5 gadgets qui vous aideront à combattre les allergies aux animaux de compagnie

Selon l’Asthma and Allergy Foundation of America, aux États-Unis, jusqu’à trois personnes allergiques sur 10 ont des réactions allergiques aux chats et aux chiens. Les allergies aux chats sont environ deux fois plus courantes que les allergies aux chiens. Non seulement les allergies vous font vous sentir malade, mais elles peuvent aussi être douloureuses et naturellement frustrantes dans une large mesure.

Les allergènes (substances qui causent ces allergies) se trouvent généralement dans la salive, les squames ou les poils des animaux. Que vos animaux se frottent sur vous ou non, les allergènes vous atteindront peut-être à travers vos vêtements ou les meubles ou les tapis de votre maison où vos animaux passent la plupart de leur temps.

Ce qui rend les allergies aux animaux de compagnie d’autant plus douloureuses, c’est que de nombreux amoureux des animaux en souffrent, et il est conseillé à beaucoup d’entre eux de trouver de nouvelles maisons aimantes pour leurs boules de poils.

Il existe de nombreux cas où les gens abandonnent leurs animaux de compagnie parce que leurs nourrissons peuvent développer des allergies aux animaux de compagnie. Une étude révèle que l’exposition des enfants aux chats, aux chiens et à d’autres animaux au cours de leur petite enfance peut permettre de réduire leur risque de développer des allergies aux animaux de compagnie aux derniers stades de la vie.

La bonne nouvelle est que les squames d’animaux causées par vos boules de poils peuvent coexister pacifiquement avec vous à l’intérieur de votre maison. Voici quelques gadgets sympas qui peuvent vous aider à combattre les allergies aux animaux sans avoir à vous séparer de votre bébé à fourrure:

Purificateur d’air au charbon naturel:

Si vous avez également succombé à la nouvelle vague de devenir entièrement naturel et biologique, vous pourriez tomber amoureux de cette idée. Les épurateurs qui utilisent du charbon deviennent de plus en plus populaires en raison de leurs qualités absorbantes.

Le charbon de bois naturel de ces purificateurs aide à purifier l’air intérieur des odeurs, des squames d’animaux et de l’humidité, de sorte que votre sensibilité aux spores de moisissure et à la moisissure peut être gérée.

De plus, ces purificateurs de charbon de bois en bambou sont magnifiques, ils peuvent donc également être un excellent ajout à l’esthétique de votre maison.

Purificateur d’air portable

Élimine les mauvaises odeurs, l’humidité, les polluants et les allergènes. Empêche la moisissure et la moisissure. Léger et compact et 100% non toxique.

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

En quoi le charbon de bois aide-t-il exactement contre les squames / allergies d’animaux?

Un purificateur d’air au charbon naturel est livré avec un filtre à charbon – également connu sous le nom de filtre à air à charbon actif. Le filtre absorbe la saleté, les odeurs et les gaz dans l’air.

Des millions de minuscules cellules sont déjà présentes dans le charbon de bois. De plus, ce charbon de bois est traité à l’oxygène, ce qui ouvre des millions de pores entre les atomes de carbone, le rendant d’autant plus poreux et efficace.

Un aspirateur à main:

Nous savons tous que les aspirateurs peuvent aider à éliminer la poussière et les poils d’animaux, mais il peut être très épuisant et fastidieux d’utiliser ces machines. Ce problème nous amène aux aspirateurs à main.

Aspirateur à main Eureka Forbes

L’aspirateur Eureka Forbes Easy Clean est le meilleur pour ceux qui recherchent une machine qui facilite le nettoyage et est pratique à utiliser

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

Avec un flux d’air cyclonique sans sac et une conception de buse aérodynamique, ceux-ci vous aident à nettoyer rapidement et efficacement tous les poils d’animaux et la saleté sans vous donner l’impression que votre bras va tomber.

Un assainisseur d’air à la noix de coco:

Il est fabriqué à partir de charbon actif de noix de coco de première qualité, ce type de désodorisant fonctionne efficacement en absorbant les allergènes en suspension dans l’air de votre espace.

