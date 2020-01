5 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 24 janvier – .

La semaine touche à sa fin, mais avant de faire vos bagages pour le week-end, nous avons une liste supplémentaire d’applications gratuites à parcourir sur votre iPhone ou iPad. N’oubliez pas que ces applications ne seront gratuites que pour une durée limitée!

Ce post couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Caméra 3DPro

Normalement 4,99 $.

Un seul clic pour enregistrer des vidéos 3D par 3DPro

– sans temps de rendu (rendu en direct) prêt à sauvegarder après enregistrement, et à afficher sur des lunettes VR ou sur votre téléviseur 3D et à le partager sur ce que vous voulez.

Conseils pour obtenir des vidéos 3D parfaites:

– Le déplacement de votre appareil pendant l’enregistrement des «processus automatiques» fonctionne pour mieux connaître et gérer la scène que la stabilité de la scène.

Télécharger la caméra 3DPro

Gravity Orange 2

Normalement 1,99 $.

Gravity Orange 2 – Aidez l’orange à obtenir toutes les étoiles, la fenêtre s’ouvrira. Passez l’orange à travers la fenêtre pour passer au niveau suivant. Gardez-le loin des pointes car elles sont dangereuses.

Comment jouer:

– Coupez les cordes pour laisser tomber l’orange.

– Entrez en collision avec les boutons verts ou rouges pour construire la corde.

– Entrez en collision avec les boutons contenant des flèches pour changer la direction de la gravité.

– Déplacez les boutons rouges du tableau.

Fonctionnalités:

1. 6 chapitres, 48 ​​niveaux, plus bientôt.

2. 4 personnages et 8 cordes disponibles.

3. Fournissez un «CONSEIL» pour chaque niveau.

4. Prise en charge multi-touch.

5. Physique impressionnante.

6. Game Center pris en charge.

Télécharger Gravity Orange 2

Clavier à une main HERO

Normalement 1,99 $.

Pas assez d’heures dans la journée? Tapez plus intelligemment avec la conception brevetée de HERO qui réduit la course des doigts de 35% (ou «3 pieds par Tweet»). Comment? En anglais, nous n’utilisons que 9 touches 80% du temps, donc la conception plus intelligente de HERO place ces touches au milieu où votre pouce aime être.

Voici comment HERO vous aide:

– Téléphone trop gros? Inclinez votre appareil ou appuyez sur la flèche pour déplacer les touches de HERO afin de taper facilement avec une seule pouce.

– Des doigts trop gras? Moi aussi. Sur HERO, les clés les plus utilisées sont 30% plus grandes que QWERTY.

– @, #, -,?,!, Virgule et point sont toujours sur l’écran principal.

– Appuyez sur le bouton Bolt parfaitement placé de HERO pour entrer dans un ESPACE (ou appuyez deux fois pour Période + ESPACE).

– MAINTENEZ ou appuyez en 3D sur le Bolt pour un accès ultra-rapide aux chiffres, au contrôle du curseur et à vos émojis et symboles récents.

– Maintenez ou touches 3D-Touch pour les caractères accentués, un tiret cadratin ou un soulignement, un .com, et plus encore.

– Accès à une liste sans cesse croissante de thèmes chics.

Laissons QWERTY pour la frappe à 10 doigts, comme il a été conçu en 1873. Aujourd’hui, nous avons besoin de l’efficacité de HERO pour économiser chaque seconde que nous pouvons. Rejoignez le mouvement et vous pouvez aider à guider le développement de HERO (glisser est dans le plan!) Au groupe d’utilisateurs HERO.

Télécharger le clavier à une main HERO

PDF All Pro – Créateur, éditeur

Normalement 1,99 $.

Le créateur de PDF vous aide à créer un nouveau fichier PDF à partir de documents / livres imprimés en prenant des photos de haute qualité.

Avec PDF Creator, vous pouvez créer plusieurs fichiers PDF avec plusieurs pages, puis envoyer par e-mail, Dropbox, iCloud, Google Drive, Box

– CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

+ Créer un PDF vierge

+ Créer un PDF à partir du WEB

+ Créez plusieurs fichiers PDF par numérisation / prise de photo:

* Prenez une photo ou sélectionnez une photo de la bibliothèque et filtrez l’image en haute qualité, puis convertissez-la en fichier PDF. plusieurs fichiers PDF

* Facile à détecter les documents / livres imprimés sur l’image

+ Liste des fichiers PDF du gestionnaire que vous avez

– Sélection multiple

– Supprimer plusieurs fichiers en même temps

+ Envoyer un fichier PDF par e-mail

– Après avoir créé un nouveau fichier, vous pouvez envoyer à votre e-mail ou à tout le monde

– Synchronisez votre fichier sur le Cloud sur plusieurs appareils

Télécharger PDF All Pro – Creator, Editor

Vxcam – AR Video Text & Emoji

Normalement 1,99 $.

Ajoutez des textes AR, des emoji, des vidéos dans l’environnement qui vous entoure. une fois terminé, vous pouvez prendre des photos et des vidéos tout en vous déplaçant et en racontant une histoire.

Découvrez les fonctionnalités incroyables:

– Partagez votre histoire vidéo et vos photos avec vos amis sur Snapchat, Facebook, Whatsapp et des textes privés.

– Ajoutez du texte AR dans une variété de polices et de couleurs

– Ajoutez vos propres vidéos dans l’environnement qui vous entoure

– Entrez dans vos vidéos pour les découvrir en 3D

– Possibilité de créer d’incroyables vidéos d’hologrammes.

– Vidéos qui collent à de vrais objets de mots avec suivi d’image.

– Augmentez ou diminuez la taille des objets à l’aide de gestes panoramiques intuitifs.

– Parcourez les objets comme s’ils étaient dans votre monde et découvrez la réalité virtuelle

– Possibilité de dessiner librement en réalité augmentée.

– L’application utilise désormais l’apprentissage automatique pour identifier les objets afin que vous puissiez coller des vidéos sur des objets du monde réel et également créer des hologrammes incroyables.

– Utilisez-le pour la gestion et la direction d’événements

– Utilisez-le pour l’immobilier et les journées portes ouvertes

– Optimisé pour iPhone X

Pour créer des hologrammes, choisissez les objets / images plats et de haute qualité comme surface de base.

Considérez comment votre image / objet apparaît sous différentes conditions d’éclairage. Si une image est imprimée sur du papier glacé ou affichée sur un écran de périphérique, les reflets sur ces surfaces peuvent interférer avec la détection.

Vous pouvez ajouter n’importe quelle vidéo de votre bibliothèque pour créer des vidéos hologrammes et coller.

Télécharger Vxcam – AR Video Text & Emoji

