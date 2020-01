5 $ de rabais supplémentaires chez B&H)

Nvidia a présenté les deux nouveaux produits de sa gamme Shield d’appareils Android TV: le dongle Shield TV cylindrique et le Shield TV Pro, plus semblable à une boîte. Le téléviseur Shield, mince et discret, a reçu sa première remise réelle depuis sa sortie. Bien qu’il coûte généralement 150 $, vous pouvez maintenant en acheter un pour 130 $ auprès de nombreux détaillants.

Lors de notre examen, nous avons constaté que le Shield TV était une recommandation facile pour la plupart des utilisateurs. Alors que le Shield TV ne contient pas autant d’énergie (ou suffisamment de RAM pour exécuter des applications 64 bits) que le Shield TV Pro, Nvidia a réussi à intégrer un nombre impressionnant de fonctionnalités dans le boîtier élégant et discret de l’appareil. Notre critique a été impressionné par la qualité de la mise à l’échelle de l’image AI, la mise en œuvre des normes audio et vidéo actuelles (Dolby Atmos et Dolby Vision HDR, respectivement), la conception améliorée de la télécommande et le facteur de forme discret de l’appareil lui-même. En ce qui concerne la télécommande, nous avons écrit quelque chose qui devrait vous aider à remapper son bouton Netflix dédié si vous préférez avoir un accès direct à une autre application.

Cette remise de 20 $ semble s’appliquer à la plupart des détaillants qui vendent le téléviseur Shield, il n’est donc pas nécessaire de s’inquiéter si votre premier choix est en rupture de stock au moment où vous lisez ceci. Si vous envisagez un nouvel appareil Android TV et que vous souhaitez accrocher l’un des meilleurs actuellement sur le marché, suivez l’un des liens source ci-dessous.

B&H offre un rabais supplémentaire de 5 $ sur cette offre lorsque vous coupez le coupon sur sa page de magasin, ce qui porte votre économie totale à 25 $. Si ce coupon vous pousse par-dessus bord, rendez-vous sur la page du magasin de B&H pour le couper.