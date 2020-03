50 ″ Fire TV pour 269 $, 75 ″ Roku TV pour 799 $, plus – .

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur intelligent, mardi est définitivement le jour pour appuyer sur la gâchette, car Amazon organise aujourd’hui de nombreuses offres télévisées qui vont vous faire oublier. Les prix commencent à seulement 249,99 $ pour certains des modèles de téléviseurs intelligents les plus populaires sur le marché, et les tailles vont jusqu’à 70 pouces!

Pour commencer, il y a aujourd’hui deux offres sur les téléviseurs intelligents Roku de TCL qui offrent tous deux une valeur incroyable sur les téléviseurs fournis avec la plate-forme de télévision intelligente la plus populaire au monde. Tout d’abord, le téléviseur LED Smart Roku TCL 49S325 de 49 pouces 1080p offre toutes les fonctionnalités intelligentes que vous souhaitez et un magnifique panneau d’affichage Full HD de 50 pouces pour seulement 249,99 $. Si vous souhaitez passer à un modèle avec un écran plus grand et une prise en charge de la résolution 4K, vous pouvez obtenir le téléviseur Roku Smart LED 4K 55 pouces TCL 55S425 pour seulement 299,99 $.

Si vous préférez l’expérience Fire TV d’Amazon à Roku, vous devez également envisager deux offres intéressantes sur Amazon. Le téléviseur intelligent LED Insignia NS-50DF710NA19 de 50 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition est en vente au prix de 269,99 $, ce qui est un prix incroyable pour un téléviseur intelligent avec une résolution 4K, HDR, et plus encore. Ou, si vous souhaitez améliorer la qualité de votre image et obtenir le téléviseur le plus vendu sur Amazon dès maintenant, vous pouvez vous procurer un téléviseur LED intelligent Ultra HD Fire TV Edition 50 pouces Toshiba 50LF711U20 de 50 pouces pour 299,99 $ au lieu de 380 $.

Enfin et surtout, nous avons une option de tueur pour tous ceux qui cherchent à surdimensionner leur expérience de télévision. Le téléviseur intelligent Roku HDR 4K UHD 75 pouces TCL 75S425 offre une qualité d’image incroyable ainsi qu’un design élégant avec des lunettes minces et l’excellent logiciel de télévision intelligente de Roku. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous pouvez en obtenir un pour 799,99 $ au lieu de son prix de détail normal de 1399 $. C’est vrai, un téléviseur intelligent Roku 4K de 75 pouces pour seulement 799,99 $!

TCL 49S325 Téléviseur LED Smart Roku 1080p 49 pouces

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 43,5 x 25,4 x 3,1 pouces, TV avec support: 43,5 x 27,6 x 8,7 pouces

La fonctionnalité intelligente offre tout votre contenu préféré avec plus de 500 000 films et épisodes télévisés, accessibles via le téléviseur Roku simple et intuitif

Résolution HD 1080p pour une image nette

La LED à éclairage direct produit une excellente qualité d’image

Entrées: 3 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique

Compatible avec Alexa et Google Assistant

TCL 55S425 55 pouces 4K Smart TV Roku LED

TCL, l’un des plus grands fabricants de téléviseurs au monde et la marque de téléviseurs à la croissance la plus rapide aux États-Unis, propose les dernières technologies et design 4K. Nous avons simplifié le téléviseur 4K Ultra HD pour que vous puissiez profiter instantanément d’un divertissement sans fin. Avec la compatibilité, choisissez parmi plus de 5 000 chaînes de streaming qui présentent 450 000 films et épisodes télévisés ainsi que des sports en direct, des nouvelles, de la musique, des enfants et de la famille, de la nourriture, des sciences et de la technologie, du fitness, des langues étrangères et bien plus encore. Caractéristiques: Électronique: 4K ultra haute définition, smart tv, streaming ROKU intégré, capacité de streaming. La consommation d’énergie en veille est inférieure à 0,5 watts

Téléviseur LED Smart TV Insignia NS-50DF710NA19 50 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition

Insignia 4K UHD Smart TV est une nouvelle génération de téléviseurs avec l’expérience Fire TV intégrée et comprenant une télécommande vocale avec Alexa. Avec une qualité d’image 4K Ultra HD réaliste et un accès à tous les films et émissions de télévision que vous aimez, Insignia offre une expérience télévisuelle supérieure qui devient plus intelligente chaque jour. La télécommande vocale avec Alexa vous permet de faire tout ce que vous attendez d’une télécommande. De plus, lancez facilement des applications, recherchez des titres, écoutez de la musique, changez les entrées, contrôlez les appareils intelligents et bien plus encore, en utilisant votre voix.

Toshiba 50LF711U20 50 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition Smart LED TV

Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en Ultra HD. Dolby Vision HDR offre une qualité d’image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Toshiba est conçu pour la vitesse et les performances. Il est alimenté par un processeur quad-core / GPU multi-core pour des résultats de recherche instantanés et une réactivité rapide et fluide. Connectez-vous facilement avec le Wi-Fi double bande, trois entrées HDMI et plusieurs options d’entrée / sortie. Vous pouvez même personnaliser le nom de chaque entrée et ajuster les paramètres d’image pour chaque appareil connecté. Ce téléviseur est compatible HDR, vous pouvez donc profiter des films et des émissions de télévision HDR. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences Alexa et aux mises à jour automatiques des logiciels en direct, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

TCL 75S425 Téléviseur intelligent Roku HDR 4K UHD 75 pouces

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 66,1 X 38 X 3,5 pouces, TV avec support: 66,1 X 40,7 X 15,9 pouces

La fonctionnalité intelligente offre un accès à des milliers de chaînes de streaming avec plus de 500 000 films et épisodes TV via Roku TV

Associe la clarté de l’image Ultra HD 4K avec le contraste, la couleur et les détails de la plage dynamique élevée (HDR) pour une image plus réaliste

Le rétro-éclairage LED avec des zones de contrôle de contraste de gradation locales produit des noirs profonds et une excellente qualité d’image

Entrées: 3 HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 (une avec HDMI ARC), 1 USB (lecteur multimédia), RF, composite, prise casque, sortie audio optique, Ethernet

Compatible avec Alexa et Google Assistant

