5 conseils d’entretien d’embauche pour vous aider à décrocher le rôle de vos rêves

Obtenir un nouvel emploi ne se limite pas à posséder les qualifications requises. Le processus implique souvent une ou plusieurs entrevues potentiellement éprouvantes pour les nerfs. C’est pourquoi il est essentiel de faire vos devoirs et de préparer votre entretien d’embauche avec les meilleurs conseils avant de commencer.

Nous voulons que vous décrochiez l’emploi de vos rêves, alors voici cinq conseils pour clouer l’entretien.

Comment clouer votre entretien d’embauche:

1. Faites vos recherches

Vous pouvez marquer une interview pour l’emploi de vos rêves, mais vous ne réussirez pas si vous semblez perdu tout au long de l’interview. Il est essentiel de faire vos devoirs et de rechercher l’entreprise avant de commencer à parler à un responsable du recrutement. Vous devez en savoir un peu plus sur l’histoire et la culture de l’entreprise, ainsi que sur les tâches que votre travail cible pourrait impliquer. Les connaissances de base peuvent également vous aider à formuler vos propres questions à poser aux enquêteurs et même à vous préparer à lier des aspects de l’entreprise à vos compétences.

2. Pratique, pratique, pratique

Maintenant, vous ne pouvez pas toujours anticiper exactement les questions que posera votre interlocuteur. Cependant, vous pouvez rechercher des questions courantes et travailler à la création de réponses à conserver dans votre poche arrière. Vous pouvez pratiquer vos questions devant le miroir ou même saisir un partenaire ou un ami et créer une situation d’entrevue simulée.

3. Prenez en charge vos arguments de vente

Nous espérons que vos recherches vous ont aidé à acquérir des connaissances sur l’entreprise à laquelle vous allez parler. De plus, il est important d’avoir un plan pour vos propres arguments de vente. Vous savez pourquoi vous voulez le travail et vous savez ce qui vous qualifie pour le poste, mais l’enquêteur peut ne pas. A vous de vous prendre en main en préparant vos arguments de vente et en les intégrant dans vos réponses. Que vous ayez travaillé sur un projet impressionnant ou que vous ayez obtenu une certification prestigieuse, le responsable du recrutement voudra voir comment vous l’utilisez à votre avantage. Vous n’avez pas besoin de créer des réponses scriptées, mais vous devez être prêt à faire briller vos réponses.

4. Préparez vos questions

Les questions sont déterminantes des deux côtés d’une entrevue. Vous voulez avoir d’excellentes réponses pour votre interlocuteur, mais vous devez également être prêt à poser vos propres questions. Les trois premiers conseils ci-dessus peuvent vous aider à vous préparer à répondre à vos propres questions. Vous pouvez vous renseigner sur la culture d’entreprise, vous pouvez demander plus d’informations sur le poste lui-même, ou même en savoir plus sur vos enquêteurs. Après tout, ils ont déjà passé du temps avec l’entreprise et ils peuvent vous donner une bonne idée de presque tout.

5. Envoyez des notes de remerciement

L’entretien ne se termine pas lorsque vous sortez ou que vous raccrochez. Que vous sentiez que vous avez réussi l’entretien ou non, remerciez vos enquêteurs pour leur temps et montrez que vous avez pris de la valeur de l’entretien. Vous pouvez choisir de l’écrire à la main ou d’envoyer un e-mail réfléchi, mais il est important de l’envoyer peu de temps après votre entretien pendant qu’ils vous ont en tête.

Que pouvez-vous faire d’autre pour vous préparer?

