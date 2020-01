6 applications iPhone payantes que vous pouvez télécharger gratuitement le 16 janvier – .

Certaines des applications iPhone et iPad payantes que nous avons trouvées en vente gratuitement hier sont en fait toujours disponibles en téléchargement gratuit maintenant, alors revenez certainement à cette rafle si vous l’avez manqué. Une fois que vous avez terminé, revenez au post de jeudi et découvrez les six nouveaux cadeaux que nous avons trouvés aujourd’hui après avoir parcouru des centaines d’applications iOS différentes en vente. L’une des applications gratuites d’aujourd’hui s’appelle «Superchill»… comment ne pas vouloir la vérifier?!

Cet article couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et que vous voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Outils réseau par KeepSolid

Normalement 2,99 $.

Network Tools by KeepSolid – une solution intelligente pour une analyse réseau rapide et précise et une vérification de la disponibilité des serveurs.

La

Si vous avez besoin de vérifier les paramètres de votre réseau, de tester la disponibilité du serveur ou de scanner les réseaux Wi-Fi pour les appareils voisins, Network Tools a été développé pour vous! Notre application professionnelle est équipée d’une large gamme d’outils tels que ping, traceroute, résolution DNS, client TCP simple, routes et liste d’interfaces. Network Tools by KeepSolid vous permet d’identifier les problèmes avant qu’ils ne deviennent un problème sérieux.

La

Nous avons développé l’interface la plus simple et la plus intuitive possible. Il vous aidera à effectuer instantanément tout type de test ou de vérification possible.

La

La variété d’outils d’analyse experts comprend:

La

Vérification du serveur

– Ajoutez n’importe quel domaine personnalisé pour le contrôle de disponibilité HTTP (S)

– Donne des informations supplémentaires sur la question de savoir si le nom de domaine ne peut pas être résolu ou ne répond pas via le protocole HTTP

Liste des appareils WiFi

– Affiche une liste de tous les appareils voisins WiFi avec leurs adresses IP et MAC respectives

– Affiche les noms des périphériques NetBIOS / Bonjour

– Permet ping / traceroute des appareils trouvés pour vérifier la connectivité

La

Ping

– Vous permet de détecter une perte de paquets et des problèmes de réseau

– Délai d’attente configurable, délai, taille de paquet, nombre de paquets

La

Traceroute

– Affiche l’itinéraire complet de votre appareil vers le serveur de destination

– Vous donne toutes les statistiques sur les sauts de réseau intermédiaires

La

Résolution DNS

– Vous pouvez utiliser des serveurs DNS configurés par le système ou choisir dans la liste des serveurs prédéfinis

– Données rapides et précises avec des résultats copiables

– Prend en charge les types de champs IPv4 (A) et IPv6 (AAAA)

– Des réponses supplémentaires de type de champ avancé sont fournies: MX, NS, SOA, SRV, TXT

La

Client TCP

– Connectez-vous à tout texte en clair qui prend en charge un serveur TCP

– Prend en charge les protocoles HTTP, SMTP, POP3, Telnet

– Bon pour les étudiants recherchant des protocoles de réseau

La

Itinéraires réseau

– Affiche les itinéraires du système sur votre appareil

– Similaire à l’utilitaire «route» de votre Mac, particulièrement utile pour les développeurs

La

Interfaces réseau

– Affiche toutes les interfaces réseau du système ainsi que les adresses associées

– Similaire à l’utilitaire «ifconfig» de votre Mac.

Télécharger Network Tools by KeepSolid

Celebrity Voice Changer: AI TV

Normalement 6,99 $.

voicechangertv.com vous permet de changer immédiatement votre voix en celle de n’importe qui:

– Moteur basé sur l’IA pour changer votre voix.

– Ajoutez votre propre voix comme filtre

– Choisissez parmi une liste de filtres

Télécharger Celebrity Voice Changer: AI TV

LT – Exposition longue

Normalement 0,99 $.

Lightmatic est l’application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement.

• Sentiers légers

Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d’autres objets émettant de la lumière, «gelez» le mouvement des nuages ​​ou l’écoulement de l’eau et dessinez quelque chose dans l’air en utilisant n’importe quelle source de lumière.

• Exposition longue sans limites

L’exposition dans cette application n’est pas limitée à certains intervalles de temps.

Télécharger LT – Long Exposure

iSpellWord Game

Normalement 0,99 $.

Appuyez sur des lettres pour créer des mots, jouez contre vos amis et le monde.

