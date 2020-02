5 applications Android à ne pas manquer cette semaine!

Bienvenue dans la 304e édition d’Android Apps Weekly! La semaine a été chargée cette semaine, alors parlons-en: Samsung a finalement lancé son application Good Lock pour 2020. Elle prend en charge Android 10 ainsi que OneUI 2.0. Samsung n’a pas inclus toutes les fonctionnalités du précédent Good Lock dans cette nouvelle itération. Cependant, nous attendons plus de fonctions au fil du temps avec plus de mises à jour. Nous avons plongé dans l’édition 2020 de Good Lock avec un Galaxy Note 10 Plus et vous pouvez en lire plus ici.Alphabet a rejoint le club d’un billion de dollars il y a quelques semaines. Cependant, deux semaines plus tard, la société ne vaut que 993 milliards de dollars, supprimant son statut de billion de dollars. Cependant, nous avons obtenu un pic de revenus YouTube pour la première fois. La société représente environ 10% de tous les revenus d’Alphabet avec environ 15,1 milliards de dollars de revenus. Cliquez sur les liens pour en savoir plus sur chacun d’eux. Huawei, Xiaomi et quelques OEM de BBK (Oppo et Vivo) ont uni leurs forces cette semaine pour affronter le Play Store. Le but ultime est de faciliter la vie des développeurs lors du téléchargement d’applications vers les différents magasins d’applications chinois. Xiaomi a publié une déclaration disant que c’était principalement pour la facilité des développeurs plutôt que pour la concurrence avec Google. La nouvelle alliance, la GSDA, veut non seulement faciliter le téléchargement des développeurs sur diverses plates-formes, mais également commercialiser des applications. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Disney + a jusqu’à présent une excellente année. La société a annoncé 26,5 abonnés et 28,6 utilisateurs actifs depuis son lancement en novembre 2019. Ce n’est pas mal pour trois mois d’existence. En outre, Hulu, Hulu TV et ESPN + ont également connu de fortes hausses du nombre d’abonnés, probablement en raison du forfait Hulu, ESPN + et Disney +. Disney + ne se lasse pas non plus avec de nouveaux spectacles au coin de la rue. Google Maps a eu une semaine intéressante. Tout a commencé quand un artiste a fait rouler 99 téléphones dans un chariot pour tromper Google Maps. Maps utilise les données des utilisateurs pour déterminer les modèles de trafic, de sorte qu’il y avait un énorme embouteillage car 99 téléphones étaient tous coincés au même endroit. De plus, l’application de navigation obtient de nouvelles fonctionnalités pour son 15e anniversaire. Cliquez sur les liens pour en savoir plus!

Stellaris: Galaxy Command

Prix: Libre de jouer

Stellaris: Galaxy Command a commencé sa vie comme un jeu Steam sur PC où il a connu un succès modéré. La version mobile du jeu est actuellement en version bêta à accès anticipé. Il présente un monde ouvert, des éléments de stratégie classiques et beaucoup de bienfaits de la science-fiction. Les joueurs construisent leur empire, s’entraident et conquièrent des galaxies lointaines. De plus, les joueurs améliorent leurs configurations, gèrent les ressources et tout cela. C’est un jeu assez profond et il semble avoir beaucoup de contenu. Cependant, c’est dans la version bêta d’accès anticipé, donc, bien sûr, il y a des bugs et quelques autres choses qui doivent être travaillées. Vous pouvez l’essayer maintenant ou attendre la sortie complète.

Coronavirus

Prix: Gratuit

Coronavirus est une application mobile sur, eh bien, le coronavirus. C’est une application assez basique mais elle permet de garder une trace de l’épidémie actuelle qui inquiète le monde. Il présente des statistiques à jour de l’Organisation mondiale de la santé ainsi qu’une liste de contrôle de tous les symptômes connus. Il existe également des infographies sur la prévention et le traitement. Il n’y a pas une tonne d’analyse nécessaire ici. L’application fait ce qu’elle dit et fonctionne assez bien. Les développeurs prévoient également d’ajouter des données de pays spécifiques et d’autres mesures dans les futures mises à jour.

Réservoirs Pico

Prix: Libre de jouer

Pico Tanks est un jeu multijoueur en ligne avec des chars. Le jeu propose également MOBA et la mécanique des bagarreurs. Les équipes s’affrontent trois contre trois dans trois modes de jeu. Il propose la capture du drapeau, un mode de jeu de style fetch et un match à mort par équipe classique. Le jeu propose également diverses personnalisations, power-ups, armes, etc. Les différents chargements affectent également des choses comme la vitesse. Par exemple, vous pouvez équiper une tonne de trucs mais cela réduit votre vitesse de déplacement. Le jeu a quelques bugs ici et là et les joueurs se plaignent fréquemment de matchmaking déséquilibré ainsi que d’une progression lente. Il a besoin de travail mais il a du potentiel.

Nvidia GeForce NOW

Prix: Gratuit / Varie / 4,99 $ par mois

Nvidia GeForce NOW a été lancé officiellement la semaine dernière. Les joueurs peuvent créer des comptes, se connecter et diffuser des jeux vidéo sur leurs appareils mobiles. Cela fonctionne évidemment avec des appareils comme la console Nvidia Shield. Celui-ci est cependant un peu différent. Cela fonctionne avec de nombreux jeux Steam. Contrairement à Stadia où vous achetez le jeu spécifiquement pour la plate-forme, GeForce NOW fonctionne avec de nombreux titres dans votre bibliothèque PC existante et vous pouvez jouer à ces jeux sur votre ordinateur si vous annulez GeForce NOW. C’est facilement l’un des concurrents les plus puissants de l’espace et il semble fonctionner assez bien. La plupart des critiques négatives proviennent de personnes ayant des problèmes de réseau et ne comprenant pas la structure de paiement. Les versions gratuite et premium permettent des jeux en 1080p / 60fps. La version premium offre aux utilisateurs un accès privilégié, permet le lancer de rayons et ajoute quelques avantages supplémentaires.

Sins Raid

Prix: Libre de jouer

Sins Raid est un nouveau MMORPG et il veut garder les choses simples. Il propose un monde ouvert, des raids multijoueurs, une campagne d’histoire solo ou multijoueur et la foire habituelle comme des guildes. Il simplifie également les choses avec la sélection des classes, offrant les trois classes de base MMORPG (tank, guérisseur, DPS). La mécanique est bonne, les graphismes sont au-dessus de la moyenne et les commandes sont faciles à apprendre. Cependant, le jeu a encore besoin de travail. Par exemple, le système d’endurance est assez restrictif et pas amusant. De plus, le jeu offre une tonne de possibilités d’achat dans l’application et nous pensons qu’ils s’y attaquent un peu trop. Sinon, c’est un MMORPG décent.

