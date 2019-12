5G sur Verizon: tout ce que vous devez savoir

Source: Android Central

La 5G est la prochaine grande technologie et chaque opérateur souhaite participer à cette action. À l'exception du réseau 5Ge d'AT & T, voir la 5G sur votre appareil signifie que vous utilisez la technologie sans fil la plus récente et la plus rapide disponible. Le seul problème est que chaque transporteur a un plan différent pour le mettre en œuvre. Verizon, par exemple, s'assure qu'il est en tête du peloton en termes de déploiement et de vitesse globale. Comprendre comment chaque opérateur déploiera la 5G peut être déroutant, mais nous gardons un œil sur chacun d'eux. Voici tout ce que vous devez savoir sur le réseau sans fil le plus récent et le plus rapide de Verizon.

La galaxie 5G



Samsung Galaxy S10 5G

Rapide, lisse et tranchant L'un des téléphones phares les plus complets ne s'améliore qu'avec le support 5G et une batterie massive. Avec un excellent écran et des caméras, ce téléphone est l'outil parfait pour quiconque fait avancer les choses en déplacement.

Quand ma région recevra-t-elle même la 5G?

Verizon étend rapidement son réseau 5G avec 21 villes affichant déjà un certain niveau de couverture. Verizon va de l'avant avec son plan visant à couvrir plus de villes en 2019, les villes actuelles recevant plus de couverture à mesure que la densité des tours augmente. Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un! Verizon a publié un ensemble de cartes montrant la couverture actuelle de son réseau 5G UWB. La couverture progresse mais il reste encore beaucoup à faire. Villes couvertes Atlanta, GA

Boise, ID

Boston, MA

Chicago, IL

Dallas, TX

Denver, CO

De Moines, IA

Détroit, MI

Houston, TX

Indianapolis, IN

Los Angeles, CA

Memphis, TN

Minneapolis, MN

New York, NY

Omaha, NE

Panama City, FL

Phoenix, AZ

Providence, RI

Sioux Falls, SD

St. Paul, MN

Washington DC Les villes devraient toujours avoir une couverture en 2019 Charlotte

Cincinnati

Cleveland

Colomb

Kansas City

Petite pierre

Salt Lake City

San Diego L'expansion de la 5G va être beaucoup plus lourde que le déploiement de la 4G en raison du grand nombre de tours nécessaires. Beaucoup plus de tours sont nécessaires car le déploiement 5G actuel de Verizon utilise la technologie des ondes millimétriques. Bien que très rapide et capable de gérer de nombreux appareils connectés, chaque tour couvre une zone beaucoup plus petite que la technologie cellulaire précédente. Si vous vivez en dehors d'une grande zone urbaine, il peut sembler que vous n'avez aucune chance d'avoir une couverture 5G mais grâce au partage dynamique du spectre qui finira par entrer en jeu sur le type de spectre utilisé pour le LTE, la couverture sera considérablement améliorée. Voici toutes les villes américaines avec une couverture 5G en ce moment Quels appareils dois-je obtenir pour être prêt pour la 5G?

Source: Android Central

Verizon dispose d'une solide gamme de téléphones pour la 5G. Samsung a ses énormes et puissants téléphones Galaxy S10 5G et Galaxy Note 10+ 5G disponibles offrant des vitesses supérieures à 1,4 Gbps lors des premiers tests. Le LG V50 ThinQ 5G ainsi que le Motorola Z4 avec une mise à niveau 5G Moto Mod ont les mêmes puces sans fil que le Galaxy. Des performances 5G similaires peuvent être attendues de ces appareils. Verizon dispose d'un point d'accès Wi-Fi appelé point d'accès Verizon 5G MiFi M1000. Il s'agit du premier hotspot disponible sur le réseau 5G de Verizon apportant toute la vitesse de la 5G à vos appareils Wi-Fi sans avoir à investir dans un téléphone 5G. De quel plan ai-je besoin pour accéder? Actuellement, la 5G est prise en charge sur les plans Above Unlimited et Beyond Unlimited de Verizon, qui offrent des données illimitées sur la 5G, y compris l'utilisation illimitée de points d'accès. Il augmente également la résolution vidéo en streaming de 720p à 4K. La connectivité 5G est offerte gratuitement pour une durée limitée et 10 $ par mois par la suite. Il n'y a actuellement aucune date définie pour ce changement. Tout le reste reste le même du côté 4G des plans. Le plan Beyond Unlimited moins cher commence à 85 $ par mois pour un appareil et dispose de données LTE illimitées avec une dépriorisation à 22 Go et un hotspot de 15 Go. Le prix par appareil est moindre avec plus d'appareils ajoutés. Il offre un service gratuit au Canada et au Mexique ainsi qu'un abonnement gratuit à Apple Music. À 10 $ de plus, le plan Above Unlimited augmente le montant de dépriorisation LTE à 75 Go et le hotspot à 20 Go. Il ajoute plus de prise en charge pour une utilisation internationale et 500 Go de stockage cloud.