“Cela me rappelle les heures de pause à l’école quand le temps était mauvais, le professeur mettrait un gros mot sur le tableau noir et les enfants devraient trouver autant de mots que possible. Tout le monde pourrait jouer tout le monde connaît les mots ,,,,, grand jeu amusant ,,,,,, ”- krazeeklown

«C’est très addictif! Je ne suis pas un joueur de jeu et je déteste perdre du temps sur les jeux, mais c’est l’exception à ma règle! C’est plus amusant que je ne l’avais imaginé, et je joue depuis presque 1,5 ans maintenant. “- SpecialK8odd

«Je ne me lasse jamais de ce match. Je joue depuis des mois maintenant et je n’ai pas encore remarqué si une combinaison de lettres avait été répétée. Design agréable et propre qui va droit au but. Pas de graphiques excessifs ni de fenêtres pop-up ennuyeuses. »- Soteripolitano

“Je ne peux pas laisser tomber le barrage” – Gav067

«J’y passe des heures, améliore mon vocabulaire et ai un dictionnaire intégré pour vérifier les mots après! J’adore »- Spankie453

“Addictif. Doit avoir pour tous les amateurs de mots !!! “- aknnyc

Télécharger le jeu iSpellWord

Phoenix: éditeur de cinemagraph

Normalement 3,99 $.

Phoenix permet aux particuliers, aux professionnels et aux agences de publicité de créer des visuels impressionnants. Sélectionnez des parties immobiles dans vos vidéos tout en gardant le reste fluide. Créez des contenus visuels qui ont plus de sens qu’une photo ou une vidéo. Lorsque vous créez une vidéo avec Phoenix, vous créerez également une photo parfaite en même temps.

Dans votre cinemagraph, la zone que vous sélectionnez pour la vidéo reste immobile pendant que les parties restantes se déplacent, et vous créez votre propre animation cinemagraph avec cette combinaison étonnante. De plus, vous pouvez également ajouter des effets vidéo aux images fixes pour créer des cinemagraphs.

Phoenix conserve le format vidéo que vous utilisez et prend en charge les formats MOV, MP4 ainsi que les autres.

Transformez vos vidéos en photos vivantes de manière amusante et rapide en utilisant Phoenix. En suivant des étapes simples, vous pouvez facilement créer un cinemagraph et surprendre votre public cible.

Comment utiliser Phoenix:

– Prenez une vidéo en utilisant Phoenix ou importez-la directement depuis votre galerie. Assurez-vous que la vidéo n’est pas trop tremblante.

– Coupez et coupez la vidéo et travaillez sur la zone qui vous intéresse.

– Choisissez les zones que vous souhaitez immobiliser.

– Utilisez l’outil Image fixe pour sélectionner le cadre que vous utiliserez pour le brossage.

– À l’aide de l’outil Pinceau, brossez les pièces que vous souhaitez immobiliser.

– Décidez maintenant du mode de boucle vidéo et des paramètres de vitesse.

– Votre magnifique cinemagraph est prêt. Sauvegarder et partager!

Où utiliser Phoenix:

– Attirez l’attention: créez l’impression qu’une photo est immobile dans une vidéo en streaming.

-Focaliser les téléspectateurs sur une zone: si vous souhaitez concentrer la cible sur une zone spécifique, utilisez Phoenix. Par exemple, créez un cinemagraph dans lequel un verre de remplissage se déplace dans le miroir.

-Rendez votre contenu attrayant: avec Phoenix, vous pouvez créer des produits impressionnants en ajustant les mouvements dans une vidéo ordinaire.

-Décrivez les histoires: Phoenix vous permet de mettre en évidence la région, la personne ou l’objet que vous souhaitez attirer l’attention dans votre vidéo. La partie la plus importante de toute la vidéo sera la zone que vous choisirez, et vous raconterez une histoire photographique sur ceux qui la voient.

-Amenez votre produit au premier plan: si vous diffusez des publicités vidéo pour votre entreprise, vous pouvez promouvoir votre produit avec Phoenix. Dans toute la vidéo, vous pouvez garder votre produit au premier plan et ainsi augmenter vos taux de retour et vos engagements.

Télécharger Phoenix: Cinemagraph Editor

Superchill

Normalement 0,99 $.

Superchill est une application de méditation qui vous aidera à vous détendre et à soulager le stress en utilisant la technique de relaxation musculaire progressive éprouvée médicalement, développée par le médecin qui a littéralement inventé le mot «relax» [1].

Contrairement à d’autres applications de médiation, Superchill combine l’esprit et le corps, offrant des séances efficaces de moins de 10 minutes.

Télécharger Superchill

.