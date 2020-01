5 choses que je changerais sur la peau Android OxygenOS de OnePlus

Poste d’opinion par

Mitja Rutnik

OxygenOS est l’une des principales raisons pour lesquelles j’aime les téléphones OnePlus. Mais en dépit d’être le meilleur skin Android, à mon avis, il est encore loin d’être parfait. Le problème est que certaines de ses fonctionnalités semblent à moitié cuites. La peau manque également d’une fonctionnalité importante qui devrait être disponible sur tous les téléphones haut de gamme.

Lisez la suite pour en savoir plus sur toutes les modifications que j’aimerais voir ajoutées dans les mises à jour ou les futures versions d’OxygenOS.

Remarque: J’utilise actuellement le OnePlus 7T exécutant OxygenOS 10.0.7 basé sur Android 10. Veuillez garder à l’esprit que certaines des fonctionnalités mentionnées dans cet article ne sont pas disponibles sur tous les appareils OnePlus.

Cachez l’encoche mais ne perdez pas d’espace

Mon OnePlus 7T est livré avec une encoche en forme de goutte d’eau, et même si cela ne me dérange pas personnellement en raison de sa taille relativement petite, il peut être caché avec une supercherie logicielle. Comme la plupart des téléphones arborant des encoches, appuyer sur un bouton dans les paramètres placera une barre noire sur la partie supérieure de l’écran, ce qui rendra l’encoche «invisible». C’est une excellente fonctionnalité pour ceux qui détestent les encoches, mais il manque de vernis.

Le problème est que, lorsque l’encoche est masquée, l’heure, le pourcentage de batterie et le reste des icônes sont poussés vers le bas au lieu de rester dans la barre noire virtuelle. C’est un gaspillage d’espace, ça a l’air terrible et ça n’a pas de sens. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur le OnePlus 7T dans l’image ci-dessus, qui est placée à côté du Honor Play qui fonctionne sur EMUI. Comme vous pouvez le constater, ce dernier profite de l’espace sur les côtés de son encoche (bravo, Honor!).

L’approche de OnePlus ronge un peu d’espace sur écran. Lorsque le logiciel abaisse l’horloge et le reste des icônes, tout le contenu ci-dessous est également abaissé. Cela signifie que je vois moins d’informations sur l’écran lorsque je navigue sur le Web, ainsi que lorsque j’ouvre le menu Paramètres et le tiroir de l’application. Ce n’est pas une énorme différence, mais c’est assez grand pour que je le remarque.

L’espace caché est trop limité

La fonction Espace caché sur OxygenOS vous permet de masquer les applications qui sont réservées à vos yeux. Pour voir les applications que vous avez cachées, vous devez lancer Hidden Space en glissant à droite dans le tiroir des applications ou en pinçant sur l’écran d’accueil, puis en utilisant un code PIN ou votre empreinte digitale pour y accéder.

De OnePlus à Huawei et inversement: ce que j’ai appris en changeant de marque

L’année dernière, je suis passé du OnePlus 3T au Huawei P20 Pro et l’expérience a été douce-amère. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à aimer sur le P20 Pro, j’ai rapidement commencé à manquer mon ancien téléphone OnePlus…

Le problème que j’ai avec cette fonctionnalité est qu’elle est trop dépouillée. Je veux dire, pourquoi s’arrêter aux applications? Il y a plein d’autres fichiers sur mon téléphone que je voudrais cacher pour m’assurer qu’aucun de mes amis ne les verra s’ils jouent avec mon téléphone. J’aimerais voir OnePlus étendre la fonctionnalité en ajoutant la prise en charge des vidéos, des images, des fichiers audio et des documents. Essentiellement, la société devrait rendre la fonctionnalité d’espace caché similaire à Secure Folder, qui est l’une des meilleures fonctionnalités des téléphones Samsung.

Le compteur de pas a besoin de travail

Une fonctionnalité pratique sur mon OnePlus 7T est le compteur de pas, auquel je peux accéder en faisant glisser à droite sur l’écran d’accueil pour afficher Shelf. Mais comme la fonction Hidden Space mentionnée ci-dessus, elle est à moitié cuite.

Le compteur de pas dans OxygenOS n’est qu’un simple widget. J’ai besoin de plus!

Il s’agit essentiellement d’un simple widget qui indique le nombre de pas que j’ai effectués un jour donné. J’ai besoin de plus! Je souhaite définir un objectif quotidien et recevoir une notification lorsque je l’atteins. Je n’ai donc pas à vérifier le widget toutes les cinq minutes. J’aimerais aussi voir combien de pas j’ai faits hier, la veille et le mois dernier, ce que je ne peux pas faire maintenant.

