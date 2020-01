5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue à la 299e édition d’Android Apps Weekly et la première de 2020! Voici les titres de la semaine dernière: Android 11 pourrait avoir des trucs sympas. Quelques fonctionnalités peuvent inclure la possibilité de prendre des captures d’écran de défilement comme sur les pages Web pour une capture plus facile de plus de contenu. Cependant, une autre caractéristique potentielle est la possibilité d’enregistrer des vidéos sur des segments de plus de 4 Go. Nous en apprendrons plus sur Android 11 plus tard cette année, mais c’est agréable de voir Google résoudre certains problèmes de base et ajouter déjà des fonctionnalités amusantes.WhatsApp et Telegram ont eu quelques mises à jour décentes la semaine dernière. WhatsApp inclut désormais des messages disparus et vous pouvez cliquer ici pour voir comment ceux-ci fonctionnent. Pendant ce temps, la mise à jour de Telegram est un peu plus substantielle. Il comprend un nouvel éditeur de thème, la possibilité d’envoyer des messages lorsque vous revenez en ligne, un meilleur contrôle de la planification des messages, un meilleur partage de localisation et une prise en charge des podcasts et des livres audio.Le Pixel Launcher rencontre des problèmes étranges. À savoir, le lanceur peut ne pas afficher une ou deux icônes sur vos pages d’accueil ou dans votre tiroir d’applications. L’application ne disparaît pas ou quoi que ce soit et le nom est toujours là. Cependant, son espace d’icônes est vide et cela rend les choses un peu loufoques. Google est conscient du problème, et il devrait bientôt être corrigé.Le streaming vidéo a été l’une des plus grandes choses de la dernière décennie. Nous avons plongé pour voir qui sont les grands joueurs et quel impact ils ont eu sur la façon dont nous regardons la télévision et les films. Bien sûr, Hulu, Netflix et Disney + sont tous là et il s’avère que ces services tuent l’industrie de la télévision par câble. Bien sûr, la fragmentation constante des options entraîne également le piratage, mais ce sont les ruptures. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.Nous avons également examiné les meilleures applications et jeux Android les plus emblématiques des dix dernières années. Vous y trouverez d’anciens favoris comme Nova Launcher et Monument Valley ainsi que des trésors oubliés comme Swype Keyboard et The Bard’s Tale. Nous voulions non seulement voir des applications et des jeux populaires, mais aussi aider à sculpter l’expérience mobile moderne. Vous pouvez lire la version des applications ici et la version des jeux ici.

Ma limite

Prix: Gratuit

My Limit a été lancé au cours du Nouvel An pour donner aux gens une idée de leur état d’ébriété. Il utilise un algorithme qui estime votre taux d’alcoolémie à partir du nombre de verres que vous avez bu. Ce n’est pas un alcootest, il ne sera donc pas précis à 100%. Cependant, cela peut vous donner une idée générale. L’application a quelques défauts et ne prend pas en charge tous les types de boissons. Cependant, cela fait assez bien pour arriver à une liste comme celle-ci. Il y a de mauvaises critiques qui disent que l’application est trop difficile si vous êtes trop saoul. Nous pensons que si vous êtes trop ivre pour utiliser cette application, vous devriez probablement ramener un Uber à la maison.

Tortue de guerre 2

Prix: Libre de jouer

War Tortoise 2 est un mélange unique de genres de jeux. Il propose également une expérience de tir au ralenti avec des éléments de construction et d’exploration du royaume. Vous montez essentiellement une tortue massive et tirez sur des choses de son dos. Les joueurs construisent des choses au fur et à mesure que vous vous promenez et tout cela vous permet de tuer plus de choses. Vous pouvez également invoquer des héros, améliorer vos différents armements et explorer divers domaines. Il s’agit d’un titre bêta à accès anticipé, donc les développeurs travaillent toujours sur des corrections de bugs et des équilibres d’armes. Cependant, il est très prometteur.

Playlistmania

Prix: Gratuit

Playlistmania est une application de musique sociale. Il se branche sur Deezer et Spotify. Fondamentalement, l’application vous permet de créer et de partager des listes de lecture avec des amis et d’autres utilisateurs. Vous pouvez consulter d’autres listes de lecture pour découvrir de nouvelles musiques ou créer la vôtre pour aider les autres. Vous importez simplement la liste de lecture dans Spotify ou Deezer une fois que vous en avez trouvé une, puis vous commencez à écouter. C’est une bonne idée et cela a bien fonctionné dans nos tests. L’interface utilisateur est assez facile à comprendre et il y a un tas de bonnes listes de lecture là-bas. Nous sommes ravis de voir la prise en charge d’autres plates-formes musicales comme YouTube Music, Apple Music et autres.

Age of Civilization II Europe

Prix: 4,99 $

Age of Civilization II Europe est la suite du célèbre jeu de stratégie Age of Civilization. C’est aussi un jeu de stratégie et ça joue un peu à l’ancienne. Les joueurs utilisent des cartes pour déployer intelligemment des forces afin de prendre le contrôle de territoires. C’est presque comme une version mobile du jeu de plateau Risk. Vous affirmez votre domination de diverses manières, mais vous avez également des options diplomatiques comme les traités de paix. Ce n’est pas aussi agressif que des jeux comme Rebel Inc, mais c’est un jeu de stratégie historique satisfaisant avec un prix unique et aucun achat intégré. Il coûte généralement 4,99 $ mais est actuellement en cours d’exécution pour 2,99 $ au moment d’écrire ces lignes.

Flow Desktop

Prix: Gratuit / 2,49 $

Flow Desktop est un type de lanceur différent. Il vise à faire la démonstration du mode de bureau natif d’Android pour ceux qui ne peuvent pas l’activer autrement. L’application est en version bêta, vous pouvez donc certainement vous attendre à des bugs tandis que d’autres fonctionnalités restent en cours de développement. Dans tous les cas, l’application vous permet de connecter votre téléphone à votre ordinateur et d’accéder au mode bureau natif d’Android. Il ne fonctionne actuellement que sur le OnePlus 7T et l’Essential Phone, bien que certains utilisateurs signalent également un succès sur le OnePlus 6. Il n’offre pas encore beaucoup plus que le mode DeX de Samsung ou des applications similaires, mais il le fera probablement un jour. Gardez celui-ci sur votre radar.

Si nous avons raté de grosses applications ou mises à jour de jeux ou mises à jour Android, parlez-en dans les commentaires, contactez-moi sur Twitter ou envoyez-moi un courriel à joe.hindy@androidauthority.com avec des liens!