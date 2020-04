5G sur T-Mobile: tout ce que vous devez savoir

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

T-Mobile a l’un des plans 5G les plus ambitieux de tous les opérateurs et avec son achat de Sprint, T-Mobile a une tonne de spectre et une excellente plate-forme pour construire un excellent réseau 5G. T-Mobile a déjà déployé un réseau 5G à l’échelle nationale sur son spectre 600MHz basse bande et son spectre mmWave haute bande avec l’intention de poursuivre son expansion avec le spectre 5G moyenne bande de Sprint. Ce réseau combiné est en passe d’être l’un des plus forts du pays.

La galaxie 5G

Samsung Galaxy S20 + 5G

Rapide, lisse et tranchant

Le nouveau produit phare de Samsung, le Galaxy S20 + prend en charge toutes les bandes 5G de T-Mobile, y compris les bandes 5G de Sprint, ce qui en fait l’un des meilleurs moyens de se connecter à la 5G. Il possède également un excellent ensemble de caméras, un bel écran avec un taux de rafraîchissement élevé et une batterie massive.

Quand ma région recevra-t-elle même la 5G?

T-Mobile a lancé son réseau 5G basse bande. La 5G basse bande sera construite aux côtés du réseau LTE de la bande 71 de T-Mobile en utilisant le même équipement. Cette mise à niveau bénéficiera aux clients 4G LTE ainsi qu’aux futurs clients 5G. À 600 MHz, c’est la fréquence la plus basse que nous ayons vue en 5G et la couverture sera bien meilleure que ce que nous avons vu jusqu’à présent dans tout déploiement 5G, y compris le réseau de Sprint.

T-Mobile dit qu’ils couvriront 200 millions de personnes, soit 5 000 villes, avec la 5G d’ici la fin de l’année. T-Mobile a également publié un carte de couverture 5G interactive avec 600Mhz inclus. C’est plutôt cool.

Source: T-Mobile

Bien que nos tests initiaux ne montrent pas les énormes vitesses auxquelles les gens s’attendent avec la 5G, ce réseau à faible bande montre une certaine amélioration par rapport au LTE et devrait être en mesure de fournir une bien meilleure couverture. Vous aurez besoin d’un téléphone compatible pour utiliser ce réseau, comme le Samsung Galaxy Note10 + 5G ou le OnePlus 7T Pro 5G McLaren.

Il reste à voir combien de temps il faudra à T-Mobile pour intégrer pleinement le réseau 5G de Sprint au sien, mais lorsqu’il le fera, il aura accès à une couverture solide dans les neuf villes couvertes de Sprint. Le réseau 5G de Sprint utilise un spectre à 2,5 GHz qui devrait offrir une couverture similaire à LTE pour la plupart.

T-Mobile est toujours en train de construire un réseau 5G à bande haute ou à ondes millimétriques dans quelques villes. Ce déploiement de la 5G se fait sur les bandes N260 et N261 à 39Ghz et 28Ghz respectivement. Le réseau démarre fort avec une liste de six villes et des cartes étonnamment détaillées. Avec une couverture à New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland et Atlanta, le nombre de villes est élevé par rapport à d’autres opérateurs, mais la couverture 5G réelle est encore assez faible. Certaines zones mises en évidence avec une couverture cohérente ne couvrent que quelques quartiers et beaucoup n’ont qu’une intersection de rues.

Ce déploiement est d’une honnêteté rassurante mais il illustre bien la difficulté de déployer la 5G haut débit dans une ville.

J’ai utilisé le réseau 5G de T-Mobile, et c’est un peu comme utiliser son réseau 4G

Quels appareils dois-je obtenir pour être prêt pour la 5G?

Votre meilleur pari pour la compatibilité est d’aller avec l’un des téléphones 5G les plus récents de Samsung ou LG tels que le Galaxy S20 +. Le plus petit Galaxy S20 prendra en charge les réseaux basse et moyenne bande, mais pas mmWave. Le LG V60 ThinQ 5G a également été confirmé pour fonctionner avec le spectre moyen de Sprint.

Des appareils plus anciens tels que le Galaxy Note 10+ 5G ou OnePlus 7T Pro pourraient peut-être fonctionner avec le réseau Sprint à l’avenir avec une mise à jour logicielle, mais cela n’a pas été confirmé, alors ne comptez pas sur cela pour l’instant.

Source: Android Central

De quel plan ai-je besoin pour accéder?

T-Mobile permet à toute personne disposant d’un appareil compatible d’accéder à son réseau 5G. Il est important de noter que l’utilisation de la 5G entraînera probablement une augmentation de l’utilisation des données, donc un plan avec beaucoup de données est recommandé. Pourtant, T-Mobile continue de se démarquer de la foule de manière formidable avec cette approche 5G. Et vraiment, cela n’a pas de sens d’un point de vue technique de facturer plus pour l’accès 5G.

Quelle technologie utilise T-Mobile?

Source: @NevilleRay

T-Mobile a commencé avec la bande 5G haut débit sur les bandes 28Ghz et 32Ghz. Avec ce réseau, T-Mobile devrait être compétitif avec ce que Verizon et AT&T ont fait une fois que le réseau a plus de temps pour mûrir. Ce déploiement à large bande devrait être capable de vitesses très élevées, mais la pénétration et la couverture des bâtiments sont beaucoup plus limitées que celles auxquelles nous sommes habitués avec la 4G.

