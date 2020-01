5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 302e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres cette semaine: App Annie a publié son rapport annuel pour le Google Play Store et l’Apple App Store. Il y avait quelques friandises juteuses, y compris une augmentation des revenus à 120 milliards de dollars par an. De plus, les gens ont passé 35% plus de temps sur leur téléphone en 2019 qu’en 2017. Enfin, Facebook possédait quatre des cinq meilleures applications téléchargées dans l’un des magasins d’applications en 2019, TikTok étant la seule parmi les cinq premières à ne pas provenir de Facebook. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.Huawei a conclu un accord avec la société de cartographie TomTom pour créer sa propre application de navigation. De toute évidence, Huawei ne peut plus utiliser Google Maps et cette nouvelle alternative s’inscrit dans cet écart. L’accord a été conclu il y a quelque temps et les deux sociétés y travaillent actuellement. Nous n’avons pas beaucoup de détails supplémentaires pour le moment, alors cliquez sur le lien pour en savoir plus.Le multijoueur de Mario Kart Tour est plus proche de la sortie. Le premier test bêta a fermé il y a quelque temps, mais Nintendo en a annoncé un deuxième cette semaine. Celui-ci ne nécessite pas d’abonnement Gold Pass cette fois-ci et n’importe qui peut participer à l’action s’il le souhaite. Le multijoueur en ligne était une omission flagrante dans la version originale du jeu, c’est donc un gros problème.Google a annoncé une date pour la mort officielle de Chrome Apps. L’entreprise s’est éloignée d’eux il y a un certain temps, mais ils ont traîné jusqu’à présent. Le calendrier n’inclut aucune nouvelle soumission à partir de mars 2020 avec un support officiel se terminant en juin 2020. Le back-end reste disponible pour les entreprises clientes jusqu’en juin 2022, date à laquelle l’ensemble de l’initiative s’arrête. Cliquez sur le lien pour voir la ligne à temps plein.Nous avons vérifié la version bêta fermée de Shadowgun War Games cette semaine. Le jeu a laissé une impression positive avec un jeu fluide, de bons graphismes et des mécanismes de jeu amusants. Les commandes étaient assez simples et nous n’avons eu aucun problème à part l’erreur de réseau occasionnelle. Nous n’avons reçu qu’un accès partiel au jeu. Ainsi, nos observations sont un peu limitées. Cependant, celui-ci a le potentiel de rivaliser avec les gros chiens. Cliquez sur le lien pour le lire!

Barre

Prix: Gratuit

Barre est une application d’entraînement de style yoga et ballet. L’application propose chaque jour un nouveau contenu avec différents types d’exercices. Cela coche beaucoup de bonnes cases. Certaines des fonctionnalités comprennent un support hors ligne, de nombreux exercices à exécuter et ne nécessitent aucun équipement autre qu’une chaise. De plus, l’application est 100% gratuite bien que cela puisse changer avec le temps. De plus, le mélange de ballet, de yoga, de méditation et d’exercices génériques est définitivement quelque chose que nous ne voyons pas tous les jours. Il est également convivial pour les débutants.

Tetris

Prix: Gratuit / 4,99 $

Tetris par N3TWORK est une réédition de l’expérience classique de Tetris. Il a beaucoup de bonnes fonctionnalités, y compris un jeu classique, pas de micro-transactions (à part la version pro à 4,99 $), des contrôles décents et même quelques petites subtilités comme le thème et les avatars déverrouillables. Le jeu propose également un jeu hors ligne, des graphismes décents, etc. Le jeu fonctionne plus ou moins bien dans nos tests. Nous aimerions voir plus d’options de difficulté, donc nous ne commençons pas au niveau un à chaque fois. En outre, certaines personnes ont signalé des problèmes avec la lecture hors ligne. Les développeurs devraient effacer la majeure partie de cela dans les futures mises à jour.

Plusieurs applications de bien-être numérique de Google

Prix: Gratuit

Google a lancé trois nouvelles applications expérimentales pour le bien-être numérique. Le premier est Envelope, une application unique qui enveloppe votre téléphone dans une enveloppe numérique. Vous pouvez uniquement appeler des personnes et vous ne recevez pas de notifications. La deuxième application, Screen Stopwatch, une application de fond d’écran en direct qui montre votre écran à l’heure tout le temps comme une méthode pour vous faire honte de ne pas utiliser le téléphone. Enfin, Activity Bubbles fait à peu près la même chose que Screen Stopwatch, sauf qu’il visualise votre utilisation sous forme de bulles. Vous pouvez télécharger les trois applications dans notre article sur le sujet ou avec le bouton ci-dessous.

World Robot Boxing 2

Prix: Libre de jouer

World Robot Boxing 2 est un nouveau jeu de combat. Le premier était très populaire en son temps et nous nous attendons à ce que le second reçoive également un bon nombre de téléchargements. Les joueurs combattent essentiellement différents types de robots. Il y a plus de 60 robots à collecter dans six classes et 14 pays. De plus, le jeu comprend 12 arènes, plusieurs modes de jeu et des classements. Vous pouvez également mettre à niveau des robots. En termes de mécanique, c’est un combattant assez basique donc vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à apprendre les cordes. Le jeu a quelques bugs et les graphismes peuvent en fait être un pas en fonction de vos préférences. Le début a été un peu difficile, mais il peut devenir un bon match une fois qu’il est un peu peaufiné.

gesturePlus

Prix: Gratuit / 2,49 $

gesturePlus est une application de raccourci gestuel. Il ajoute la possibilité d’appuyer sur la barre de navigation dans Android 10 pour effectuer une variété de tâches, notamment ouvrir des applications, couper le son de votre téléphone, prendre une capture d’écran, allumer la lampe de poche, etc. L’application prend en charge les tapotements simples et les appuis prolongés. En outre, il fonctionne avec Google Assistant avec environ trois douzaines d’autres actions. Cela fonctionne pour la plupart et pas pour certains. Ce n’est pas non plus l’application la plus facile à apprendre. Cependant, il est également gratuit de télécharger et d’essayer avec une version pro relativement bon marché.

Si nous avons raté de grosses applications ou actualités ou jeux Android, dites-le nous dans les commentaires!