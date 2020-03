5 applications de livraison à utiliser pour ne pas avoir à quitter le canapé

Tout d’abord, je dirais que soutenir vos restaurants locaux est important car de nombreuses villes les ferment. Appelez-les d’abord, puis jetez un œil à cinq applications de livraison que nous avons trouvées pour tout le reste.

Boxed livre les produits d’épicerie et les produits ménagers que vous aimez en vrac, aux prix les plus bas, pour que votre maison soit toujours complète. Achetez à tout moment à partir de votre téléphone mobile ou de votre tablette et accédez à des centaines d’articles essentiels soigneusement sélectionnés pour le garde-manger, la maison, les enfants, le bureau et l’école sans payer de frais d’adhésion.

Avec Instacart, vous pouvez faire vos achats en ligne et faire livrer vos courses dans les magasins de votre quartier en moins d’une heure. Ou vous pouvez choisir de retirer votre commande au magasin, où elle vous attendra.

Livraison où que vous soyez. DoorDash offre la plus grande sélection de vos restaurants locaux et nationaux préférés – plus de 310 000 menus dans plus de 4 000 villes aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Avec la plus grande sélection de restaurants, Grubhub livre vos plats préférés à votre porte. Commandez en quelques robinets simples dans l’application iOS Grubhub et obtenez les restaurants que vous aimez, livrés.

Achetez plusieurs magasins locaux à la fois pour la plus grande sélection de bières, vins et spiritueux en ligne. Comparez les prix au lieu d’être enfermés dans un seul coût non négociable. Accrochez exactement ce que vous voulez et faites livrer votre alcool.

