6 ans après son lancement, Android TV n’a toujours pas plusieurs profils d’utilisateurs

Une exigence de base de l’expérience TV du salon est de s’assurer que l’interface et le contenu sont adaptés à plusieurs utilisateurs et personnes de tous âges et de tous goûts. Près de six ans après son lancement, Android TV avance toujours et manque de cette fonctionnalité essentielle même si quelques-uns de ses concurrents, comme Apple TV, l’ont déjà mise en œuvre. Sans elle, la plateforme reste mal adaptée aux familles et aux ménages multi-utilisateurs.

Prise en charge limitée de plusieurs comptes

À un niveau de base, Android TV prend en charge plusieurs comptes Google. Vous pouvez les ajouter en accédant à Paramètres> Comptes et connexion, mais cela garantira uniquement que les autres adresses e-mail authentifiées sont rapidement accessibles sur le téléviseur. Ils peuvent être sélectionnés dans Google Assistant, le Play Store, Google Play Games et quelques autres applications, mais ils doivent être modifiés manuellement, un par un.

La gauche: Ajouter plus de comptes dans les paramètres d’Android TV. Droite: Assistant vous permet d’en choisir un.

Cette approche multi-comptes rudimentaire est disponible depuis 2016 et n’a pas changé depuis. Votre écran d’accueil, les applications installées, les recommandations Play Next, la recherche et tout le reste sont les mêmes pour tous les comptes. Il n’y a pas de profils appropriés et certainement pas de restrictions adaptées à l’âge lors du lancement d’Android TV.

Un écran d’accueil pour tous.

Mauvaise expérience pour les ménages multi-utilisateurs

Si vous vivez avec des colocataires, un partenaire ou des membres de la famille, cette configuration entrave l’expérience de chacun. Différents utilisateurs devraient se mettre d’accord sur ce à quoi l’écran d’accueil devrait ressembler pour tout le monde et les recommandations seront mélangées en fonction des goûts et de l’utilisation de chacun.

Le titulaire du compte principal doit choisir entre avoir une expérience optimale (y compris obtenir Google Assistant, son propre contenu YouTube, l’historique de recherche, etc.) et donner à chacun l’accès à ses données. D’autres doivent changer manuellement de profil dans différentes applications ou renoncer à toute sorte d’expérience personnalisée. La diffusion pourrait être une solution de contournement pour eux, mais cela signifie qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucune des applications natives d’Android TV et des avantages d’utilisation.

Changement de compte manuel dans le Play Store (à gauche), Play Music (au milieu) et Play Games (à droite).

Cela devient vraiment fastidieux très rapidement. Si vous souhaitez télécharger une application que vous avez déjà achetée sur le Play Store, vous devez vous assurer que votre compte est sélectionné; si vous voulez jouer à un jeu et synchroniser vos progrès et vos réalisations avec Play Jeux, vous devez basculer manuellement sur votre compte; si vous voulez écouter votre musique, vous devez sélectionner votre compte.

Mais peut-être que le plus ennuyeux est YouTube. C’est probablement l’une des applications les plus utilisées sur la plate-forme Android TV, et elle ne permet pas de changer de profil facilement. Un seul utilisateur peut être connecté à la fois, donc toute autre personne qui souhaite accéder à son historique et à ses listes de lecture doit ouvrir l’application, accéder à l’onglet compte, déconnecter la personne précédente, puis se connecter. Chez moi, nous n’avons jamais n’oubliez pas de le faire, et le résultat final est que ma recherche sur YouTube, mon historique et mes recommandations ont été influencés par les habitudes de visionnement de mon mari.

La gauche: Compte YouTube. Milieu: Se déconnecter. Droite: Se reconnecter.

Pourtant, YouTube éloigne Google Play Films et TV, qui ne reconnaît tout simplement pas l’existence d’autres utilisateurs, ou du moins je n’ai pas trouvé comment le faire. Il n’y a pas de paramètre pour changer de compte et la bibliothèque affiche toujours les films et les émissions achetés et loués du compte principal.

Google Play Films et TV ne dispose pas du sélecteur de compte manuel.

S’il est facile de s’entendre sur quelques limites et bonnes pratiques lorsque vous vivez avec un seul partenaire, cela devient beaucoup plus compliqué lorsque des enfants ou plusieurs colocataires sont impliqués, et c’est là que l’expérience Android TV souffre.

Applications tierces et solutions de contournement

En l’absence de différenciation claire entre les utilisateurs, les applications tierces sur Android TV ont introduit leurs propres correctifs pour le problème. Netflix, Amazon Prime Video, Plex, Spotify et d’autres services de streaming et de consommation de contenu ont ajouté leurs propres commutateurs multi-profils ou multi-utilisateurs.

