6 applications Android pour vous aider à travailler à domicile: outils d’organisation et de concentration

La pandémie de coronavirus nous oblige à changer nos habitudes – beaucoup de gens qui travaillent habituellement dans un bureau se retrouvent à travailler à domicile. Cela peut être un nouveau monde étrange pour beaucoup d’entre vous, mais heureusement, vous pouvez nous considérer chez Android Police comme des experts du travail à domicile car nous n’avons jamais eu de bureau centralisé où nous nous rencontrons tous. Votre lieu de travail vous fournira probablement quelques plates-formes de communication telles que Slack, Microsoft Teams, la vidéoconférence ou le courrier électronique.Je veux donc mettre en évidence les outils et applications Android secondaires sur lesquels je me fie et que vous pourriez trouver utiles pour garder votre concentration tout en travaillant.

5217

5217 m’a poussé à travers ma thèse de maîtrise, et cela m’aide toujours à rester concentré les jours occupés à Android Police. L’idée est que vous fassiez un “travail en profondeur” pendant 52 minutes, suivi d’une pause de 17 minutes que vous pouvez utiliser pour prendre un café, prendre de la nourriture, aller aux toilettes, ou pour des appels téléphoniques, des e-mails et des messages Slack. Je n’arrive pas toujours à respecter le calendrier à 100%, mais c’est génial pour apporter une certaine structure à votre journée.

L’application est gratuite et simple à utiliser, mais je ne peux que vous recommander de vous diriger vers ses paramètres pour modifier quelques entrées: j’active toujours le mode automatique Ne pas déranger pendant les cycles de travail et je bascule “Utiliser l’affichage pour indiquer la transition de cycle” sur donc je ne manque pas mes pauses.

Si vous ne pensez pas que l’intervalle 52-17 spécifique est pour vous, vous pouvez définir des périodes de travail et de pause alternatives. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne jurent que par la technique de Pomodoro où vous travaillez pendant 25 minutes et faites une pause de cinq, suivie d’une longue pause de 25 minutes après quatre intervalles. Une application comme Brain Focus pourrait être mieux adaptée à ce cas d’utilisation que 5217.

Toggl

Toggl est un outil de suivi des heures de travail simple, et je l’utilise pour comprendre combien de temps je passe sur quelles tâches, comme la rédaction, l’envoi d’e-mails ou la recherche. De cette façon, je me tiens responsable et m’empêche de simplement surfer sur le Web. L’application vous permet également de configurer vos propres intervalles de minuterie Pomodoro ou 52-17, afin qu’elle puisse remplacer 5217 pour vous. Personnellement, je préfère utiliser les deux parce que 5217 active le MDN sur mon téléphone, et j’ai tendance à remplir Toggl après coup ces jours-ci.

Je teste également Google Agenda en remplacement. J’essaie de planifier ma journée à l’avance en créant des blocs de temps que je consacre à certaines tâches. Étant donné que les événements dignes d’intérêt arrivent rarement à des moments prévisibles, il est assez difficile de suivre le calendrier et je me retrouve à le réajuster trop souvent. Selon votre travail, ce système pourrait cependant fonctionner beaucoup mieux pour vous que pour moi.

Toggl est disponible pour le bureau, le Web, Android et iOS, vous pouvez donc l’utiliser sur tous vos appareils. Il existe des abonnements payants qui vous donnent des informations statistiques plus approfondies et une meilleure gestion du calendrier, bien que toutes les fonctionnalités de base soient gratuites si vous n’en avez besoin que pour vous-même ou pour une équipe de 5 membres maximum.

TickTick

Il existe des tonnes d’applications de liste de tâches, mais j’aime personnellement l’ensemble des fonctionnalités gratuites de TickTick. Cela me permet de diviser des projets plus importants en sous-tâches plus petites en ajoutant des listes de contrôle aux tâches individuelles. Je n’utilise généralement pas TickTick pour les articles, mais pour les tâches plus importantes qui doivent être effectuées en dehors de l’agitation quotidienne, donc je ne les perds pas de vue, telles que les taxes, les e-mails de suivi ou mes projets vidéo indépendants.

