions Android les plus populaires sur son site Web pour 2019. Les suspects habituels sont là et ce n'est pas trop différent des numéros de distribution Android officiels. Cependant, nos lecteurs étaient ravis de découvrir que Jelly Bean vit toujours comme Kit Kit. Le lien montre également les numéros iOS et la plupart d'entre eux sont iOS 13. Il y a des commentaires sur la fragmentation, mais nous sommes juste surpris que les gens sur Jelly Bean parcourent toujours Pornhub.

Ylands

Bienvenue dans la 297e édition d'Android Apps Weekly. Voici les grands titres de la semaine dernière:

Prix: Libre

Ylands est l'un des jeux les plus uniques de 2019. C'est un jeu de style bac à sable où les joueurs font leurs propres expériences. Le jeu comprend un éditeur pour créer votre propre truc ou vous pouvez télécharger et jouer les créations d'autres joueurs. Il propose une expérience familiale, multijoueur et un tas de différents types de jeux. Il y a quelques bugs qui rendent le jeu un peu difficile à intégrer. Cependant, ce sont probablement des problèmes temporaires. Le jeu est gratuit.

Milk-shake

Prix: Libre

Milkshake est une application de création de site Web. Il dispose d'une interface utilisateur simple avec suffisamment de fonctionnalités pour créer une petite page Web décente. Vous ne construirez évidemment rien de super complexe ici. Cependant, cela semble bien fonctionner pour des choses comme les pages À propos de moi, les portefeuilles et d'autres choses comme ça. Il prétend construire un site en moins de 10 minutes mais cela nous a pris un peu plus de temps. En fait, nous avons vraiment aimé l'expérience avec cela. Tant que vos attentes ne sont pas trop ridicules, cela devrait être utile en tant que simple constructeur de pages Web.

Tiny Decks & Dungeons

Prix: Libre de jouer

Tiny Decks & Dungeons est un jeu de style RPG de type voyou avec des mécanismes décents. Il utilise un style tour à tour où vous et les monstres autour de vous vous déplacez en même temps. Les joueurs explorent divers donjons et collectent diverses choses. Vous pouvez également combattre et capturer des monstres pour votre usage ultérieur. Enfin, il y a un village dans lequel vous revenez et vous pouvez le personnaliser à votre guise. Le jeu est toujours en version bêta d'accès anticipé et plus de fonctionnalités sont ajoutées à chaque mise à jour. Nous ne savons pas comment cela se terminera, mais il a un certain potentiel.

Briseur

Prix: Libre

Breaker est une application de podcast social. Il possède une collection de plus de 500 000 podcasts, il devrait donc avoir au moins la plupart de ceux que vous écoutez. De plus, il a un aspect de médias sociaux. Vous pouvez ajouter des amis et voir ce que vos amis écoutent. En tant que réseau social, ce n'est que correct. Cependant, la partie podcast est solide. L'application comprend des vitesses de lecture allant de la demi-vitesse à trois fois la vitesse et vous avez également la possibilité de télécharger automatiquement de nouveaux épisodes ainsi que de sauter les silences pour gagner du temps. Honnêtement, ce n'est pas à moitié mauvais, juste comme un lecteur de podcast et l'élément social peut être cool si vous avez des amis qui écoutent des podcasts.

WitchSpring4

Prix: 4,99 $

WitchSpring4 est un jeu d'aventure avec des éléments RPG. Les joueurs commencent comme Little Queen, souverain de tout un continent. Vous l'entraînez ensuite, l'envoyez à l'aventure et fabriquez divers objets pour la rendre plus puissante. Les graphismes et le jeu sont fluides et agréables et nous n'avons eu aucun problème sérieux avec les commandes. Ce n'est pas le premier jeu de la série, mais jusqu'à présent, il semble être le meilleur. La seule mise en garde est que ce jeu se déroule dans le même univers après les trois jeux précédents. Ainsi, si vous voulez l'image complète, vous devrez vérifier chaque jeu de la série. Celui-ci coûte 4,99 $ sans achats ni annonces intégrés.

Si nous avons raté une grosse application Android ou des mises à jour ou des versions de jeu, dites-le nous dans les commentaires!