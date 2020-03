5 applications de productivité pour vous aider dans votre travail

Maintenant que de nombreuses entreprises encouragent leurs employés à travailler, nous avons trouvé cinq applications de productivité à utiliser qui peuvent booster votre flux de travail.

Standard Notes est une application de prise de notes privée qui utilise un chiffrement de bout en bout pour protéger vos notes. C’est gratuit et open source, mais il offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour les abonnés payants. Ce n’est cependant pas “encore un autre abonnement à une application”; votre paiement contribuera à financer l’application afin que les développeurs n’aient pas à recourir au suivi et à la publicité invasifs. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l’utilisation de l’application pour les mots de passe, l’authentification à deux facteurs, le démarque, la journalisation, les journaux d’intégrité, etc. Magasin d’applications: Gratuit

Si vous êtes un apprenant visuel, consultez MindNode. Il s’agit d’un outil de cartographie mentale qui vous aide à voir les liens entre toutes vos pensées, sujets et idées. C’est également l’application de cartographie mentale la plus élégante que j’ai personnellement utilisée. Vous pouvez choisir parmi différents styles, exporter en texte brut, CSV, OPML, etc. ajoutez des images et des notes, passez en mode de mise au point et une tonne d’autres fonctionnalités. Magasin d’applications: Gratuit (offre des achats intégrés)

Fantastical combine une application de calendrier et de rappels pour vous donner un moyen puissant de gérer votre temps. Vous obtenez des fonctionnalités telles que des ensembles de calendriers, des tâches, des modèles, des fuseaux horaires, la météo et l’ajout d’éléments en langage naturel, comme «J’ai une réunion avec Bryan tous les jours à midi». Vous pouvez même brancher d’autres applications comme Todoist et Google Tasks. Magasin d’applications: Gratuit (offre des achats intégrés)

Airtable vous aide à créer des bases de données que vous pouvez remplir avec la plupart des données auxquelles vous pouvez penser. Organisez les contacts, catégorisez les choses que vous possédez, gardez une trace des aliments dans votre garde-manger, gérez les ventes et les clients, etc. Vous pouvez créer plusieurs bases de données pour que tout reste à sa place. Magasin d’applications: Gratuit

Bien qu’Apple ait ajouté des fonctionnalités à son application Fichiers qui vous permettent de stocker des fichiers hors ligne, de nombreuses personnes utilisent toujours l’application «OG» dans cet espace, Documents by Readdle. Utilisez-le pour stocker des fichiers, afficher et modifier des fichiers PDF, regarder des vidéos, écouter de la musique, compresser / décompresser des fichiers et de nombreux autres outils. Magasin d’applications: Gratuit (offre des achats intégrés)

Lectures complémentaires

