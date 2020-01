5 façons dont le nouveau Galaxy Z Flip pliable de Samsung sonne déjà mieux que le Galaxy Fold – .

Le premier smartphone pliable de Samsung était un morceau de ferraille. Désolé de le dire, fans de Samsung, mais je vous l’ai dit. En fait, je disais depuis environ un an avant que le Galaxy Fold ne soit même annoncé que le premier smartphone pliable de Samsung serait un morceau de ferraille. Comment le savais-je? Ai-je une boule de cristal? Non, je fais cela depuis assez longtemps pour voir émerger certains modèles, et il y a un modèle indéniable pour quiconque suit l’industrie: les produits mobiles de première génération de Samsung sont toujours indésirables. C’était vrai il y a une décennie lorsque Samsung a fait son entrée sur le marché des smartphones et c’est encore vrai aujourd’hui. L’entreprise ne peut tout simplement pas s’empêcher de vouloir être la première. Samsung était et est toujours plus soucieux de battre ses rivaux sur le marché avec les nouvelles technologies que de créer de bons produits. Je l’ai dit une fois et je le répète: les smartphones Samsung de première génération sont l’incarnation physique d’un habitant du sous-sol qui se précipite pour crier “PREMIER!” Dans les commentaires d’une vidéo YouTube. Les premiers téléphones Galaxy S étaient indésirables, les premières tablettes Galaxy étaient indésirables, le premier téléphone de Samsung avec un écran incurvé était indésirable et le Galaxy Fold était indésirable.

Heureusement, il y a autre chose que je sais sans l’ombre d’un doute à propos de Samsung: c’est l’une des meilleures entreprises de l’industrie des smartphones en ce qui concerne le raffinage des appareils au fil du temps. Regardez maintenant les téléphones Galaxy S de l’entreprise. Alors que les premiers modèles étaient plasticky et bon marché avec une interface utilisateur horrible, les récents téléphones phares de Samsung sont sans doute les smartphones les plus élégants de la planète. Basé uniquement sur le design, je prendrais un Galaxy S10 sur un iPhone 11 n’importe quel jour de la semaine. Samsung est passé maître dans l’amélioration de ses produits mobiles petit à petit, et maintenant nous regardons la même vieille histoire se dérouler – jeu de mots – une fois de plus avec le nouveau Galaxy Z Flip.

Le smartphone pliable de deuxième génération de Samsung devrait être dévoilé le 11 février lors d’une conférence de presse Unpacked à San Francisco. Il ne s’appellera pas le Galaxy Fold 2, ce qui est en fait une bonne chose. Si j’étais Samsung, je ne voudrais pas non plus que les gens pensent à cette ordure lorsqu’ils ont vu mon nouveau smartphone pliable élégant. Le Galaxy Z Flip est en effet censé être meilleur que le Fold dans presque tous les sens, mais il y a cinq domaines en particulier où le nouveau Galaxy Z Flip de Samsung semble être une énorme amélioration par rapport au Galaxy Fold.

Inverser l’orientation

Le premier est assez simple: le Galaxy Z Flip de Samsung s’ouvre en s’ouvrant le long d’une charnière horizontale au lieu d’une charnière verticale. Cette conception à clapet a beaucoup plus de sens en fonction de la façon dont nous utilisons les smartphones.

L’intérêt d’acheter un smartphone pliable est de disposer d’un écran plus grand avec plus d’espace utilisable et suffisamment compact pour être transporté. Avec le Galaxy Fold, le rapport d’aspect de l’écran était pratiquement carré, une grande partie de l’espace supplémentaire n’était pas vraiment utilisable. Le Galaxy Z Flip de Samsung, d’autre part, aura un rapport d’aspect beaucoup plus proche d’un smartphone normal. C’est mieux pour les vidéos, c’est mieux pour les jeux, et c’est mieux en général pour la convivialité globale.

Conception générale

Jetez un œil à ces rendus créés par les fans du Galaxy Z Flip. Ils sont superbes. Bien qu’ils ne soient certainement pas complètement précis, ils devraient finir par être une représentation assez proche du nouveau smartphone pliable que Samsung dévoilera dans quelques semaines. Hormis les défauts de conception, le Galaxy Fold de l’année dernière est toujours un téléphone assez laid. Il est trop épais, la charnière est bizarre et l’écran intérieur est un gâchis. Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans les fuites, le nouveau Samsung Galaxy Z Flip sera une énorme amélioration.

Conception de l’affichage principal

Nous avons déjà parlé de la façon dont le rapport d’aspect sur l’écran du Galaxy Z Flip sera une énorme amélioration par rapport au Galaxy Fold. Mais la conception de l’écran en général est également bien meilleure, comme vous pouvez le voir sur cette photo Galaxy Z Flip divulguée:

Source de l’image: Twitter

On pense que cette image divulguée montre un prototype de Galaxy Z Flip, mais la version finale devrait être presque exactement la même. Il a toujours d’énormes lunettes autour de l’écran, mais c’est normal dans ces premiers jours de téléphones pliables. Vous devez vous concentrer sur le fait qu’il n’y a pas d’entaille massive coupée dans le coin supérieur comme sur le Galaxy Fold. En plus de cela, le nouveau Galaxy Z Flip a un design moderne pour la caméra selfie. Apple n’a même pas encore retiré cela sur ses iPhones, et Samsung l’aura sur un téléphone pliable!

Écran en verre

Cette rumeur n’est toujours pas confirmée, mais la rumeur veut que le nouveau Galaxy Z Flip aura une couche de verre mince et flexible sur l’écran au lieu de plastique. Le plastique flexible est beaucoup plus facile à retirer, c’est pourquoi il est utilisé sur le Galaxy Fold. Mais il est également beaucoup plus sujet aux rayures et aux dommages. Corning travaille sur le verre flexible pour smartphones depuis un certain temps maintenant, mais il est difficile de savoir si la solution de Corning est arrivée sur le Galaxy Z Flip. Quoi qu’il en soit, nous croisons les doigts pour que cette rumeur se répande.

Prix

Le Galaxy Fold de Samsung coûte environ 2 000 $. Les nouvelles technologies sont toujours coûteuses, bien sûr, mais 2000 $ pour un morceau de camelote sont obscènes et fous. Le prochain nouveau Galaxy Z Flip est meilleur que son prédécesseur à tous égards, et pourtant les fuites suggèrent qu’il sera également beaucoup plus abordable. Selon les informations les plus récentes qui circulent, le Galaxy S de Samsung devrait finir par coûter environ 1300 $. C’est moins qu’un iPhone 11 Pro Max haut de gamme!