Godrej Air Freshner

Infusé d’un parfum enivrant de fraîcheur, le parfum de ce désodorisant en gel pour voiture vous fait penser à des prairies luxuriantes.

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

Sa petite taille, bien sûr, est encore un autre avantage car vous pouvez l’installer dans le plus petit des espaces.

Une vadrouille de poche Steam:

L’idée de nettoyer les planchers est extrêmement courante dans de nombreuses régions du monde. Cependant, cela devient un peu effrayant lorsque vous avez des tout-petits ou des boules de fourrure dans la maison, car ils passent une grande partie de leur journée à ramper sur le sol, et peuvent ingérer les produits chimiques nocifs utilisés pour nettoyer le sol d’une manière impeccable.

Balai à vapeur

La vadrouille à vapeur nettoie dans les coins étroits et sous les meubles grâce à notre Mop Master avec une base pivotante en PVC et une technologie en microfibre.

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

Les vadrouilles à vapeur vous aident à nettoyer la maison sans utiliser de produits chimiques agressifs, car ils utilisent de l’eau pour tuer les allergènes sur les sols durs.

Un aspirateur de matelas à main:

Vous pourriez être un peu surpris de savoir que les poils d’animaux et les squames qui déclenchent vos allergies sont plus proches de vous que vous ne pouvez l’imaginer. Si vous pensez rester à l’écart ou à une distance de bras de votre précieuse boule de poils va suffire, vous avez tort.

Lorsque nous disons que les allergènes pourraient être plus proches que vous ne le pensez, nous parlons de votre matelas.

Les matelas sont comme des aimants pour les acariens, les poils d’animaux et les squames. Cela signifie que vous devez activement et régulièrement garder votre matelas propre.

Lit double Sleep Matic en coton Hoover

Le drap-housse pour matelas Sleep Matic Water Proof protège votre matelas contre les taches, les déversements, l’humidité, y compris l’incontinence et la transpiration.

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

Un bon aspirateur devrait être équipé d’une lampe UV-C germicide qui a le pouvoir d’aspirer et de tuer tous les allergènes résidant dans votre matelas ou tout autre rembourrage.

Un assainisseur de lumière UV

Bien que les purificateurs d’air à base d’eau soient des options couramment utilisées pour garder les allergies à distance, vous voudrez peut-être regarder les purificateurs qui utilisent une lumière UV pour éliminer les odeurs, les moisissures et les germes lorsqu’ils traversent votre maison.

L’une des meilleures choses est qu’elles sont de petite taille et que vous pouvez les charger avec un port USB.

Assainisseur de lumière UV

Stérilisateur UV avec chargeur multifonction sans fil. Ce désinfectant mobile est scientifiquement prouvé pour tuer 99,9% des germes.

Sponsorisé (i) Voir notre politique de confidentialité pour les détails du sponsor

Nous comprenons que le fait de lâcher votre animal de compagnie en raison de vos allergies peut être très lourd pour le cœur. C’est pourquoi nous avons répertorié les solutions ci-dessus pour aider à débarrasser votre maison des squames d’animaux et d’autres allergènes qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

Cependant, si vous voulez un animal de compagnie mais que vous n’en avez pas eu à cause de vos allergies, vous voudrez peut-être en être conscient: il a été découvert que les nouveaux médicaments peuvent aider à vivre avec des allergies beaucoup plus facilement.

Nous connaissons tous les vaporisateurs nasaux et les inhalateurs qui vous aident à mieux respirer; ce dont nous parlons ici sont les suppléments nutritionnels et les herbes suivants peuvent également aider à minimiser une réponse allergique:

l’extrait de pépins de raisin, les vitamines A, B6, C et les herbes oléagineuses de graines de lin piquant les orties, les bioflavonoïdes tels que la citrine

Vous devez, bien sûr, consulter un praticien avant de commencer à utiliser l’un d’eux.

De plus, si vous n’aimez pas trop les gadgets, vous voudrez peut-être essayer les sprays anti-allergiques. Avec des ingrédients actifs et des huiles essentielles comme l’huile d’eucalyptus, l’ylang et les sels de quaternion, ces sprays capturent et neutralisent les substances allergisantes dans l’air de votre maison.