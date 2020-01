5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 301e édition d’Android Apps Weekly! Voici les titres de la semaine dernière: Nous avons examiné de plus près Microsoft Launcher 6.0 cette semaine. Ce n’est techniquement pas si nouveau, mais la mise à jour a apporté quelques changements. Par exemple, l’interface utilisateur est un peu plus cohérente qu’auparavant et la configuration du lanceur est un peu plus traditionnelle. De plus, il vous donne une deuxième rangée d’applications sur le dock au lieu des anciennes bascules. Dans tous les cas, cliquez sur le lien pour voir nos impressions complètes.Google peut autoriser l’enregistrement des appels sur l’application de numérotation standard bientôt. La société a réintroduit la capacité d’appeler des enregistrements dans Android 10, ce n’est donc pas trop loin. Un démontage APK a révélé le code approprié pour la fonctionnalité. Bien sûr, cela ne signifie pas que la fonctionnalité est en route à 100%. Cependant, ce serait quelque chose de complètement hors de la timonerie de Google et cela pourrait être amusant à voir.Google a renommé sa fonctionnalité de partage rapide cette semaine. La fonctionnalité est désormais le partage à proximité, un nom moins accrocheur et amusant. La fonctionnalité devrait rivaliser avec la fonctionnalité AirDrop d’Apple et permettre aux utilisateurs d’Android d’échanger des fichiers entre eux rapidement et facilement. Le changement de nom a été repéré dans la dernière mise à jour des services Google Play de la semaine dernière.Firefox a connu une semaine difficile. Les développeurs ont découvert un exploit zero-day et il a été utilisé dans certaines attaques ciblées. Nous vous recommandons fortement de mettre à jour votre Firefox dès maintenant sur ordinateur et mobile. Le problème est dû à une information d’alias incorrecte dans le compilateur IonMonkey JIT, selon une firme de recherche chinoise. Dans tous les cas, si vous avez la dernière mise à jour, vous devriez être clair: Google a dû abandonner le contrôle des moteurs de recherche dans l’UE après une affaire judiciaire antitrust massive. Cette semaine, nous avons vu les options pour les utilisateurs Android de l’UE. Ils comprennent DuckDuckGo, info.com, la recherche Google, Yandex, PrivacyWall et quelques autres. Tous les moteurs de recherche ne sont pas disponibles dans tous les pays, mais la plupart d’entre eux sont disponibles dans la plupart. Cliquez sur le lien pour voir toute la liste!

Couleur par numéro Peinture à l’huile

Prix: Gratuit / 19,99 $ par mois

Color by Number Oil Painting est une application de livre de coloriage avec des images décentes. Ce n’est pas aussi libre que la plupart. Il attribue des couleurs à chaque numéro, puis vous remplissez les numéros si nécessaire. Ce n’est pas le meilleur pour les types créatifs mais c’est plutôt cathartique. Vous pouvez regarder des publicités pour certains raccourcis si vous en avez besoin, mais vous êtes censé prendre votre temps avec. L’application est gratuite avec quelques publicités désagréables ou vous pouvez vous abonner. Le prix de l’abonnement est absolument absurde et nous ne le recommandons pas du tout. Si vous pouvez aller au-delà des annonces, c’est une bonne application de livre de coloriage.

Warface: Global Oeprations

Prix: Libre de jouer

Warface est une version mobile de la populaire console de jeu gratuite et du jeu de tir PC. Cette version est également gratuite et pas aussi bonne que les consoles de la console et du PC. Cependant, il a ses avantages. La plupart de ses achats intégrés sont destinés à des personnalisations de personnages, de sorte que l’application évite l’aspect pay-to-win. De là, le jeu a ses hauts et ses bas. Les graphismes sont fantastiques mais les commandes sont un peu maladroites. Nous ne sommes pas fans de l’abonnement au Battle Pass, mais le jeu dispose d’une gamme décente d’armes et d’équipements. Les fans du genre FPS mobile peuvent l’aimer, mais ce n’est pas aussi bon que Call of Duty: Mobile.

GitHub

Prix: Gratuit

GitHub est une plate-forme de développement principalement destinée aux applications open source. L’entreprise avait déjà une application Android. Cependant, celui-ci est tout nouveau et en version bêta. Cela fonctionne comme vous vous en doutez. Vous pouvez parcourir le site, contribuer à votre manière et vous engager autrement dans vos projets. Il a les bases comme une interface utilisateur propre et un mode sombre. Il est en version bêta, donc c’est toujours un produit inachevé. Cependant, nous l’avons bien aimé. L’application est entièrement gratuite à télécharger et à utiliser.

TERA Classic

Prix: Libre de jouer

TERA Classic est une version mobile du MMORPG populaire. Le jeu comprend quatre classes, des montures, des tonnes de quêtes, des graphismes décents, des commandes assez faciles et bien plus encore. Il ressemble beaucoup à la plupart des MMORPG mobiles, mais il vous permet de faire des combats de guilde à 50 joueurs et nous avons pensé que c’était plutôt cool. Celui-ci est également assez nouveau et la liste Play Store n’est pas encore en anglais. Cependant, si vous pouvez dépasser la barrière de la langue, celle-ci est plutôt bonne. Nous attendons des traductions complètes pour tout le plus tôt possible.

Microsoft Edge

Prix: Gratuit

Techniquement, Microsoft Edge n’est pas nouveau. Cependant, Microsoft en a lancé la version Chromium sur toutes les plateformes et l’application est donc de retour en version bêta. Cette version doit se synchroniser et fonctionner avec la version de bureau tant que vous téléchargez la variante Chromium de Microsoft. La version du navigateur mobile ressemble à Chrome, mais avec une rotation Microsoft et qui décrit également la variante de bureau. J’ai rencontré des problèmes de connexion à mon compte Microsoft, je n’ai donc pas pu tester la synchronisation. Cependant, il est en version bêta, donc il faut s’y attendre.

Si nous avons raté une grosse application Android ou des sorties de jeu, faites-le nous savoir dans les commentaires ou contactez-moi sur Twitter!