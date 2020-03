5 choses dont vous avez besoin pour éviter de devenir fou en quarantaine de coronavirus – .

Les choses s’aggravent de façon exponentielle dans de nombreuses régions des États-Unis, et de plus en plus de personnes commencent enfin à saisir la gravité de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Cela signifie que de plus en plus de personnes s’auto-mettent en quarantaine dans le but de ralentir la propagation de la maladie potentiellement mortelle COVID-19.

Nous avons tous stocké l’essentiel, mais il y a quelques achats plus importants qui peuvent faire la différence entre devenir fou et profiter de votre temps de manière isolée.

Ce qui est fait est fait et à ce stade, il n’y a pas de retour en arrière. Au lieu de communiquer immédiatement la véritable gravité de la situation, la Maison Blanche a choisi d’essayer de minimiser la gravité de la nouvelle épidémie de coronavirus alors qu’elle se dirigeait vers l’ouest depuis la Chine. Il y a maintenant plus de 100 000 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis et le nombre de morts a grimpé par milliers, pas une seule personne saine d’esprit ne prend l’épidémie à la légère.

Si vous habitez dans une zone touchée, vous devez absolument vous isoler et ne quitter votre domicile qu’en cas de nécessité absolue, comme faire des courses ou faire appel à un médecin sur les conseils de votre médecin. Si vous aimez dans une zone qui n’a pas encore été touchée, ce n’est peut-être qu’une question de temps. Faites-vous plaisir et commencez à prendre des précautions maintenant. Pratiquez l’éloignement social, lavez-vous les mains chaque fois que vous touchez des surfaces et faites le plein de certains non périssables en préparation de l’auto-quarantaine si le besoin s’en fait sentir.

Dans les deux cas, il y a certaines choses que vous pouvez obtenir pour rester productif et aider à passer le temps en auto-quarantaine.

Écouteurs

Passer du temps de qualité avec les membres de la famille est évidemment important, mais il en va de même pour le temps de qualité. Une bonne paire d’écouteurs est un incontournable pour aider à noyer le monde qui vous entoure, et Amazon a d’excellentes options qui sont toujours en cours d’expédition malgré la nouvelle politique temporaire de l’entreprise sur la livraison d’articles non essentiels. Les AirPods Pro sont de retour en stock et expédiés immédiatement, ce qui est certainement une rareté de nos jours. Vous pouvez également économiser beaucoup d’argent sur les AirPods 2 d’Apple avec et sans l’étui de chargement sans fil.

Si vous voulez une option moins chère, les vrais écouteurs sans fil TOZO T10 ont littéralement des dizaines de milliers de notes 5 étoiles sur Amazon et ils sont en vente dès maintenant pour seulement 35,99 $.

En ce qui concerne une excellente paire d’écouteurs supra-auriculaires avec suppression active du bruit, nous avons deux options formidables pour vous. Les écouteurs à réduction de bruit Sony WH1000XM3 de premier ordre qui époustouflent tout le monde sont en vente au prix du Black Friday en ce moment, et il existe un ensemble spécial qui comprend un chargeur portable gratuit de 20000 mAh. Si vous voulez des canettes plus abordables qui sonnent toujours aussi bien, les écouteurs TaoTronics SoundSurge 60 ANC ont des critiques fantastiques et ils sont en vente pour 49,99 $.

Une tablette

Après des semaines passées à passer des tonnes de temps ensemble, vous ne voudrez pas toujours regarder la télévision avec le reste de votre famille. De plus, vous allez vous lasser des jeux et essayer de lire les actualités sur le petit écran de votre smartphone. Vous voudrez certainement une excellente tablette, et la meilleure option actuellement est le dernier iPad d’Apple de 10,2 pouces, qui commence à seulement 279 $ au lieu de 329 $ actuellement sur Amazon. Si vous cherchez à économiser de l’argent, la tablette Fire 7 d’Amazon, la tablette Fire HD 8 et la Fire HD 10 haut de gamme sont toutes des choix fantastiques.

Un lecteur eBook

Les tablettes sont parfaites pour lire les actualités et pour lire des livres, mais si vous êtes un grand lecteur, vous voudrez certainement un appareil dédié qui soit plus agréable pour les yeux. Inutile de dire qu’il ne fait pas mieux que le tout nouveau Kindle et Kindle Paperwhite d’Amazon.

Jeux de société

Toutes ces autres recommandations se concentrent sur les choses que vous pouvez faire par vous-même, mais qu’en est-il de passer du temps de qualité avec la famille? Vous devriez certainement acheter de nouveaux jeux de société amusants – et Amazon sait à quel point les jeux de société sont populaires et importants, alors ils sont expédiés immédiatement.

Un lecteur multimédia en streaming

Le Roku Express HD et le Roku Streaming Stick + sont tous deux en vente avec de grandes remises en ce moment, mais l’expédition est retardée. Si vous voulez un lecteur multimédia de straming de sitôt, vous feriez bien mieux d’opter pour le Fire TV Cube ou un Fire TV Stick 4K. Vous pouvez également économiser quelques dollars en optant pour une clé Fire TV Stick renouvelée ou une remise à neuf Fire TV Stick 4K.

