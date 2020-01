5 meilleures applications de redimensionnement de photos pour Android

Il existe de nombreuses raisons de redimensionner une photo. Il se peut que vous ayez besoin d’un rapport d’aspect différent ou que vous souhaitiez simplement supprimer les parties inutiles d’une photo. Quoi qu’il en soit, vous avez beaucoup d’options. Il existe deux types de redimensionnement de photos. Le premier est la compression pure. Vous conservez l’image à la même taille, mais vous réduisez la taille du fichier. L’autre type remodèle la photo pour qu’elle soit réellement plus grande et plus petite pour une meilleure intégration dans certaines situations. Chaque application de cette liste est capable de faire les deux. Voici les meilleures applications de retouche photo pour Android! Codenia Image SizeLit Photo Compress & ResizeResize MeXllusion Photo ResizerZ Mobile Photo Resizer

Codenia Image Size

Prix: Gratuit / 4,99 $

L’application de taille d’image de Codenia est une application relativement simple et efficace pour redimensionner l’image. Vous ouvrez simplement la photo, entrez votre taille d’entrée et recadrez l’image au rapport d’aspect approprié (ou faites-le manuellement). De plus, la taille de stockage de l’image est réglable dans les paramètres avec le paramètre de qualité JPEG. Il utilise essentiellement les trois principales méthodes pour modifier la taille d’une photo et c’est une recommandation simple. La version gratuite a des annonces et la version premium n’en a pas. Il n’y a vraiment aucun problème avec celui-ci.

Photo compressée et redimensionnée

Prix: Gratuit / 1,99 $

Lit Photo est une autre bonne application de compression et de redimensionnement. Il fait admirablement les deux tâches. Vous pouvez redimensionner les photos en termes de dimensions et les compresser pour occuper moins d’espace de stockage. De plus, l’application prend en charge la compression par lots, certaines astuces très mineures de l’éditeur de photos, et elle n’endommage pas le fichier d’origine au cas où vous voudriez en faire autre chose plus tard. Il est bon marché, efficace, simple et devrait fonctionner pour les deux méthodes de redimensionnement.

Redimensionnez-moi

Prix: Gratuit / 1,49 $

Resize Me est une excellente application pour ce genre de chose. Vous pouvez compresser et redimensionner selon vos besoins et l’application prend en charge les formats PNG et JPEG. De plus, l’application conserve les données EXIF ​​et vous pouvez redimensionner par lots plusieurs images à la fois. Il est assez facile à utiliser comme la plupart des applications de retouche photo. Cependant, nous avons formulé certaines plaintes concernant les préréglages de redimensionnement des photos par lots, alors faites attention à bien les utiliser. Les versions gratuite et premium sont des applications distinctes, vous pouvez donc toujours télécharger la version premium si vous aimez la version gratuite.

Photo Resizer

Prix: Gratuit / 3,99 $

Photo Resizer, l’application de retouche photo la plus simple de la liste. C’est super basique et fonctionne bien pour les tâches super basiques. Vous sélectionnez une photo, sélectionnez une taille prédéfinie ou définissez la vôtre, et l’application refait la photo avec la nouvelle taille. C’est à peu près tout. Nous apprécions les outils supplémentaires dont disposent la plupart des applications de redimensionnement de photos, mais il est parfois agréable de simplement définir une taille spécifique et de rendre la photo aussi grande. Pour être honnête, pour le prix, vous pouvez obtenir une version premium d’une application plus lourde de fonctionnalités, mais la version gratuite fonctionne bien pour des one-offs rapides et sales.

Z Mobile Photo Resizer

Prix: Gratuit / 1,99 $

Z Mobile Photo Resizer fonctionne bien dans la plupart des cas. Il prend en charge les sorties PNG et JPEG et diverses méthodes de redimensionnement des photos. Par exemple, vous pouvez utiliser des proportions, des pixels exacts ou des pourcentages (vous pouvez ainsi réduire la taille d’une photo de 20%). De plus, l’application est livrée avec un redimensionnement par lots, un outil de recadrage, une modification non destructive (la photo d’origine reste intacte) et vous pouvez partager des images une fois effectuées via l’application. Il a quelques limitations ici et là, mais cela a bien fonctionné dans nos tests.

