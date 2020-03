5 ressources pour la méditation, la pleine conscience et l’exercice

Nous vivons actuellement une période de stress. Nous ne pouvons pas aller au gymnase et dans d’autres endroits où nous allons habituellement pour faire de l’exercice. Il existe cependant de fantastiques ressources numériques pour vous aider.

Calme

Le calme est un favori personnel. Il est plein de musique, de méditations, d’exercices et même d’histoires au coucher pour vous aider à dormir – y compris celles lues par Stephen Fry et Matthew McConaughey. Il se trouve dans l’App Store et certains contenus sont disponibles gratuitement. Cependant, pour un accès complet, vous avez besoin d’un abonnement premium, d’un coût de 14,99 $ par mois ou d’un abonnement annuel pour 69,99 $. Disponible dans l’App Store iOS.

Dix pour cent plus heureux

Ten Percent Happier est une application de méditation et de pleine conscience populaire. Il offre une variété de pratiques, notamment pour vous aider à dormir. Il y a un essai gratuit d’une semaine, puis un abonnement annuel coûte 99 $. Il est disponible dans l’App Store iOS.

Yoga avec Adriene

Il y a beaucoup de canaux de yoga, mais Yoga With Adriene est celui que j’aime vraiment. Il y a des tas de pratiques différentes de longueurs et de difficultés variables. Adriene est une présentatrice / enseignante très engageante – et son chien, Benji, est super aussi! Tout est disponible gratuitement sur YouTube.

Fitbod

Fitbod vous propose des plans d’entraînement personnalisés pour le gymnase ou la maison. Ce que j’aime le plus, c’est le niveau d’intégration. Non seulement il existe une application Apple Watch, mais vous pouvez également lier Fitbod à Strava et Fitbit. Il est gratuit à télécharger et un abonnement Elite est disponible pour 9,99 $ par mois ou 59,99 $ pour l’année. Obtenez-le dans l’App Store.

Relax Playlist sur Apple Music

Vous voulez simplement vous détendre un peu à la maison? Apple Music a la playlist parfaite pour cela. Il dure 3 heures et quart, avec des chansons de Taylor Swift, Beyoncé et Lewis Capaldi. Il est disponible dans le cadre d’un abonnement Apple Music, qui coûte 9,99 $ par mois.