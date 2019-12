5 paramètres Android que vous devez modifier pour améliorer votre jeu sur smartphone

Android propose de nombreux paramètres pour vous permettre de personnaliser votre smartphone et vous donner le contrôle de la sécurité et de la confidentialité.

De nombreux paramètres Android importants sont activés par défaut, y compris la fonction populaire Rechercher mon appareil. Cependant, il y a quelques paramètres Androud qui doivent être activés (ou désactivés) manuellement pour faire passer votre jeu Android au niveau supérieur.

Désactiver les raccourcis d'application

Les nouvelles applications téléchargées depuis le Play Store apparaissent par défaut sur votre écran d'accueil sous forme de raccourcis. Il s'agit d'une fonctionnalité ennuyeuse qui n'ajoute pas beaucoup de valeur, car toutes les applications que vous téléchargez ne sont pas suffisamment importantes pour occuper un espace précieux sur l'écran d'accueil. C'est particulièrement ennuyeux lorsque vous obtenez un nouveau téléphone et que l'appareil télécharge automatiquement toutes les applications liées à votre compte, vous laissant des dizaines d'icônes à nettoyer.

Heureusement, il est super facile de désactiver la fonctionnalité. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil et appuyez sur l'option "Paramètres d'accueil" qui apparaît ci-dessous. Ensuite, désactivez simplement l'option "Ajouter une icône à l'écran d'accueil" et vous êtes prêt à partir.

Instructions étape par étape:

Appuyez longuement sur l'un de vos écrans d'accueil. Appuyez sur l'option "Écran d'accueil" qui apparaît ci-dessous. Désactivez l'option "Ajouter l'icône à l'écran d'accueil" des paramètres Android.

Désactiver les annonces personnalisées

Google aime suivre vos activités en ligne pour en savoir plus sur vous et vous montrer des annonces personnalisées en fonction de vos intérêts, le tout dans l'espoir d'augmenter les chances que vous cliquiez sur l'un d'entre eux. Si vous recherchez des "smartphones bon marché" sur Google dans l'espoir de trouver une bonne affaire sur un combiné, vous verrez bientôt des annonces de divers détaillants vendant des téléphones.

Certaines personnes n'ont pas de problème avec la stratégie de Google, tandis que d'autres le font. Si vous faites partie de ce dernier groupe, vous pouvez désactiver les annonces personnalisées. Pour ce faire, accédez à Paramètres> Google> Annonces et appuyez sur "Désactiver la personnalisation des annonces".

Cela ne signifie pas que ces publicités ennuyeuses disparaîtront comme par magie sur Internet. Vous les verrez toujours, mais ils ne seront plus basés sur vos intérêts.

Instructions étape par étape:

Ouvrez le menu des paramètres Android. Tapez sur "Google". Sélectionnez "Annonces". Appuyez sur l'option "Désactiver la personnalisation des annonces".

Activer les applications instantanées

Les applications instantanées vous permettent d'utiliser une application sans avoir à la télécharger entièrement sur votre téléphone: il vous suffit de la trouver dans le Play Store et de sélectionner «Ouvrir l'application». Ceci est pratique pour les applications que vous n'utiliserez qu'une seule fois (ou de temps en temps) et pour ceux que vous souhaitez essayer avant de télécharger. C'est un peu comme prendre une voiture pour un essai routier et décider ensuite de l'acheter.

Pour utiliser la fonction, vous devez d'abord l'activer. Aller à Paramètres> Google> Applications instantanées puis appuyez sur votre compte Google. Seul un petit nombre d'applications prennent en charge cette fonctionnalité pour l'instant, mais cela changera avec le temps.

Instructions étape par étape:

Ouvrez le menu des paramètres. Tapez sur «Google». Sélectionnez «Applications instantanées». Sélectionnez le compte Google à utiliser avec la fonction.

Ajuster le mode Doze

Introduit avec Android Marshmallow, le mode Doze aide à économiser la batterie en fermant l'accès au réseau si votre téléphone n'est pas utilisé pendant un certain temps. Les applications fonctionnent toujours en arrière-plan, vous recevrez donc immédiatement des notifications de haute priorité, comme des appels téléphoniques, des SMS, etc. Mais d'autres notifications peuvent arriver avec un retard, ce qui peut être un problème si vous attendez un e-mail important de votre patron ou un message sur Slack d'un collègue.

Lire la suite: 5 meilleures applications d'économiseur de batterie pour Android

Vous pouvez rapidement résoudre ce problème en désactivant Doze pour les applications qui sont importantes pour vous. Aller à Paramètres> Batterie> Optimisations de la batterie, où vous verrez une liste de toutes les applications installées sur votre téléphone. Il vous suffit ensuite de désactiver Doze pour les applications de votre choix en appuyant dessus et en sélectionnant «Ne pas optimiser».

Instructions étape par étape:

Ouvrez le menu des paramètres. Appuyez sur «Batterie». Sélectionnez «Optimisations de la batterie». Appuyez sur une application et sélectionnez «Ne pas optimiser» pour désactiver la somnolence.

Masquer les informations sensibles de l'écran de verrouillage

Vous pouvez consulter les notifications telles que les SMS et les e-mails directement sur l'écran de verrouillage de votre appareil Android. Bien que ce soit une excellente fonctionnalité, ce n'est pas le meilleur en matière de confidentialité. D'autres personnes peuvent voir ces messages (ou au moins une partie d'entre eux) s'ils mettent la main sur votre appareil, même s'il est verrouillé.

Pour resserrer votre confidentialité, vous pouvez choisir de masquer les notifications sensibles sur l'écran de verrouillage. Allez à Paramètres> Notifications, puis appuyez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite «Sur l'écran de verrouillage» puis «Masquer le contenu des notifications sensibles».

La prochaine fois que vous recevrez une notification (comme un SMS), le contenu du message ainsi que le nom de l'expéditeur ne seront pas affichés sur l'écran de verrouillage. Vos amis curieux ne verront rien pour vos yeux seulement.

Instructions étape par étape:

Ouvrez le menu des paramètres d'Andriod. Appuyez sur «Notifications». Sélectionnez l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit. Appuyez sur «Sur l'écran de verrouillage», puis sur «Masquer le contenu des notifications sensibles».

Ce sont nos choix pour les paramètres Android que vous devriez envisager de modifier pour améliorer les choses comme la sécurité, la confidentialité et la productivité. Si vous pensez à quelques autres qui pourraient être ajoutés à la liste, assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.