5 meilleures applications de lecteur multimédia pour Android pour lire des fichiers vidéo et musicaux!

Un lecteur multimédia est une sorte de terme étrange de nos jours. Il s’agit d’un terme générique pour une application qui lit des médias. Cependant, certaines personnes recherchent des applications qui jouent à la fois de la musique et des vidéos dans la même application afin d’économiser de l’espace et du temps. Cette liste est pour ces personnes. Nous avons une liste d’applications de lecteur vidéo dédiée ainsi qu’une liste d’applications de lecteur de musique si vous avez juste besoin de l’une ou de l’autre. Voici les meilleures applications de lecteur multimédia pour Android.Lecteur de musique et vidéo ASDMediaMonkeyMiXplorer SilverPlexVLC

Lecteur de musique et vidéo ASD

Prix: Gratuit (avec publicités)

ASD Music and Video Player est un lecteur multimédia assez standard. Il prend en charge les formats vidéo et audio les plus populaires ainsi que certains extras. Les autres fonctionnalités comprennent un accentuation des basses et un égaliseur ainsi que la prise en charge de Wear OS, un navigateur de fichiers décent, des thèmes, etc. Cela ne fera exploser personne, mais il fait ce qu’il a l’intention de faire et il le fait plutôt bien. Les annonces sont un peu ennuyeuses et nous aimerions en voir une version premium à l’avenir. Sinon, c’est bien.

MediaMonkey

Prix: Gratuit / 2,49 $

MediaMonkey est un excellent lecteur de musique avec des capacités de lecture vidéo. La plupart de ses fonctionnalités sont axées sur la musique. Cependant, vous pouvez absolument regarder du contenu vidéo avec. De plus, MediaMonkey propose une variante de bureau pour PC qui vous permet également de visualiser du contenu musical et vidéo et de synchroniser le contenu entre votre ordinateur et votre téléphone. Il prend en charge la plupart des formats de musique et de vidéo ainsi que certains extras tels que les livres audio et les podcasts. L’application dispose également d’un widget, de la prise en charge d’Android Auto, de la prise en charge de Chromecast, d’une minuterie de mise en veille et de certaines autres fonctionnalités. Celui-ci est assez bon si vous voulez un lecteur de musique complet avec des capacités de lecteur vidéo.

MiXplorer Silver

Prix: 4,49 $

MiXplorer Silver est un navigateur de fichiers avec des capacités multimédias intégrées. Pour être juste, la plupart des navigateurs de fichiers ont la possibilité de lire du contenu vidéo ou audio. Cependant, MiXplorer Silver va encore plus loin avec les codecs multimédias VLC en lui permettant de prendre en charge la plupart des formats vidéo et audio. De plus, c’est en fait un bon navigateur de fichiers avec de nombreuses autres fonctionnalités, y compris la prise en charge native des PDF et même la prise en charge de certains ebooks. Il s’agit d’une solution tout-en-un si vous avez besoin de quelque chose comme ça, mais elle lira absolument les fichiers multimédias sans problème la plupart du temps.

Plex

Prix: Gratuit / 0,99 $ / 3,99 $ par mois

Plex est une excellente application de lecteur multimédia. Cependant, il ne joue pas seul les médias. L’application vous permet de configurer un serveur sur votre ordinateur personnel et de diffuser du contenu multimédia de votre ordinateur personnel sur votre téléphone. Vous pouvez regarder les médias sur votre téléphone ou caster sur un Chromecast si vous le souhaitez. Cela sert à de nombreuses fins, mais principalement il libère de l’espace sur votre téléphone en vous permettant de tout stocker sur une machine distincte. Il est un peu plus compliqué à configurer que la plupart des options de la liste, mais il fonctionne tout de même bien et prend en charge tous les formats de supports pris en charge par votre ordinateur.

VLC pour Android

Prix: Gratuit

VLC est l’un des lecteurs multimédias Android les plus populaires. Il est célèbre pour sa vaste prise en charge des codecs et vous pouvez même regarder des DVD ISO avec cette application ainsi que des flux en ligne, la plupart des codecs musicaux et toutes sortes d’autres fichiers multimédias. MediaMonkey est un lecteur de musique avec la capacité de regarder des vidéos. VLC est un peu la même chose, mais c’est un lecteur vidéo avec la capacité d’écouter de la musique. Nous recommandons VLC pour ceux qui ont besoin de se concentrer sur la vidéo et MediaMonkey pour ceux qui ont besoin de se concentrer sur la musique.

