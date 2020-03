5 idées fausses courantes sur les smartphones, démystifiées

À l’ère des médias sociaux et des «fausses nouvelles», il est trop facile pour la désinformation de se répandre comme une traînée de poudre, et le monde de la technologie n’est pas étranger à la propagation de contrevérités ou de demi-vérités. Cela a conduit à certaines idées fausses courantes sur les smartphones que beaucoup tiennent pour acquises comme étant complètement précises.

Aujourd’hui, nous allons décortiquer certaines des idées fausses courantes qui ont envahi les discussions en ligne et hors ligne sur les téléphones et expliquer pourquoi elles sont incorrectes. Si vous êtes un habitué ici à Android Authority, vous en connaissez peut-être déjà un tas (vous, les gens intelligents, vous), mais certains peuvent encore vous surprendre. Il est temps de démystifier!

QHD est 2K

J’ai vu cette erreur trop de fois pour être prise en compte et je ne suis pas certain de l’origine de ce non-sens. Il existe une idée fausse commune sur les résolutions d’affichage, en particulier le terme «2K». Beaucoup pensent que 2K est 2 560 x 1 440, ce qui est incorrect. Le 2K est en fait la norme DCI pour la résolution 2 048 x 1 080, ce qui signifie qu’il s’agit d’une extension de la Full HD (1 920 x 1 080).

Quand quelqu’un se réfère à un écran QHD comme étant 2K, il ne lui rend pas service. Un écran QHD a 3 686 400 pixels, tandis qu’un panneau 2K n’a que 2 211 840 pixels. Cela signifie qu’un écran 2K a 40% de pixels en moins qu’un véritable écran QHD.

Continuer la lecture: Pouvons-nous vraiment faire la différence entre QHD et FHD?

La raison probable pour laquelle nous continuons à voir cela est que dans la vague de marketing 4K et 8K, 2K semble s’inscrire dans plus que QHD. Nos téléviseurs sont 4K, il est donc logique que les téléphones, avec ces écrans plus petits, descendent à 2K, non?

Cette idée fausse a été aggravée par une poignée de marques de smartphones qui embrouillent davantage les eaux. Vous pouvez facilement trouver 2K utilisé de manière incorrecte comme synonyme de QHD sur les pages de marketing et de magasin de produits. Voici quelques exemples:

USB-C est plus rapide que Micro-USB

Lors de la transition du micro-USB au USB-C, on a beaucoup parlé de l’augmentation des vitesses de transfert. L’USB-C étant un connecteur beaucoup plus récent que le micro-USB, il est souvent supposé qu’il sera beaucoup plus rapide en standard, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il existe de nombreux téléphones qui, bien que dotés de ports USB-C, utilisent toujours le protocole USB 2.0 au lieu de l’USB 3.0. L’USB 2.0 est une norme plus ancienne qui atteint une vitesse de transfert de seulement 480 Mbps. En comparaison, l’USB 3.0 est capable de jusqu’à ~ 5 000 Mbps ou 5 Gbps.

Continuer la lecture: La série Google Pixel a un étrange problème de transfert USB-C

Par exemple, la série 7 de OnePlus a été le premier ensemble de téléphones de la société à offrir des vitesses USB 3.1. Tous ses appareils précédents utilisaient des vitesses de 2,0, y compris ceux avec des ports USB-C. L’Asus Zenfone 6 et Realme X2 Pro, deux téléphones commercialisés aussi récemment qu’en 2019, sont d’autres exemples de téléphones phares avec USB-C à des vitesses de 2,0.

Pour les utilisateurs de smartphones comme moi qui aiment sauvegarder régulièrement leurs médias, il est essentiel d’avoir la vitesse de transfert de fichiers la plus rapide. Si vous voulez le meilleur, ne regardez pas seulement le port et supposez que vous êtes sur un gagnant – consultez ce numéro de protocole très important sur la fiche technique d’un téléphone.

Plus de RAM = téléphones plus rapides

Au fil des ans, la quantité moyenne de RAM dans un smartphone a considérablement augmenté. En 2020, la quantité minimale de RAM acceptée dans un smartphone phare est de 6 Go, ce qui était la quantité maximale il y a seulement trois ans. Maintenant, il existe même des appareils avec 16 Go de RAM. Cependant, même si nos smartphones sont devenus plus rapides parallèlement à cette augmentation, ce n’est pas simplement parce qu’ils ont plus de RAM.

La quantité de RAM dans nos smartphones a considérablement augmenté

La RAM est une mémoire à court terme pour le processeur de votre téléphone. Il stocke temporairement les données essentielles dans un stockage ultra-rapide. Cela se traduit par une expérience plus rapide grâce à l’application que vous utilisez étant en mémoire plus rapide. Les applications actives et d’arrière-plan sont stockées dans la RAM. Une plus grande quantité de RAM signifie que votre téléphone peut contenir plus de données dans la mémoire haute vitesse. L’impact pour l’utilisateur final est que vous pouvez basculer entre plusieurs applications sans attendre qu’elles se rechargent dans la RAM à partir du stockage à long terme plus lent.

Continuer la lecture: Téléphones avec 12 Go de RAM: quelles sont vos meilleures options?