Pour certains, comme Netflix et Plex, l’option est la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez l’application; pour d’autres, le commutateur est plus élaboré et vous oblige à vous plonger dans les paramètres ou les comptes. Parfois, un code PIN ou une vérification est nécessaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Il n’y a pas d’approche unifiée, chaque service a choisi ce qui fonctionne pour lui. Le résultat, comme vous pouvez le constater, est une expérience incohérente entre les propres applications de Google et différents types d’applications tierces.

La gauche: Sélecteur de profil dans Plex au lancement. Droite: Sélecteur multi-utilisateurs Spotify.

Le profil restreint n’est pas une vraie solution

La seule solution qu’Android TV offre à plusieurs utilisateurs est le profil restreint. Il s’agit d’un profil secondaire avec moins de privilèges que le compte principal peut créer, contrôler et verrouiller par code PIN.

Pour le configurer, accédez à Paramètres> Préférences de l’appareil> Sécurité et restrictions> Créer un profil restreint. Vous pouvez ensuite saisir le code PIN à 4 chiffres et activer uniquement quelques applications de votre choix. Une nouvelle icône de profil restreint apparaît sur l’écran d’accueil d’Android TV, ce qui vous permet d’accéder rapidement à ce mode.

Configuration d’un profil restreint.

Une fois que vous avez changé, un nouvel écran d’accueil apparaît avec les applications autorisées, aucun accès au Play Store, un stockage en silo et uniquement certains paramètres du système. Le comportement de l’application est un peu chancelant dans mon expérience. Par exemple, sur YouTube, peu importe ce que j’ai fait, je ne pouvais pas me connecter avec aucun compte, et l’expérience ressemblait à une navigation en mode incognito. J’ai été accueilli par de nombreuses vidéos inutiles à tendance locale et les recommandations ne se sont jamais adaptées à ce que j’ai regardé. Masquer le contenu inapproprié a également été désactivé par défaut dans les paramètres de l’application, et même si je l’ai activé, tout le monde peut toujours le désactiver car il n’est pas protégé par code PIN. Je suppose que YouTube Kids serait mieux adapté si vous utilisez ce profil restreint avec des enfants, mais l’application n’est pas disponible dans tous les pays.

Pour sortir du mode restreint, vous devez entrer le code PIN, que seul l’utilisateur principal d’Android TV connaît. Mettre le téléviseur en veille ou l’arrêter ne le contourne pas, car vous serez toujours bloqué en mode restreint lorsque le téléviseur se rallumera.

Utilisation d’un profil restreint.

Bien que cela semble être une solution potentielle pour les enfants, c’est encore loin du support approprié pour plusieurs comptes. D’une part, vous n’obtenez que deux profils: le principal et le restreint – aucune troisième ou quatrième option n’est disponible. Deuxièmement, vous devez vous rappeler de lancer le téléviseur et d’y basculer avant de laisser les enfants parcourir leur contenu; ou vous devez l’allumer à chaque fois avant d’éteindre votre téléviseur, donc si les enfants y accèdent sans surveillance, il est déjà verrouillé. Cela impose une responsabilité aux parents qui doivent toujours rester au fait du mode dans lequel se trouve le téléviseur.

Pour ces deux raisons, le mode restreint semble plus adapté à une utilisation occasionnelle qu’à une utilisation quotidienne. C’est quelque chose que vous allumez si vous avez des invités temporaires ou si vous exécutez un AirBnB de temps en temps, mais pas une solution appropriée pour les partenaires, les colocataires ou une alternative au contrôle parental.

Contrairement aux smartphones Android (et éventuellement aux tablettes), Android TV aurait dû être construit à partir de zéro avec plusieurs profils en tête. Pourtant, nous avons un support multi-utilisateurs décent sur les téléphones et les tablettes, mais pas sur le téléviseur qui se trouve généralement au milieu du salon et est utilisé par tout le monde.

L’expérience Android TV est hostile à tout sauf à un ménage ou à une chambre pour une personne seule. L’écran d’accueil, les applications, la progression du jeu, l’historique des recherches, les requêtes de l’Assistant, l’expérience YouTube et bien plus sont adaptés à un seul utilisateur, et la seule “solution” n’est pas vraiment une solution pratique à long terme.

La meilleure façon serait de présenter aux gens un sélecteur de profil lorsque le téléviseur s’allume, de les laisser choisir celui qu’ils veulent, d’entrer un code PIN pour vérification et de se voir offrir une expérience entièrement personnalisée, aucun changement de compte manuel nécessaire dans n’importe quelle application. Malheureusement, cela semble encore tiré par les cheveux.