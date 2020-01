5 choses que vous devriez faire sur votre Mac (et une chose que vous ne devriez pas faire) pour protéger vos données

Source: Jeffery Battersby / iMore

Journée de la confidentialité des données est un événement annuel qui a lieu le 28 janvier. Il s’agit, selon Stay Safe Online (l’organisation qui parraine l’événement), “d’un effort international pour permettre aux individus et aux entreprises de respecter la vie privée, de protéger les données et de favoriser la confiance”. Le thème de cette année est: Soyez propriétaire de votre vie privée, et, à cette fin, nous vous présentons nos conseils sur la meilleure façon de protéger vos données personnelles (plus une chose que vous ne devriez pas faire).

Utiliser une stratégie de sauvegarde 3-2-1

L’un des aspects les plus importants de la sécurité des données est de vous assurer que vous avez accès à vos données dans le cas où les choses iraient au sud. Et par «sud», je veux dire quand quelque chose de catastrophique arrive à votre ordinateur et que vous n’avez plus accès aux données stockées sur son disque dur. L’une des meilleures façons de sauvegarder vos données est d’utiliser une stratégie de sauvegarde 3-2-1. Qu’est-ce que c’est?

3 copies de vos données

Dont 2 locaux

Dont 1 hors site

Il existe plusieurs façons d’y parvenir, mais pour votre Mac, voici ce que nous recommandons.

Copies locales

Votre Mac possède déjà une excellente application de sauvegarde intégrée au système d’exploitation appelée Time Machine. Tout ce dont vous avez besoin pour l’utiliser est un emplacement de sauvegarde, qui peut être soit un disque dur externe connecté directement à votre Mac, soit un lecteur réseau prenant en charge Time Machine. Personnellement, pour les sauvegardes Time Machine, j’utilise aSynology Disk Station comme emplacement de sauvegarde réseau, mais il existe un certain nombre d’autres options que vous pouvez également utiliser: Drobo, WD Personal Cloud NAS et tout autre Mac sur votre réseau peuvent être configurés comme emplacements de sauvegarde Time Machine.

Pour une deuxième sauvegarde locale, des applications telles que Carbon Copy Cloner de Bombitch Software, SuperDuper de Shirt Pocket Software et ChronoSync d’Econ Technology vous permettent chacune de créer des sauvegardes amorçables qui contiennent toutes vos données et qui peuvent être utilisées pour restaurer toutes vos données dans une nouvelle Mac ou disque dur.

Copies hors site

La façon la plus simple de créer une sauvegarde hors site consiste à utiliser l’une des méthodes indiquées ci-dessus, puis à prendre physiquement le lecteur sur lequel vos données sont sauvegardées vers un emplacement hors site. Mais, si vous oubliez, et qu’il y a un événement catastrophique où se trouve votre ordinateur, toutes vos données peuvent également être perdues. Je recommande donc d’utiliser un service cloud tel que Backblaze, qui, je pense, est l’option de sauvegarde cloud la plus simple et la moins chère disponible. Mais Carbonite et Crashplan offrent également d’excellentes options de sauvegarde et de restauration basées sur le cloud.

Utilisez DuckDuckGo pour la recherche

Source: iMore

J’utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut depuis des années maintenant pour une raison simple, qui est clairement indiquée sur leur site Web:

Ils ne stockent pas vos informations personnelles

Ils ne vous suivent pas avec des publicités

Ils ne te suivent jamais

Tous les autres moteurs de recherche que vous utilisez, si vous n’utilisez pas DuckDuckGo, sont conçus pour collecter des informations sur vous et vendre aux annonceurs. Ou, comme indiqué dans cet article d’opinion du NY Times, est probablement utilisé pour vous manipuler d’une manière ou d’une autre.

Safari sur votre Mac et sur votre appareil iOS vous permet de changer votre moteur de recherche par défaut en DuckDuckGo. Si vous utilisez un autre navigateur, DuckDuckGo propose un plugin pour ce navigateur qui en fera votre moteur de recherche par défaut.