Plus de RAM ne devient pas plus rapide, elle devient simplement plus grande. Il existe différentes vitesses de RAM, telles que la dernière mémoire LPDDR5 utilisée avec le Snapdragon 865, ce qui affectera les performances globales en raison du partage avec le processeur graphique de l’unité de traitement graphique, mais ce n’est pas la même chose que «plus de RAM = téléphone plus rapide». L’achat d’un téléphone avec un processeur plus rapide et plus puissant est beaucoup plus important que des masses de RAM.

Les téléphones avec indice IP sont étanches

Les indices de protection contre l’entrée sont estampillés sur les fiches techniques des smartphones afin de promouvoir la résistance d’un appareil donné aux solides et aux liquides. Remarquez que j’ai dit «résistant». Vous voyez, ces notes ne signifient pas que votre téléphone est complètement étanche à l’eau ou à la poussière. Nous avons un brillant explicateur sur les tenants et aboutissants du sujet. En résumé, le premier chiffre de l’indice IP correspond à la résistance à la poussière et le deuxième chiffre à la résistance à l’eau.

Vous pouvez laisser tomber votre téléphone dans la piscine et ça devrait aller, mais vous ne devez pas vous attendre à ce qu’il survive à une baignade dans la mer.

Un téléphone classé IP68 signifie qu’il est étanche à la poussière et protégé contre de longues périodes d’immersion dans l’eau. Plus précisément, un appareil classé IP68 peut être immergé dans de l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Un appareil classé IP54 est protégé contre la poussière et protégé contre les projections d’eau dans toutes les directions. Cependant, cette résistance à l’eau n’est efficace que dans de l’eau fraîche et propre. Vous pouvez donc laisser tomber votre téléphone dans l’évier et ça devrait aller, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il survive à une baignade dans la mer.

Ces cotes sont établies en testant les appareils dans des conditions de laboratoire où l’environnement est contrôlé. Ces tests ne prennent pas en compte différents types de liquides, tels que le café, les boissons gazeuses ou l’eau de mer. De même, votre téléphone ne durera pas nécessairement de longues périodes dans l’eau, comme une séance de natation. Vous ne devez pas immerger délibérément votre appareil dans l’eau ou le sortir dans le désert. La note est là pour indiquer que votre appareil pourrait résister à une certaine quantité de poussière et d’eau, et non pour vous encourager à prendre le téléphone en plongée sous-marine.

Continuer la lecture: Les avantages et les inconvénients des téléphones résistants à l’eau

J’ai personnellement eu un smartphone classé IP68 endommagé par l’eau. Mon Galaxy S7 est tombé dans la mer lors de la prise de photo, et même si je n’ai pas remarqué les effets de l’eau salée au début, la corrosion s’est produite à l’intérieur de l’appareil, ce qui a finalement conduit à sa défaillance. Alors, ne vous remplissez pas d’un faux sentiment de confiance lorsque vous voyez un indice IP.

Plus de mégapixels signifient de meilleures photos

De nombreux utilisateurs de smartphones pensent qu’avoir un appareil photo avec plus de mégapixels donnera des photos objectivement meilleures, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Si vous aimez les smartphones, vous connaissez probablement le binning des pixels. Pour récapituler rapidement, il s’agit du processus de prise d’une image à la pleine résolution du capteur, puis de fusionner tous les quatre pixels en un (ou neuf en un si vous avez un Samsung Galaxy S20 Ultra). Il en résulte une image généralement plus nette, avec une grande plage dynamique et des couleurs précises grâce à la plus grande quantité d’informations sur la lumière.

Grâce à ce processus, le mode «Photo» standard sur tous ces téléphones haute mégapixels utilise une image groupée. Pour obtenir une vraie photo de résolution 48MP, 64MP, ou même 108MP, vous devez passer à un mode de prise de vue secondaire dans l’application appareil photo de votre téléphone. En fait, certains téléphones n’offrent pas du tout ce type de mode et ne vous permettent que de prendre des images groupées.

Examen de la caméra Xiaomi Mi Note 10: la première caméra de téléphone 108MP

Cent huit mégapixels! C’est un chiffre gargantuesque pour n’importe quel appareil photo, pas seulement le capteur emballé à l’intérieur du Xiaomi Mi Note 10. Avec une résolution aussi énorme, cet appareil photo mérite une analyse approfondie…

Il y a aussi une bonne raison à cela. La précision des couleurs, les performances en faible luminosité et la plage dynamique diminuent toutes de qualité lors du passage aux modes haute résolution. En effet, lorsque vous utilisez le mode pleine résolution, chaque photosite capture moins de données car il est plus petit et ne permet pas autant d’informations lumineuses.

Lorsque vous utilisez le mode “Photo”, où la technique de regroupement de pixels est utilisée, le système de caméra a beaucoup plus d’informations à jouer avec le traitement du mode nuit, HDR, mode portrait, etc. En effet, chaque matrice de quatre pixels fusionne les processus en un seul pour la sortie finale. En conséquence, la plupart du temps, il est beaucoup plus efficace que le mode pleine résolution, malgré la sortie d’une image de résolution inférieure.

Alors, cette étiquette fantaisie estampillée à l’arrière de votre téléphone avec un énorme nombre de mégapixels? Il est probable qu’il ne prend que des instantanés 12MP.

Y a-t-il des idées fausses courantes sur les smartphones que nous avons manquées? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!