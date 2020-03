5 jeux à jouer lorsque vous êtes coincé à la maison

Que vous vous hébergiez sur place ou que vous souhaitiez simplement trouver un nouveau jeu, nous avons rassemblé cinq jeux à considérer comme votre prochain achat.

La série de jeux Sims est l’une des plus populaires de la catégorie simulation. Créez un personnage en utilisant la fonction personnalisée Créer un Sim, puis emménagez dans la maison de votre choix. Ou achetez un terrain vide et construisez votre propre maison. Il y a des tonnes de choses différentes que vous pouvez faire dans ce jeu, qui est actuellement en vente pour 5 $ US. Plateformes: Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One.

Arrivant le vendredi 20 mars, New Horizons est le dernier opus de la série Animal Crossing. Vivez la vie à votre rythme en jardinant, en pêchant, en décorant, en chassant les insectes et les fossiles, en apprenant à connaître les animaux et plus encore. L’heure du jour et les saisons correspondent à la vie réelle, donc quelque chose se passe sur votre île, que vous soyez là ou non. Plateformes: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite.

Vous avez hérité de l’ancienne parcelle agricole de votre grand-père à Stardew Valley. Armé d’outils manuels et de quelques pièces, vous vous lancez dans votre nouvelle vie. Construisez la ferme de vos rêves, cultivez des cultures, élevez des animaux, extrayez des trésors, pêchez dans l’océan et faites partie de la communauté locale de Pelican Town. Plateformes: Android, iOS, PC, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch.

Si vous étiez fan de la série The Witcher sur Netflix, vous pourriez être intéressé à jouer au jeu. Les joueurs contrôlent le protagoniste Geralt de Rivia, un chasseur de monstres (connu sous le nom de sorceleur) qui cherche sa fille adoptive disparue à la suite de la chasse sauvage, une force surnaturelle déterminée à la capturer et à utiliser ses pouvoirs. Plateformes: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Bien que le jeu soit sorti en 2012, il a une communauté dynamique avec de nouveaux contenus ajoutés au jeu tous les trois mois avec Seasons. Chaque saison a un thème, des pouvoirs uniques, des heures spéciales et des équipements à collectionner, et plus encore. Les joueurs choisissent de jouer dans l’une des sept classes de personnages – Barbare, Croisé, Chasseur de démons, Moine, Nécromant, Féticheur ou Sorcier – et sont chargés de vaincre le seigneur de la terreur, Diablo. Plateformes: Windows, macOS, PlayStation 3/4, Xbox 360 / One, Nintendo Switch.

