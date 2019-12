5 choses que nous avons aimées et détestées à propos de l'émission de télévision

Netflix

L'adaptation de The Witcher de Netflix a suscité tout le buzz grâce à ses bandes-annonces très coupées et à la ressemblance encore plus nette d'Henry Cavill avec l'un des personnages les plus aimés du jeu, Geralt of Rivia.

Le premier épisode de la série The Witcher a maintenant atterri sur Netflix et les listes de surveillance en streaming dans le monde entier. Est-ce le jeu vidéo et le remake de roman que vous espériez? Est-ce la réponse de Netflix à Game of Thrones de HBO? Dans cette critique de The Witcher, nous explorerons le meilleur et le pire de ce nouveau spectacle.

À propos de cet avis: Netflix a assigné les examinateurs critiques pour les cinq premiers épisodes de The Witcher aux fins de cette revue. : Netflix a assigné les examinateurs critiques pour les cinq premiers épisodes de The Witcher aux fins de cette revue. Montre plus

Cinq choses que nous avons aimées à propos de The Witcher sur Netflix

Netflix

Le look est parfait

The Witcher est situé dans les terres d'inspiration européenne du continent et suit la piste de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un "sorceleur" un voyageur mutant qui chasse les monstres pour de l'argent.

La plupart des gens associeraient aujourd'hui The Witcher à une célèbre série de jeux vidéo. Les fans des jeux trouveront ici beaucoup de points communs, y compris plusieurs moments dignes de la chair de poule qui sont des références évidentes à la trilogie acclamée du développeur CD Projekt Red.

Cependant, les jeux ont peu à voir avec l'histoire réelle de la série Netflix. Au lieu de cela, le spectacle est largement basé sur la série de romans originale sur laquelle les jeux sont basés, écrite par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski.

Les 12 meilleures émissions de télévision sur Netflix que vous pouvez utiliser immédiatement Le service de diffusion de Netflix avait déjà conquis le marché de la location de films lorsqu'il a lancé son service de streaming en 2007, offrant aux abonnés sur PC des milliers de films et d'émissions de télévision pour un tarif mensuel. Depuis le lancement…

Ce que les jeux ont inspiré, cependant, c'est l'aspect général du spectacle. De nombreux personnages principaux ressemblent beaucoup à leurs homologues de The Witcher 3: Wild Hunt, ainsi qu'aux fantaisies médiévales du jeu.

Le personnage de Witcher ciselé d'Henry Cavill ressemble parfaitement à Geralt dans les jeux, de son gilet pare-balles à ses épées jumelles, aux cicatrices sur son visage et aux emblématiques poils de loups blancs. D'autres personnages aux costumes décisifs, Yennefer par exemple, empruntent également leur look au jeu.

Dans l'ensemble, le spectacle capture parfaitement l'apparence des jeux et l'esprit des romans, garantissant que tous les fans se sentent chez eux en voyant le monde vivant et respirant de The Witcher en direct.

Les lignes classiques font leur entrée

Le mal est le mal, Stregobor. Moins, plus, moyen, c'est tout de même. Je n'ai pas fait que du bien dans ma vie. Mais si je dois choisir entre un mal et un autre, je préfère ne pas choisir du tout.

Ceci et bien d'autres lignes tirées directement des romans ont fait leur chemin dans la série The Witcher Netflix. Ces lignes empruntées soulagent beaucoup le commentaire par ailleurs sec des personnages centraux. Même les sons subtils «hmm» que Geralt fait sont un clin d'œil au jeu, frappant une fois de plus un accord avec ceux qui connaissent le comportement apathique du sorceleur.

Des références de jeux à foison

Si vous avez regardé dans les bandes-annonces de la série, vous vous souviendrez de la (célèbre) scène de la baignoire avec Cavill montrant son impressionnant pack de six. La scène est un rappel de la séquence d'ouverture de The Witcher 3: Wild Hunt, mais si vous connaissez vaguement la série, vous le saviez probablement déjà. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a beaucoup plus de moments quintessentiels du jeu qui sont reproduits dans l'émission Netflix.

En relation: HBO Max: tout ce que nous savons jusqu'à présent

Par exemple, une séquence dans laquelle Geralt combat The Striga, une princesse devenue monstre maudite à cause de sa naissance incestueuse, rappelle une bande-annonce cinématographique pour le troisième jeu de la trilogie. Si vous ne l'avez pas vu, consultez la bande-annonce ci-dessous et gardez l'œil ouvert pendant le spectacle.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ehjJ614QfeM (/ intégré)

Des batailles pleines d'action

Vous obtenez une bonne dose d'action dans presque tous les épisodes de The Witcher de Netflix. Dans la séquence d'ouverture, Geralt combat une créature insectoïde monstrueuse appelée «Kikimora». Au cours du spectacle, nous le voyons affronter des épées avec Renfri, et se battre en duel avec la Striga furieusement rapide. Ces séquences d'action empêchent la série de devenir terne et aident à faire avancer l'intrigue.

