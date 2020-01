5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 300e édition d’Android Apps Weekly. Nous apprécions tous ceux qui sont venus lire cette pièce chaque semaine! Malheureusement, nous n’avons rien de spécial prévu, alors allons droit au but: les téléphones Huawei ont fait quelque chose de drôle la semaine dernière. Les téléphones ont marqué Google Allo comme une menace pour la sécurité. Google a interrompu Allo il y a quelque temps et c’est probablement la raison pour laquelle les alertes apparaissent. Cependant, marquer l’application comme infectée en fait un peu trop. Néanmoins, nous recommandons aux utilisateurs de désinstaller Allo s’ils ne l’ont pas déjà fait. Google a supprimé le service afin qu’il ne fasse plus rien. Cliquez sur le lien pour plus de détails.Nous avons parlé de ToTok, une application de messagerie accusée d’espionner ses utilisateurs, il y a quelques semaines. L’application a été rétablie sur le Play Store la semaine dernière. Il n’y a eu aucune annonce ou quelque chose comme ça de la part de ToTok ou de Google. De plus, l’application attend toujours sa réintégration sur l’Apple Store. La saga semble terminée, mais c’était amusant tant qu’elle a duré.Nous avons tous eu assez de ces demandes de notification stupides sur Google Chrome. Apparemment, Google écoute. Chrome vous permet de masquer automatiquement ces demandes à partir de la mise à jour de Chrome 80. Il relègue tout à une icône de cloche dans la barre d’adresse. Ainsi, vous pouvez activer les notifications d’un simple toucher, mais vous n’aurez plus de fenêtres contextuelles. Nous sommes d’accord avec ça.Plex fait plus de mouvements. L’application populaire ajoute de plus en plus d’options de streaming. L’objectif final est une expérience multimédia tout-en-un. Il vous permet déjà de diffuser votre contenu domestique à partir d’un serveur de votre maison. Cependant, au CES 2020, Plex a annoncé d’autres mouvements futurs. Par exemple, il prévoit de proposer des canaux d’abonnement à terme. Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur tous ses mouvements à venir.Google a fait quelques annonces Google Assistant au CES 2020. La première consiste à intégrer davantage de fonctions de confidentialité et de parole dans Google Assistant. L’entreprise a réitéré qu’elle n’enregistre pas ce que vous dites et que l’Assistant attend toujours mais n’écoute pas toujours. En outre, Google a annoncé que l’Assistant comptait plus de 500 millions d’utilisateurs actifs. C’est tout un exploit et cela est sans aucun doute dû à toute la technologie de la maison intelligente ainsi qu’à l’intégration native avec tous les téléphones Android modernes.

Great Escapes

Prix: Gratuit

Great Escapes est un nouveau jeu de salle d’évasion. Les joueurs entrent dans les salles, découvrent les énigmes et progressent dans le jeu. Ce jeu est incroyablement nouveau. En fait, c’est toujours dans la première version bêta. Ainsi, vous trouverez absolument des problèmes avec certaines fonctionnalités (comme des astuces) manquantes dans le jeu. Cependant, malgré tout cela, nous aimons beaucoup les graphismes et la prémisse du jeu. C’est un jeu sombre avec des puzzles et des contrôles décents. Nous supposons que cela s’améliorera avec chaque version. Veuillez noter qu’il peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Nu

Prix: Gratuit

Nude est une application bizarre. Cela ressemble à une application porno et ressemble à une application antivirus. Cependant, ce n’est ni du porno ni une application antivirus. Il cache en fait vos photos et vidéos afin que les autres personnes ne puissent pas les voir. La fonction de numérisation se déverse dans vos fichiers pour identifier n’importe quel fichier vidéo ou photo. Nude cache alors ces fichiers à la vue. L’application comprend également la prise en charge de l’accès biométrique, une galerie intégrée pour afficher vos éléments cachés et la possibilité d’ajouter automatiquement ou manuellement des fichiers à la liste masquée. Ce n’est pas mal en ce qui concerne les applications de coffre-fort de galerie.

Vodobanka

Prix: Gratuit / 1,99 $

Vodobanka est un petit jeu unique. C’est techniquement un jeu de puzzle avec quelques éléments d’action. Les joueurs jouent en équipe SWAT et pénètrent dans les structures pour appréhender les méchants. Vous disposez d’une variété d’outils pour vous aider à faire le travail et ce n’est étonnamment pas aussi violent que vous le supposez son principe. Les commandes sont super simples et le jeu fonctionne assez bien. Les versions antérieures du jeu comportaient quelques bogues de jeu, mais la plupart d’entre elles sont maintenant corrigées. Il existe à la fois une version gratuite et premium du jeu. Ni l’un ni l’autre n’a de microtransactions ou de publicités. Celui-ci n’est pas à moitié mauvais.

Rendez-vous carrés

Prix: Gratuit

Square Appointments est une application d’entreprise. Il vous permet de créer des rendez-vous pour vos clients. Square est surtout connu pour son système de point de vente et la plupart de ses applications tournent autour de cela. Celui-ci n’est pas si différent. Vous pouvez planifier des rendez-vous, accepter des paiements et poursuivre vos activités comme d’habitude. L’interface utilisateur semble assez bonne et tout est assez facile à utiliser. De plus, l’application aide en envoyant automatiquement des rappels de rendez-vous et peut également gérer le processus de paiement.

Era Combat

Prix: Libre de jouer

Era Combat est un nouveau jeu FPS. En termes de jeu, il n’est pas très différent des leaders de l’industrie comme Call of Duty: Mobile ou PUBG Mobile. Cependant, celui-ci a quelques astuces soignées dans sa manche. Pour commencer, il a des jetpacks et nous aimons beaucoup les jetpacks. En outre, il propose un paramètre de science-fiction, des tonnes de réalisations et de nombreux PvP en ligne. En fait, c’est principalement un jeu PvP, donc ceux qui aiment les tireurs narratifs peuvent ne pas trouver cela agréable. Dans tous les cas, c’est en version bêta à accès anticipé donc méfiez-vous des bugs mais c’est sinon une expérience décente.

