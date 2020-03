5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 308e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres de la semaine dernière: Google Play a désactivé toutes les recherches pour le coronavirus cette semaine. Il voulait arrêter la propagation de la désinformation et empêcher les développeurs de profiter de la crise, ce qui est contraire aux conditions d’utilisation de Google Play. Il y avait quelques applications avec des informations légitimes, mais la plupart étaient des ordures, donc nous comprenons le film.Facebook a réécrit l’application Messenger pour iOS la semaine dernière et ils font de même pour la version Android. La réécriture ne sera pas trop importante, mais elle devrait aider à réduire la taille d’installation absurde de l’application et à l’accélérer un peu sans épuiser la batterie. Nous l’espérons autant que vous. Moment a été l’un de nos choix pour les meilleures applications d’appareil photo pour Android. Malheureusement, l’application n’a jamais décollé et les développeurs ont eu du mal à développer sur Android. Ainsi, le développeur supprime l’application du Play Store dans un proche avenir. Si vous avez besoin de remplacements, cliquez sur le lien ci-dessus pour notre meilleure liste d’applications de caméras. Google a annulé son événement annuel d’E / S Google par peur du Coronavirus. C’est la dernière d’une série d’annulations dans l’espace technologique et il vaut mieux être prudent que désolé. Google I / O a généralement beaucoup d’annonces pour le système d’exploitation Android, le développement d’applications et de jeux, etc. Nous attendons des diffusions en direct, cependant, l’événement est probablement juste privé maintenant.Le multijoueur de Mario Kart Tour sera lancé le 8 mars. Un tweet du compte Twitter officiel a révélé la date et même l’heure, 20h PT. Le multijoueur était en version bêta depuis longtemps et en courtes rafales. Cependant, tout le monde devrait l’avoir d’ici la fin du week-end. Il existe trois modes, une course à proximité avec des amis, des courses standard et une course en or. Seules les courses d’or nécessitent le Gold Pass de 4,99 $ par mois.

Snoopy Puzzle Journey

Prix: Libre de jouer

Snoopy Puzzle Journey est un jeu de match-trois avec un thème familial. Cela ressemble beaucoup à la plupart des matchs de trois matchs. Vous touchez des morceaux qui s’alignent, ils disparaissent et d’autres apparaissent lorsque les blocs se mettent en place. Il y a beaucoup de niveaux, une mécanique simple et quelques extras. De plus, il y a des camées de Snoopy et du gang. D’une part, nous apprécions le fait que Capcom n’ait rien fait de bizarre ou de désagréable avec la sortie. Cependant, cela devient un peu répétitif après un certain temps. Il s’agit d’un jeu gratuit avec achats intégrés. Assurez-vous donc de définir un mot de passe Google Play avant de laisser les plus petits l’essayer.

Navigateur de confidentialité Epic

Prix: Gratuit

Epic Privacy Browser est un navigateur de confidentialité plus récent avec quelques bonnes fonctionnalités. Il s’agit d’un navigateur Chromium, donc l’interface utilisateur et de nombreux paramètres et autres commandes devraient être relativement familiers. Celui-ci a également un bloc d’annonces, un coffre-fort de fichiers, un proxy crypté intégré avec une politique stricte de non-journalisation, et plus encore. Cela le rend meilleur que la plupart pour la navigation privée, mais ce n’est pas non plus un poney à un tour. Vous bénéficiez également d’un téléchargeur vidéo, d’un gestionnaire de mots de passe et de la possibilité de lire les pages Web à haute voix. Il y a des tonnes de fonctionnalités et pas une tonne de bugs.

Scrabble GO

Prix: Libre de jouer

Scrabble GO est la dernière itération mobile du jeu de mots populaire. Le jeu de base joue comme n’importe quel autre jeu de Scrabble avec quelques extras pour un défi supplémentaire. Cependant, celui-ci a également d’autres modes de jeu, y compris un solveur d’anagrammes, une version intégrale de Scrabble et le classique contre un. D’une part, c’est bien plus que le Scrabble classique. De l’autre, il y a beaucoup de choses supplémentaires que le Scrabble classique. Votre plaisir dépendra de savoir si vous appréciez ces extras ou non.

Navigateur Mi

Prix: Gratuit

Mi Browser est un nouveau navigateur de Xiaomi. Il n’a pas presque autant de fonctionnalités de confidentialité que Epic Privacy Browser, mais les fonctionnalités sont utiles. Il existe un téléchargeur de vidéos qui fonctionne sur la plupart des sites de médias sociaux. De plus, vous bénéficiez d’un mode sombre, de fonctionnalités de traduction, d’un navigateur de fichiers intégré et de quelques autres fonctionnalités intéressantes. Les critiques initiales sont assez positives, mais ce n’est certainement pas un navigateur pour tout le monde et il a certainement besoin de quelques ajustements. Pourtant, cela a fonctionné assez bien dans nos tests et il est également disponible pour les appareils non Xiaomi.

Les sept péchés capitaux: Grand Cross

Prix: Libre de jouer

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est un nouveau RPG mobile avec des éléments de gacha. Le jeu raconte l’histoire de l’anime et comprend tous les personnages principaux. Celui-ci utilise le combat au tour par tour avec un système de cartes. Il y a aussi un mode PvP en ligne, des fonctionnalités de réalité augmentée et quelques autres trucs sympas. Il y a quelques bugs ici et là, mais les critiques sont généralement positives et cela a bien fonctionné dans nos tests. Ceux qui recherchent un autre RPG gacha d’inspiration japonaise et aiment aussi l’anime devraient certainement essayer celui-ci.