T-Mobile a lancé un réseau 5G à bande basse 600Mhz en décembre 2019. Avec de nouveaux équipements, T-Mobile a également pu mettre à jour son service 4G LTE sur la même tour. Ce déploiement devrait sembler familier aux amateurs de 5G depuis que US Cellular a annoncé des plans similaires en octobre. AT&T a également suivi son propre déploiement 5G basse bande à partir de la fin de 2019.

Bien sûr, il y a le spectre de 2,5 GHz de Sprint. Nous avons eu un premier aperçu de la 5G de Sprint et bien que les choses soient prometteuses, elle n’a pas progressé assez rapidement pour rester compétitif. Avec un peu de chance, T-Mobile sera en mesure de faire un grand usage du spectre de Sprint qui peut offrir des vitesses plus élevées et une plus grande capacité que le spectre basse bande de T-Mobile tel qu’il est actuellement.

Quel est le problème avec Sprint et est-ce important?

Source: Nouveau T-Mobile

L’achat de Sprint par T-Mobile est terminé et offre un grand potentiel. De nombreuses personnes auront des flashbacks sur les anciennes fusions ratées, mais T-Mobile pointe vers son intégration Metro PCS bien gérée comme modèle pour cette fusion. T-Mobile estime que l’intégration complète des réseaux prendra jusqu’à trois ans. Pour l’instant, ni les clients Sprint ni T-Mobile ne envisagent de changements immédiats.

Pourtant, T-Mobile est beaucoup plus proche de faire de son rêve de gâteau de couche un réseau 5G, un réseau qui bascule de manière transparente entre le spectre basse, moyenne et haute bande, pour devenir une réalité.

La 5G en vaut-elle la peine pour la plupart des gens?

Sur T-Mobile, cela se résume vraiment à si vous voulez le téléphone car il n’y a pas de séparation actuelle des plans. Le Samsung Galaxy S20 5G est un assez bon téléphone avec tout ce que vous attendez d’un appareil phare moderne. Si vous voulez simplement la vitesse avancée et la cohérence de connexion améliorée de la 5G, le Galaxy S20 5G est un téléphone puissant et T-Mobile a même démontré des vitesses supérieures à 1 Gbps sur son prédécesseur.

Alors que la 4G LTE continuera d’être assez rapide pour la plupart des gens pendant quelques années, tout le monde finira par passer à la 5G. Avec la vitesse que nous voyons actuellement sur la bande 5G basse bande de T-Mobile et aucune date solide pour le temps qu’il faudra pour intégrer pleinement le réseau Sprint, il n’y a pas de précipitation pour passer à la 5G. Cela étant dit, avec les nouveaux téléphones 5G sur T-Mobile prêts à fonctionner avec les deux réseaux le moment venu, si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, la 5G est la voie à suivre.

Il est normal de ne pas être excité à propos de la 5G

Qu’est-ce que la 5G pour de bon?

Source: T-Mobile

5G for Good est une initiative visant à utiliser le pouvoir de la 5G pour aider la communauté. Alors que certaines personnes ont accusé T-Mobile d’avoir organisé une émission pour graisser les roues du gouvernement en approuvant sa fusion avec Sprint, il est agréable de voir la technologie avoir un impact positif sur le monde.

Il convient de noter que toutes les projections ici dépendent de la fusion en cours et T-Mobile ne sera probablement pas en mesure de le faire sans le spectre supplémentaire de Sprint.

Initiative Connecter les héros

Source: T-Mobile

L’initiative Connecting Heroes est un programme qui vise à offrir un accès gratuit à la 5G aux premiers intervenants en Amérique. Cela comprend les organismes d’application de la loi publics et sans but lucratif, les services d’incendie et les agences EMS. C’est le premier arrivé, premier servi pour ceux qui s’inscrivent donc si vous voulez que votre agence se connecte sur 5G, enregistrez-vous dès que possible.

Projet 10 millions

Source: T-Mobile

Il a été démontré que les enfants sans accès à Internet ne recevront probablement pas une éducation aussi bonne que ceux qui le font. Bien sûr, cela est également lié à l’inégalité des revenus.

Le projet 10Millions vise à éliminer l’écart des devoirs qui est causé par le fait que des millions d’enfants n’ont pas accès à Internet pour les travaux scolaires. Le projet prévoit d’offrir un service gratuit, des hotspots et des appareils à prix réduit à 10 millions de foyers au cours des cinq prochaines années.

T-Mobile Connect

Source: T-Mobile

T-Mobile connect est tout simplement un forfait téléphonique à bas prix avec accès au réseau 5G. Des forfaits sont offerts à 15 $ par mois pour des appels et des SMS illimités avec 2 Go de données haute vitesse. Il existe également un plan de 25 $ par mois avec 5 Go de données. Fait intéressant, le plan devrait se développer comme l’utilisation en augmentant l’allocation de données de 500 Mo par an pendant cinq ans. Ce n’est en aucun cas un montant énorme, mais pour une famille à faible revenu, cela peut être une bouée de sauvetage.

