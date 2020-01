5 choses que les ingénieurs en fiabilité peuvent faire pour votre entreprise

Les propriétaires d’entreprise sont toujours à la recherche d’un moyen de maximiser la fiabilité et l’efficacité de leur lieu de travail. Bien qu’ils puissent prendre eux-mêmes des mesures pour s’assurer que les étapes correctes sont suivies, les propriétaires d’entreprise se tournent parfois vers d’autres domaines pour accomplir ces tâches.

L’ingénierie de la fiabilité peut sembler compliquée dès le départ, mais cela revient à s’assurer que les projets sont développés de manière fiable, et que les solutions profitent de toutes les opportunités présentées. Ils travaillent souvent dans les secteurs informatiques et manufacturiers des entreprises.

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments que les ingénieurs de la fiabilité peuvent faire pour votre entreprise et pourquoi vous devriez envisager d’en apporter un.

Identifier les pertes de vitesse, de qualité et d’opérations

De nombreux propriétaires d’entreprises auront peur à chaque fois qu’ils verront le mot «perte». Il n’y a pas de bon contexte pour le mot.

Les spécialistes en ingénierie de la fiabilité peuvent examiner les domaines dans lesquels vous pourriez subir des pertes de vitesse de production ou de perte de qualité globale.

Ces domaines ne sont peut-être pas aussi évidents dès le départ, mais si vous pouvez faire venir un ingénieur pour examiner votre entreprise tôt, les problèmes peuvent être corrigés et vous pouvez les résoudre avant qu’ils ne s’aggravent.

Aider les techniciens dans les problèmes d’équipement

Bien que vous ne vous attendiez jamais à ce que votre équipement tombe en panne, cela peut arriver à ceux qui s’assurent qu’ils prennent grand soin de l’équipement dont ils disposent.

Parfois, vos techniciens auront besoin d’aide pour localiser les problèmes et les résoudre. Les ingénieurs de fiabilité peuvent intervenir et non seulement résoudre un problème, mais aussi s’assurer qu’il reste fiable et fonctionne à sa capacité maximale dans un avenir prévisible.

Améliorez l’automatisation

Depuis sa création, l’ingénierie de la fiabilité consiste à développer des solutions automatisées pour certaines tâches.

L’automatisation, même si certains peuvent craindre de menacer des emplois, est un moyen infaillible de rendre les entreprises plus efficaces. Bon nombre de ces fonctionnalités automatiques sur lesquelles les ingénieurs de fiabilité travaillent sont des éléments tels que la surveillance sur appel ou la réponse aux catastrophes.

En automatisant de tels processus, vous pouvez concentrer vos tâches et projets commerciaux dans d’autres domaines, ainsi que retravailler votre budget pour explorer de nouveaux secteurs.

Opérations de pontage et développement

Les ingénieurs de la fiabilité des sites étant relativement récents (le travail n’a pas encore 20 ans), ils jouent un rôle plus essentiel dans de nombreuses entreprises, en particulier celles qui traitent des technologies de l’information.

Certains vont jusqu’à proclamer que les ingénieurs de site pourraient devenir les prochains scientifiques des données, mais c’est un peu exagéré.

Ces ingénieurs peuvent entrer dans une entreprise et appliquer leur état d’esprit en génie logiciel à diverses tâches et sujets administratifs. Généralement, leur temps sera réparti entre les tâches de garde et le développement de logiciels qui aident à améliorer la fiabilité et les performances.

Leur rôle peut être très flexible

Pour être sûr, l’ingénieur moyen en fiabilité de site peut faire beaucoup pour votre entreprise. Avec un tel état d’esprit, vous pouvez mettre des ingénieurs de fiabilité de site dans différentes parties de votre organisation pour améliorer l’efficacité et le flux global.

De nombreux experts ont déclaré que le rôle d’un ingénieur en fiabilité de site est tout sauf un rôle unique et peut fonctionner dans de nombreuses fonctions interdisciplinaires.

L’ingénierie de la fiabilité des sites a commencé chez Google, et bien qu’il soit presque impossible d’atteindre le niveau de succès de Google au cours des dernières décennies, prendre une part du gâteau de leur cadre ne peut qu’apporter le succès de votre entreprise et une amélioration de la production.