Joue plus Faire plus Avoir plus Données 5G illimité illimité illimité Point d'accès 5G illimité illimité illimité Vidéo 5G 4K 4K 4K Données premium 25 Go 50 Go 75 Go Point d'accès LTE 15 Go 15 Go 30 Go Discuter et envoyer un SMS illimité illimité illimité Vidéo LTE 720p 480p 720p Mexique et Canada parler et texte parler et texte parler et texte Apple Music inclus Essai de 6 mois inclus

Meilleur plan 5G en 2019 Quelle technologie Verizon utilise-t-il?

Source: Verizon

Ultra Wideband ou UWB est la façon dont Verizon marque son onde millimétrique 5G. Ce nom fait référence aux vastes quantités de spectre auxquelles Verizon a accès dans les bandes de fréquences supérieures de la 5G. C'est au-dessus de 24 GHz. Pour mettre cela en perspective, un routeur sans fil dans votre maison utilise des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz. Ce spectre peut transporter une énorme quantité de données mais est beaucoup plus faible à la pénétration du bâtiment, nécessitant une ligne de vue presque dégagée avec la tour. À un moment donné, Verizon pourrait réutiliser le spectre de son déploiement LTE pour une plus grande couverture. Selon Ars Technica, le PDG de Verizon, Hans Vestberg, a déclaré que l'onde millimétrique n'est pas destinée à la couverture et Verizon utilisera le partage de spectre dynamique pour améliorer la couverture. Cela partagera essentiellement le spectre entre les connexions 4G et 5G selon les besoins, augmentant la couverture grâce au spectre de fréquences plus faibles utilisé. Fonctionne-t-il à domicile?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Avec des vitesses approximatives de 300 Mbps, l'utilisation du service à domicile 5G de Verizon pourrait remplacer l'Internet domestique filaire que nous attendions. En tant que service de 50 $ par mois avec un plan Verizon Wireless existant et 70 $ sans, ce service est très compétitif avec la plupart des FAI. Les problèmes de couverture mentionnés ci-dessus ne sont pas un problème avec cette utilisation, car un récepteur puissant et placé avec précision convertit le signal 5G en Internet domestique traditionnel avec un routeur fixe. Ce routeur fournit aux clients toutes les connexions normales attendues d'un routeur telles que les connexions Ethernet. La 5G en vaut-elle la peine pour la plupart des gens?

Source: Android Central

Si vous avez un téléphone assez récent avec prise en charge du réseau LTE Advanced complet de Verizon, alors vous n'obtiendrez probablement pas autant d'avantages de la 5G pour l'instant. Au fil du temps, de plus en plus de services commenceront à profiter des vitesses accrues et de la meilleure latence disponibles avec la 5G. Cela en fera un bien meilleur achat, en supposant que vous habitez dans un endroit qui a ou recevra bientôt une couverture 5G. Pour de nombreuses personnes, le passage à la 5G n'est même pas encore disponible et peut-être pas avant un certain temps. En tant que passionné, je suis ravi du concept de la 5G offrant des connexions rapides à plus de personnes que ce qui était possible avec les connexions à fibre optique. Verizon étant capable de fournir des niveaux de performance de fibre optique à un téléphone peut aider à stimuler la concurrence entre les FAI comme nous ne l'avons jamais vu. 7 raisons d'être enthousiasmé par la 5G

