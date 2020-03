5 offres pour vous divertir pendant que vous êtes coincé à la maison

Il semble que nous puissions nous isoler pendant longtemps encore. Si vous êtes déjà à court d’idées sur la façon de vous divertir à la maison, vous pourriez être dans une période difficile. Heureusement, nous avons trouvé quelques programmes qui devraient vous offrir encore plus d’heures de divertissement. Vérifie-les.

VideoDuke: licence à vie

PDSF: 29,90 $

Prix ​​de vente: 15 $

Baisse de prix: 9,99 $

VideoDuke vous permet d’enregistrer des chaînes et des listes de lecture complètes hors de YouTube et de les convertir en MP3 afin que vous puissiez les regarder sur tous vos appareils – pratique si Internet dans votre maison est irrégulier. Vous pouvez intégrer VideoDuke dans votre navigateur et rechercher des vidéos à partir de YouTube, Dailymotion et Vimeo directement depuis l’application, vous donnant un accès transparent à un monde de divertissement en ligne.

Airy YouTube Video & MP3 Downloader pour Mac: Licence Family Pack

PDSF: 39,95 $

Prix ​​de vente: 14,99 $

Présenté sur LifeHacker et Cult of Mac, Airy est le téléchargeur YouTube qui vous permet d’enregistrer des centaines de vidéos YouTube directement sur votre Mac. Que votre connexion Internet soit fragile ou que vous souhaitiez profiter de tous les films gratuits disponibles sur YouTube, Airy vous a couvert.

Vidéo en streaming Relax My Dog: abonnement de 2 ans

PDSF: 84 $

Prix ​​de vente: 39,99 $

Votre chien est probablement très heureux de vous avoir à la maison. Tellement heureux qu’il soit difficile de se concentrer sur votre travail. Si vous avez besoin de distraire votre chien, Relax My Dog est le service de streaming vidéo avec un contenu spécialement conçu pour engager et détendre les chiens. Mettez-le simplement sur votre téléviseur et concentrez-vous ailleurs.

DrinkTV: abonnement de 2 ans

PDSF: 60 $

Prix ​​de vente: 19 $

Vous ne pouvez pas quitter votre appartement pour boire, mais vous pouvez en apprendre davantage sur la consommation d’alcool dans le monde avec DrinkTV. Observable sur Roku, Amazon Fire TV, AppleTV, iOS et Android TV, DrinkTV vous emmène dans un voyage à travers le monde pour célébrer les boissons, la culture et le style de vie, des cocktails et spiritueux à la bière et au vin.

CuriosityStream: abonnement de 2 ans