Forte distribution de personnages

Netflix

De nombreuses histoires parallèles se déroulent dans le spectacle présentant des personnages clés tels que Ciri – La princesse de Cintra qui deviendra finalement la salle des sorceleurs, Renfri – une princesse mortelle que l'on croit maudite, Stregobor – un sorcier malveillant et Yennefer – une partie de l'elfe bossu humain qui se transforme en magicien. Au cours de la série, nous voyons la trame de fond de la plupart de ces personnages centraux et comment leurs destins sont finalement liés à celui de Geralt.

Les 10 meilleurs films de science-fiction sur Netflix La bibliothèque Netflix constamment actualisée propose de nombreux films incroyables et s'adresse à tous les types de cinéphiles. Cela inclut le genre de science-fiction toujours populaire. Cyberpunk, steampunk, opéra spatial, super-héros, science…

La meilleure des histoires parallèles est peut-être celle de Yennefer (Anya Chalotra). En tant que bossu, elle vit une vie de misère jusqu'à ce qu'elle soit intronisée dans la Confrérie des Sorciers. Ce que vous voyez dans l'image ci-dessus est la forme que prend Yennefer après avoir payé un lourd tribut.

Un épisode entier est consacré à la transformation de Yennefer en un mage puissant et d'une beauté saisissante. Anya Chalotra a fait un travail louable en jouant le Yennefer déformé et son arc d'histoire est l'un des meilleurs de la série.

Ce que nous détestions à propos de The Witcher sur Netflix

C'est seulement pour les fans

Regarder The Witcher comme quelqu'un qui n'a aucune connaissance des livres ou du jeu peut être extrêmement déroutant. Le spectacle tient pour acquis que vous savez déjà ce que sont les sorciers titulaires et comment fonctionne le continent. Si Netflix espérait seulement attirer les fans du jeu ou des livres, il restera avec un public très spécialisé.

Plus de contenu en streaming: Les 10 meilleurs films sur Disney Plus

Tout de suite, il vous faudra environ deux épisodes complets d'une heure pour comprendre l'histoire. Pourtant, vous vous retrouverez dans le noir à propos de beaucoup de détails inexpliqués du savoir plus large. Le spectacle aurait peut-être pu se terminer avec une narration de style Seigneur des Anneaux expliquant les concepts du livre.

Mais pas pour tous les fans

The Witcher suit de près les trois premiers livres – The Last Wish, Sword of Destiny et Blood of Elves. Cependant, même les fans remarqueraient des trous béants dans le récit. De gros morceaux des histoires originales ont été manipulés pour s'adapter au format de télévision. Les intrigues sont mélangées et assorties et il n'y a pas de contexte pour certains personnages. De nombreux détails ont été omis dans différentes histoires et cela pourrait conduire certains téléspectateurs à se sentir déconnectés de la série.

Le sorceleur est sexy, mais quoi d'autre?

Netflix

Le look de sorceleur de Henry Cavill est peut-être parfait, mais on dirait que l'acteur est juste là pour sa ressemblance étrange avec le personnage de jeu vidéo et son charme grossier. Bien que ce ne soit pas vraiment une mauvaise chose, le caractère du sorceleur est un peu trop souvent réduit à celui d'un objet sexuel. Chaque fois que les choses deviennent chaudes et lourdes, Geralt est au milieu de tout cela. Oui, Netflix, nous comprenons qu'il est sexy, mais il est aussi censé être un mutant de plus de 80 ans doté de pouvoirs magiques. Je voulais voir plus de cet être granuleux et surnaturel plutôt que le ringard Geralt avec une conscience.

Certaines des capacités de Geralt ne sont pas expliquées

Le sorceleur a de nombreux tours dans sa manche. Par exemple, vous le verrez consommer divers flacons de potions au cours du spectacle. Vous verrez également la couleur de ses yeux passer d'un jaune ardent à un noir intense. Il arrive aussi qu'il utilise des gestes et des symboles pour briser les murs ou créer des champs de force. Le plus triste, c'est que vous ne pouvez pas découvrir la raison de ces astuces. Il n'y a tout simplement aucune explication à ces actes, du moins dans les cinq premiers épisodes de la série en huit parties.

Il n'y a pas non plus d'arrière-plan pour expliquer pourquoi la race humaine règne en maître sur le continent, tandis que les races non humaines – elfes, gnomes, nains – sont maltraitées et résignées dans le désert.

Ce n'est ni Game of Thrones ni le Seigneur des Anneaux

Comme c'est le cas avec des émissions fantastiques épiques comme Game of Thrones, il n'y a pas de grande accumulation dans The Witcher. Cela ne crée pas un fort sentiment de mystère et d'intrigue. Nous savons que Geralt a un destin à accomplir, mais le trajet n'est pas aussi divertissant que les remorques l'ont fait. Les films du Seigneur des Anneaux sont peut-être le summum de la narration d'une histoire fantastique, mais The Witcher est encore loin de ce niveau. Peut-être que les saisons suivantes de l'émission réussiront à impressionner le public au-delà des fans sérieux de la tradition.

C'est tout pour notre examen de The Witcher sur Netflix. Maintenant que vous connaissez le bon, le mauvais et le laid, allez-y et donnez-lui une montre en appuyant sur le bouton ci-dessous! Nous serions ravis de connaître votre opinion sur l'émission, alors écrivez-nous dans les commentaires.