Les alternatives incluent Microsoft To Do, Todoist et Google Tasks. Ce dernier est intégré à Gmail et à Calendar, et pourrait être particulièrement intéressant en tant que solution temporaire car c’est l’outil le plus simple et le plus limité disponible, ne vous fournissant que les bases.

Bien-être numérique

Je ne pense pas que le bien-être numérique soit très utile pour moi car j’ai besoin de vérifier constamment mon téléphone pour des choses liées au travail, mais si vous n’écrivez pas sur Android, cela pourrait être un outil précieux pour vous aider à rester à l’écart depuis votre combiné. Vous pouvez l’utiliser pour surveiller le temps que vous passez sur votre téléphone et définir des minuteries qui limitent l’accès à certaines applications. Grâce à un mode de mise au point, il est possible de continuer à utiliser votre téléphone pour les appels, les messages et d’autres outils manuellement ajoutés à la liste blanche qui peuvent être essentiels à votre travail.

De nombreux fabricants d’Android incluent leurs propres versions de Digital Wellbeing de nos jours, vous pouvez donc également profiter des fonctionnalités même si vous n’avez pas de téléphone Pixel (Cependant, le propre logiciel de Google sera sur tous les appareils Android). Il existe également des solutions tierces comme ActionDash d’Action Launcher qui émulent le bien-être numérique sur d’autres appareils.

Une solution encore plus simple que Digital Wellbeing est le mode Ne pas déranger d’Android. Vous pouvez généralement le trouver parmi les vignettes de paramètres rapides dans votre nuance de notification et le personnaliser. Par exemple, vous pouvez le configurer pour que vous continuiez à recevoir des appels téléphoniques pendant que les messages ne sont pas affichés.

Espace de tête

Parfois, la concentration diminue, et votre esprit est partout, surtout si vous continuez à consulter les nouvelles sur les coronavirus. Headspace m’aide à retrouver ma concentration et me calme en me guidant à travers les séances de méditation. Vous pouvez choisir entre différentes durées, alors sélectionnez celle qui correspond à votre horaire.

Certains cours Headspace sont disponibles gratuitement, mais si vous aimez l’application et vous sentez que vous en tirez de la valeur, vous pouvez également vous abonner à Headspace Plus pour obtenir une tonne de contenu plus approfondi. Vous pouvez également consulter Calme comme alternative.

Radio Lo-Fi

Certaines musiques me mettent simplement en mode travail, et ce sont des rythmes Lo-Fi Hip Hop ou des partitions de films et de jeux. Je comptais sur Play Music et YouTube Music pour profiter de ce contenu, mais j’ai remarqué que cela supprimait mes mixages personnalisés – je veux vraiment écouter ma musique de travail exclusivement pendant que je travaille. C’est pourquoi je suis passé à l’application Lo-Fi Radio ou au célèbre streaming radio YouTube ChilledCow Lo-Fi Hip Hop lorsque je ne veux pas taxer la batterie de mon téléphone. Je suis déçu que l’application ne prenne pas en charge Chromecast, cependant, ma recherche de l’outil de musique de travail parfait est toujours en cours. Brain.fm semble également assez intéressant et base son approche de l’amélioration de la musique sur la science.

Outre les outils décrits ici, certaines règles générales m’aident à rester concentré. D’une part, j’essaie toujours de travailler à partir de mon bureau, il peut donc être utile de configurer un espace dédié temporaire uniquement pour le travail. De cette façon, vous pouvez rester concentré. D’autre part, parlez à votre autre proche, à votre famille, à vos colocataires ou à d’autres personnes avec lesquelles vous partagez votre maison et dites-leur que vous n’êtes pas disponible pour discuter pendant que vous travaillez. Interrompre constamment votre travail pour faire face au bavardage personnel vous épuisera en un rien de temps.

Image: Kevin Ku sur Unsplash