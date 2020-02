5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 303e édition d’Android Apps Weekly! Voici les gros titres de la semaine dernière: Google Play a interdit les applications de prêt prédateur il y a quelque temps. Cependant, l’interdiction ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Non seulement les applications existent toujours, mais elles sont en fait florissantes, en particulier dans les pays en développement comme le Nigéria, l’Inde, le Kenya et d’autres. Apparemment, les règles de Google Play ne sont pas universellement applicables, de sorte que ces types d’applications sont toujours disponibles sur certains marchés. Nous ne sommes pas fans des écarts, mais c’est ce que c’est. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.Google a lancé une nouvelle application cette semaine. Tangi, la nouvelle application, enseigne chaque jour de nouvelles choses aux gens avec du contenu vidéo organisé sur ce sujet particulier. Les vidéos durent environ 60 secondes et les sujets incluent l’art, la cuisine, le bricolage, la mode, la beauté et les options de style de vie. La seule mise en garde est le manque de disponibilité. L’application est sur iOS et sur le Web, mais pas encore sur Android.Unicode Emoji 13.0 sera lancé cette année avec 62 nouvelles icônes. Certains des nouveaux emoji incluent un ours polaire, un camion, de nouveaux drapeaux, quelques nouveaux smileys et une théière. Il existe également 55 variations sur les emoji existants. Les emoji sont maintenant disponibles. Cependant, nous ne les verrons probablement pas avant cet automne. Google a encore une autre application de messagerie en préparation. Cette fois, c’est pour les gens axés sur le travail et les applications éprouvées comme Microsoft Teams et Slack. Contrairement à la plupart, celui-ci devrait se retrouver sur G Suite de Google. Selon les rumeurs, Hangouts se transformerait en ceci, mais il semble que ce sera une application de chat distincte. Nous n’en savons pas encore grand-chose, mais cliquez sur le lien pour en savoir plus. Le Super Bowl est demain et il existe de nombreuses façons de le regarder. Cependant, le moyen le plus simple consiste à utiliser le site Web et l’application officielle de FOX. La société diffuse le jeu gratuitement, en 4k, et avec HDR également. Bien sûr, vous avez besoin d’un matériel compatible pour le regarder de cette façon, mais c’est ce que c’est. Cliquez sur le lien si vous voulez voir toutes les façons de regarder le Super Bowl cette année. De plus, Google a déjà son annonce Super Bowl sur Internet.

Disgaea 1 Complete est un port mobile du jeu de stratégie classique RPG de 2003. C’est le jeu complet comme son nom l’indique. Pour les non-initiés, Disgaea est un RPG de stratégie similaire en mécanique à Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem. Vous obtenez des personnages, jouez à travers l’histoire et profitez du jeu dans toute sa splendeur. De plus, la version mobile ajoute un système de combat automatique pour un broyage de niveau plus facile, des sauvegardes dans le cloud, des augmentations de vitesse de combat et un cheat shop pour des EXP et HL supplémentaires. Le prix est scandaleusement cher, mais gardez un œil dessus pour voir s’il sera jamais en vente.

Microsoft fait beaucoup de nouvelles choses avec son lanceur ces jours-ci. En fait, ils reconstruisent l’intégralité de l’application à partir de zéro. Cette nouvelle itération a un tas de nouvelles fonctionnalités telles qu’un mode paysage légitime, un mode sombre et un tas de réglages de performances par rapport à l’original. C’est un aperçu et il y a quelques bugs. Cependant, cela devrait facilement usurper l’ancien lanceur Microsoft tant que les améliorations continuent. De plus, la nouvelle version est également très jolie. Découvrez nos impressions pratiques ici!

Might & Magic: Chess Royale est un batteur automatique avec des matchs à 100 joueurs. C’est en fait un jeu assez basique en ce moment. Il y a un mode de jeu où vous entrez et faites un combat de style d’échecs automatique contre toutes ces autres personnes. Cependant, les matchs ont tendance à aller assez vite et les temps de chargement sont plutôt bons. Vous obtenez également le tableau habituel des éléments d’échecs automatiques. Certaines personnes ne sont pas fans du mode de jeu singulier du jeu et il y a quelques problèmes de connexion pour certains. Ce n’est pas le meilleur qu’il puisse être en ce moment, mais il devrait s’améliorer avec le temps.

Byte est le successeur littéral de Vine. L’application est apparue sur le Play Store la semaine dernière et les gens en parlent déjà. Cela fonctionne comme Vine. Vous téléchargez des clips de 6 secondes et les regardez encore et encore. Il est configuré pour être un voyage de nostalgie dans le passé pour les utilisateurs précédents de Vine. Cependant, les développeurs sont ouverts à la destination de l’application. C’est un peu basique en ce moment, mais nous nous attendons à des améliorations, des ajouts et des choses comme une meilleure catégorisation au fil du temps. J’espère que celui-ci réussira un peu plus, mais il doit rivaliser avec TikTok et c’est une colline escarpée à gravir. Voici comment installer l’application si elle n’est pas disponible sur Google Play pour vous.

Realm of Alters est un jeu de duel de construction de deck similaire dans sa prémisse de base à des jeux comme Hearthstone. Les joueurs collectent des cartes, construisent des decks et affrontent d’autres joueurs dans des matchs PvP en ligne. Malheureusement, le jeu a été lancé sur le Play Store, mais les serveurs n’avaient pas été lancés au moment de la rédaction de ce document. Ainsi, je n’ai pas pu vraiment tester celui-ci. Cependant, en fonction du contexte, il sera probablement similaire à la plupart des jeux de duels de cartes où vous invoquez des cartes de manière gacha et obtenez des trucs gratuits pour vous connecter tous les jours. Il devrait être relativement décent lorsque les serveurs seront mis en ligne.

