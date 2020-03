5 meilleures applications Pokémon (pas des jeux) pour Android

Pokemon tourne fortement autour de son propre jeu. Il y a les jeux numériques, le jeu de cartes physique et même les jeux mobiles. Cependant, il existe en fait des applications Pokemon décentes. Ces applications vous aident à garder une trace de votre collection Pokémon physique ou numérique, vous montrent des guides pour les différents jeux numériques et vous aident autrement à interagir avec le jeu dans son ensemble. Il n’y en a pas une tonne mais il y a des options décentes. Voici les meilleures applications Pokémon (pas des jeux) pour Android! Veuillez noter qu’aucun de ces jeux n’est un jeu. Nous avons une liste séparée pour les jeux Pokemon sur Android. Il existe également une liste distincte disponible pour les calculatrices Pokemon Go IV, nous ne les couvrirons donc pas non plus.

BulbapediadataDexPokemon HomeReddit (et YouTube) TCG HubBonus: 1000+ Poke Wallpapers

Plus de messages sur Pokemon!

Bulbapedia

Prix: Gratuit / Jusqu’à 6,99 $

Bulbapedia est l’un des sites Web les plus grands et les plus réussis du fandom Pokemon. Il contient une tonne d’informations sur chaque jeu, les Pokémon de chaque jeu, ainsi que divers guides et articles pratiques. Il propose une collection de 31 000 entrées dans tous les jeux, diverses procédures et guides, et il fonctionne hors ligne. Certaines autres fonctionnalités incluent un mode multi-onglets pour afficher plusieurs guides à la fois et une fonction d’historique pour rappeler rapidement quelque chose que vous avez consulté. Il est gratuit à utiliser seul, mais vous pouvez éventuellement payer pour supprimer les publicités et obtenir d’autres fonctionnalités. Ce n’est pas mal à part quelques publicités intrusives et quelques problèmes de gel.

dataDex

Prix: Gratuit / Jusqu’à 2,99 $

dataDex est l’une des applications Pokedex les plus compétentes sur Android. Il a tout ce que vous attendez d’une application Pokedex. Il y a des informations détaillées sur chaque Pokémon pour chaque jeu de la série, y compris les quatre derniers pour la Nintendo Switch (Let’s Go Eevee, Let’s Go Pikachu, Sword et Shield). De plus, l’application peut vous dire où les Pokémon sont disponibles pour la capture, quels mouvements ils peuvent tous apprendre, une liste de tous les éléments de chaque jeu, et plus encore. La version pro a même une option de création d’équipe. La version pro n’est pas chère et est gratuite si vous utilisez Google Play Pass.

Accueil Pokemon

Prix: Essai gratuit / 2,99 $ par mois / 15,99 $ par an

Pokemon Home est probablement le meilleur pour stocker votre Pokémon réel. Il vous permet de télécharger des Pokémon à partir de la plupart des jeux récents et de les transférer vers d’autres jeux. Il y a quelques limitations. Par exemple, Sword et Shield ne prennent pas en charge tous les Pokémon. Cependant, c’est un excellent moyen de gérer votre collection autrement. L’application vous permet également d’échanger avec des gens, de suivre le Pokedex national et même de recevoir des cadeaux mystères. Nous espérons que les développeurs s’attaqueront à certaines limitations, mais c’est un bon début pour savoir à quel point il est nouveau au moment d’écrire ces lignes.

Reddit

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 29,99 $ par an

Reddit est une excellente source d’informations pour les fans de Pokemon. Il y a des sous-crédits pour le spectacle, le jeu de cartes, les jeux numériques, les jeux mobiles et tout le reste. Vous pouvez même trouver des forums pour les fonds d’écran et autres trucs si vous le souhaitez. Il y a de mauvais œufs comme la plupart des espaces publics sur Internet, mais ils sont absolument inévitables. Essayez simplement de les traiter du mieux que vous le pouvez. Dans tous les cas, c’est un bon endroit pour poser des questions, rechercher des informations et obtenir des conseils sur les builds, les équipes et les stratégies. L’application est gratuite (avec des publicités) ou il existe une option d’abonnement premium qui ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez également trouver de nombreuses procédures pas à pas, des vidéos guides et lire des vidéos sur YouTube et Twitch.

TCG Hub

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

TCG Hub est une application pour les collectionneurs de cartes Pokemon. The Pokemon Company a une application officielle pour ce genre de choses, mais ce n’est vraiment pas si bon. TCG Hub vous permet de numériser vos cartes et de les suivre. Vous pouvez comparer votre collection au Pokedex national pour voir les lacunes de votre collection. De plus, l’application vous permet de synchroniser votre collection sur le cloud, de créer une liste de souhaits pour les cartes que vous souhaitez, de simuler des échanges et vous pouvez même rejoindre le serveur Discord de l’application. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dans la version gratuite et la version pro est entièrement optionnelle.

Bonus: plus de 1000 fonds d’écran Poke par les fans

Prix: Gratuit

1000+ Poke Wallpapers by Fans est, bien, une application de fond d’écran. Il propose environ 1 000 fonds d’écran inspirés de Pokémon provenant de soumissions de fans et d’autres sources. L’application essaie de donner du crédit chaque fois qu’elle le peut et certains fonds d’écran ne sont spécifiques qu’à cette application. Certaines autres fonctionnalités incluent la possibilité de changer automatiquement les fonds d’écran, la possibilité d’enregistrer des fonds d’écran, etc. Certaines conceptions sont légitimement bonnes et la plupart d’entre elles devraient fonctionner sur la plupart des appareils. Il y en a même quelques-uns compatibles AMOLED. L’application est entièrement gratuite avec des publicités. Si celui-ci ne le fait pas pour vous, il y en a au moins une douzaine d’autres sur le Play Store et probablement quelques sous-crédits pour cela.

Si nous avons raté de superbes applications Pokémon pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!