5 de mes applications et jeux préférés de 2019

C'est la fin de l'année, ce qui signifie que je voudrais partager mes applications et jeux préférés de 2019. Ce n'est pas une liste des meilleurs, mais plutôt des choses que j'ai téléchargées cette année et que j'utilise régulièrement.

Ce jeu existe depuis plusieurs années mais ce n'est que récemment que je l'ai acheté pour jouer. Votre personnage a hérité de l'ancienne ferme de leur grand-père à Stardew Valley. Fatigué de la vie en entreprise, vous déménagez à la ferme pour commencer une vie plus simple. Vous pouvez faire pousser des cultures, élever des animaux, aller à la pêche et à la recherche de nourriture, fabriquer des objets, tuer des monstres dans les Mines et toute une gamme d'autres choses à faire. Jusqu'au 29 décembre, il est disponible à 40% de réduction sur l'App Store et disponible sur d'autres plateformes. US $ 4.99

Chronicle est une application financière qui permet de garder une trace de toutes vos factures sur iOS et macOS. Il vous envoie une notification quand il est temps de payer et pour quel montant. Il existe un abonnement Pro en option pour vous offrir des fonctionnalités telles que la vue Prévision, le montant à économiser, le montant estimé estimé dû et la sauvegarde de vos factures dans le cloud. Gratuit (Offre des achats intégrés)

Lockdown est un pare-feu open source qui bloque les trackers et les analyses sur le Web. Il dispose également d'un VPN optionnel que vous pouvez également utiliser. J'ai utilisé de nombreuses applications VPN et j'aime celle-ci, car elle vous donne une liste de tous les domaines de suivi qu'elle a bloqués pour vous. Avec mon utilisation typique, il bloque environ mille trackers par jour. Depuis que je l'ai téléchargé, le nombre total de trackers qu'il a bloqués est de 125 000. Gratuit (Offre des achats intégrés).

Paprika 3 est un excellent gestionnaire de recettes pour iOS, macOS, Windows et Android. C'est bien parce que vous pouvez télécharger des recettes sur le Web et directement dans l'application. Les sites Web alimentaires les plus populaires sont pris en charge. Vous pouvez créer des listes d'épicerie intelligentes, un garde-manger pour garder une trace de la nourriture que vous avez déjà, un planificateur de repas, enregistrer vos plans de repas préférés sous forme de menus, de minuteries de cuisson, et bien plus encore. US $ 4.99

Jumbo est une application iOS qui vous aide à gérer vos paramètres de confidentialité sur Facebook, Google, Twitter, Amazon et même le dark web. Plus de services seront ajoutés à l'avenir comme Instagram et LinkedIn. Il analyse chaque service pour vous assurer que vos paramètres sont privés, et il peut également supprimer les anciens tweets, effacer votre historique de recherche, etc. Gratuit

Lectures complémentaires

(Applications et jeux préférés de 2019)

(Cette nouvelle loi pourrait interdire les frais de télévision par câble)