De plus, j’aimerais voir l’option d’afficher le nombre de pas effectués directement sur l’écran de verrouillage ainsi que sur l’affichage ambiant. De cette façon, je n’ai pas besoin de déverrouiller le téléphone pour voir à quelle distance de mon objectif quotidien je suis. C’est quelque chose que OnePlus peut réaliser, mais les applications de fitness tierces comme Google Fit ne peuvent pas, car elles n’ont pas accès à l’écran de verrouillage ou à l’affichage ambiant. La société a un avantage sur les services concurrents ici, et c’est dommage qu’elle n’en profite pas.

Les balises de tiroir d’application nécessitent un mode manuel

OxygenOS de OnePlus a une solution pour trouver rapidement l’application que vous recherchez dans le tiroir des applications, sans avoir à faire défiler sans fin. Une fois que vous ouvrez le tiroir de l’application et appuyez sur la barre de recherche en haut, un tas de balises apparaît, y compris Social, Reading et Travel – vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans l’image ci-dessus.

Si je veux utiliser l’application Calculatrice, je tape simplement sur la balise Tools et elle apparaît, avec quelques autres. Pour utiliser Facebook, je tape sur le tag Social et je peux voir l’application immédiatement. C’est une fonctionnalité intéressante, mais le problème est qu’elle ne fonctionne pas toujours comme annoncé.

Chaque application se voit attribuer une balise automatiquement et le problème est que le logiciel ne fait pas toujours les choses correctement. Par exemple, mon application bancaire se trouve sous Outils au lieu de Finance, tandis qu’une application que j’utilise pour signer des documents s’affiche numériquement sous Jeux.

Pour cette raison, j’aimerais voir l’option de créer manuellement des tags et de les attribuer à chaque application. De cette façon, toutes les applications sur mon téléphone seraient triées correctement, me permettant de les trouver facilement.

L’affichage permanent est manquant

Bien que doté d’un panneau AMOLED, mon OnePlus 7T – et le reste de la gamme OnePlus – ne dispose pas d’un affichage toujours allumé (AOD). Mon ancien Huawei P20 Pro avait cette fonctionnalité et je l’aimais, car elle me permettait de voir l’heure, la date, ainsi que diverses notifications comme les appels manqués sans même toucher l’appareil. Je veux voir cette fonctionnalité également sur OxygenOS, d’autant plus que les derniers téléphones OnePlus comme mon 7T n’ont même pas de voyant de notification, donc je dois toujours allumer l’écran pour voir si j’ai oublié un e-mail important ou appeler.

L’affichage permanent devrait bientôt arriver chez OxygenOS.

OnePlus voulait initialement inclure la fonctionnalité AOD sur le OnePlus 6, mais a ensuite décidé de ne pas l’adopter à la dernière minute. La société a déclaré que cela était dû à des problèmes de batterie, ce qui n’a pas beaucoup de sens pour moi. Bien sûr, l’activation de l’AOD épuisera plus de batterie, mais la fonctionnalité n’est pas si gourmande en énergie que vous remarquerez une grande différence dans la durée de vie de la batterie dans mon expérience. Des produits phares de Samsung, Huawei et d’autres fabricants le soutiennent tous et je n’ai jamais entendu de revendications similaires de leur part.

Sur la base du fait que AOD est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs OnePlus, il semble que la société l’apportera éventuellement à OxygenOS. Le fabricant de téléphones a fait allusion à cela dans un message sur le forum l’année dernière, donc nous espérons le voir bientôt.

Ce sont les cinq principales choses que j’aimerais changer sur le skin Android de OnePlus, bien que quelques autres mineures me viennent également à l’esprit. Au lieu de simplement afficher les 10 applications et contacts les plus récents dans Shelf, je voudrais modifier ces deux cases en ajoutant les applications et les contacts de votre choix. De cette façon, je peux simplement glisser vers la droite pour y accéder, ce qui est pratique car je ne veux pas encombrer mon écran d’accueil.

J’aimerais également voir la possibilité de définir une limite de données quotidienne – seule une limite mensuelle est une option pour l’instant – qui désactiverait ma connexion Internet mobile une fois atteinte. La limite serait fixée automatiquement par le logiciel chaque jour en vérifiant la quantité de données qu’il me reste, puis en la divisant par les jours restants de mon cycle de facturation. De cette façon, je n’aurais pas à me soucier de l’utilisation de toutes mes données au cours de la première semaine, puis je n’aurais plus rien pour le reste du mois de facturation.

J’ai partagé mon point de vue sur le sujet, et maintenant il est temps pour vous de partager le vôtre. Quelles fonctionnalités OxygenOS changeriez-vous et lesquelles ajouteriez-vous à la peau, le cas échéant? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.