Adieu les médias sociaux

Comme ce fut le cas avec les assistants personnels, c’est un écrou difficile à casser. Médias sociaux – Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, pour le meilleur ou pour le pire, est devenu le centre de notre univers personnel et il peut être difficile de le faire. Mais sachez que chaque plate-forme de médias sociaux que vous utilisez n’est rien de plus qu’une machine de collecte d’informations personnelles. Leur seul but est de comprendre qui vous êtes afin qu’ils puissent anticiper et, dans certains cas, conduire ce que vous pensez que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Et notez que même Jeff Bezos n’est pas à l’abri de la fuite de ses données personnelles à cause de l’une de ces plateformes. Alors, à tout le moins, méfiez-vous des médias sociaux, mais il vaut peut-être mieux le supprimer complètement.

Activez FileVault

Source: iMore

FileVault est une sécurité intégrée à votre Mac. Cryptage XTS-AES 128 bits avec une clé 256 bits, ce qui signifie qu’il verrouille les données sur votre Mac si fort que, si quelqu’un vole votre disque dur ou votre Mac, il ne pourra pas obtenir à vos données personnelles.

Vous pouvez vérifier si FileVault est activé en ouvrant Préférences de système et en regardant le Coffre fort onglet du Sécurité et confidentialité préférence.

Si vous ne voyez pas FileVault est activé pour le disque “Macintosh HD (ou tout autre nom que vous avez donné à votre disque dur), puis allumez-le immédiatement.

Avant de décider d’activer FileVault, l’analyste Apple résident d’iMore a quelques conseils à lire.

Obtenez un bon gestionnaire de mots de passe et arrêtez de réutiliser les mots de passe

Les mots de passe sont difficiles. Vous en avez besoin de beaucoup, ils devraient être différents pour chaque site que vous visitez, et il est difficile de les stocker tous dans votre cerveau.

En ce qui concerne les mots de passe, plus un mot de passe est long, plus il est sécurisé, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’utiliser une sélection folle (et facilement oubliable) de lettres, de chiffres et de symboles pour renforcer votre mot de passe. Mais, la plupart des endroits pour lesquels vous allez créer des mots de passe vous obligeront à utiliser ces types de mots de passe afin de créer un compte. Si vous utilisez Safari sur votre Mac, il recommandera automatiquement des mots de passe sécurisés et les stockera dans votre trousseau iCloud lorsque vous devrez les réutiliser. De plus, si vous utilisez les dernières versions de macOS et iOS, vous pouvez utiliser votre identifiant Apple pour créer des ID utilisateur et des mots de passe anonymisés à l’aide de la connexion avec Apple.

Si vous préférez ne pas utiliser le gestionnaire de mots de passe intégré d’Apple, plusieurs autres options sont disponibles. Mon préféré est 1Password, mais LastPass et Dashlane qui peuvent créer et stocker des mots de passe, des clés de licence et toute autre information dont vous avez besoin pour conserver dans un fichier sécurisé et crypté.

Désactivez «Hey, Siri» ou tout autre «assistant»

Je me rends compte que je vais à contre-courant ici, mais c’est quelque chose que vous devriez considérer. Siri, Amazon Alexa, Google Home et tout appareil que Facebook prévoit de commercialiser à l’avenir sont tous des appareils d’écoute en permanence que vous installez chez vous pour simplifier les choses. J’avoue que j’ai des Home Pods chez moi, mais je n’ai rien d’autre qu’Apple Music activé sur eux et j’ai “Hey, Siri” éteint sur tous mes autres appareils. Et même si Apple fait un excellent travail pour garder vos données privées privées, il a été révélé à la fin de l’année dernière qu’ils avaient permis aux sous-traitants d’écouter des enregistrements anonymisés des demandes Siri. Apple a depuis corrigé ce problème, et ils ne vendent pas vos données personnelles, mais il est important de noter que même les entreprises qui souhaitent garder vos données privées ne réussissent pas toujours correctement.

En ce qui concerne Google, Amazon et le futur assistant de Facebook, vos données sont en grande partie la marchandise en jeu, et la collecte de vos données personnelles est la seule raison pour laquelle ces entreprises veulent que leurs appareils soient chez vous.

Pratiquez-vous une bonne sécurité des données personnelles?

Considérez-vous que vos données personnelles sont en sécurité? Quels conseils pouvez-vous partager avec nous pour savoir comment vous assurer que vous savez ce que les autres savent de vous en ligne?

