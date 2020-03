6 des meilleurs moniteurs pour travailler ou jouer que vous pouvez obtenir

Quiconque passe la majorité de sa journée devant un écran, que ce soit pour le travail ou pour les jeux, appréciera la valeur d’un bon moniteur. Un grand écran de haute qualité peut grandement améliorer votre expérience de travail ou de jeu et cela vaut particulièrement la peine d’être pris en compte maintenant si vous travaillez à la maison. Il y a bien sûr plusieurs options parmi lesquelles choisir, mais nous sommes là pour vous aider. Voici quelques-uns des meilleurs moniteurs que vous puissiez acheter!

Les meilleurs moniteurs:

BenQ PD2720UAOC CU34G2XLG 34GL750-BDell U2720QAsus CG32UQPhilips 499P9H

1. BenQ PD2720U

Le BenQ PD2720U est l’un des meilleurs moniteurs pour la productivité. L’écran LCD IPS de 27 pouces est livré avec une résolution de 3840 x 2160 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sa précision des couleurs est son principal argument de vente, et vous pouvez également utiliser les modes d’affichage CAD / CAM, chambre noire ou animation professionnels. Il prend également en charge le contenu HDR10.

Il ne manque pas non plus de connectivité. Il est livré avec deux ports HDMI, DisplayPort et deux ports Thunderbolt 3 (en amont et en aval) pour fournir une solution à câble unique pour le chargement et les transferts de données. Le support vous permet d’incliner et de faire pivoter le moniteur et de trouver l’angle optimal. C’est un moniteur cher, mais ça vaut le coup. Si vous recherchez encore plus d’espace d’écran, vous pouvez également obtenir le modèle 32 pouces pour 100 $ supplémentaires.

2. AOC CU34G2X

L’AOC CU34G2X est l’un des meilleurs moniteurs de jeu ultra larges que vous puissiez obtenir. Il est livré avec un panneau VA (alignement vertical) incurvé de 34 pouces avec une résolution de 3440 x 1440. Le temps de réponse de 1 ms, le taux de rafraîchissement de 144 Hz et la compatibilité AMD Freesync sont tous de grands avantages.

Cela aide à ce que ce soit aussi un beau moniteur, avec un design sans cadre à trois côtés et un support pivotant et inclinable. Il peut également être monté sur un mur. En matière de connectivité, vous disposez de deux ports HDMI, de deux DisplayPort 1.4 et de quatre ports USB 3.2. AOC offre également une garantie de trois ans sur zéro pixel mort avec tous ses moniteurs.

3. LG Ultregear 34GL750-B

Ce moniteur LG Ultragear est une excellente option si vous recherchez un écran ultra large légèrement moins cher. L’écran incurvé de 34 pouces n’a pas la résolution la plus élevée à 2560 x 1080, mais le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le taux de réponse de 5 ms en valent la peine pour les joueurs. Ajoutant à ses jeux de bonne foi est le fait que l’écran est compatible avec AMD Freesync et Nvidia G-Sync.

Le moniteur prend également en charge la lecture de contenu HDR10 pour des couleurs vives et un contraste détaillé. En ce qui concerne la connectivité, il est livré avec deux ports HDMI, DisplayPort 1.4 et une prise casque. Le 34GL750-B est également à un prix décent pour tout ce qu’il a à offrir.

4. Dell U2720Q

Le Dell U2720Q est un autre choix solide pour la productivité et est également l’un des moniteurs 4K les plus abordables que vous puissiez obtenir en ce moment. Il ne manque cependant pas de spécifications et de fonctionnalités. L’écran IPS de 27 pouces est livré avec une résolution de 3840 x 2160, une reproduction précise des couleurs, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms.

Il n’y a pas beaucoup de ports ici. Vous obtenez un port HDMI et un DisplayPort. Cependant, un port USB-C fournit une solution à port unique avec une alimentation jusqu’à 90 W pour garder votre ordinateur portable ou votre appareil chargé pendant le transfert de données et de vidéo. Il est également magnifiquement conçu, avec une petite base compacte et un cadre presque sans bordure. Le support est également inclinable et pivotant. Pour 300 $ supplémentaires, vous pouvez également augmenter la taille de l’écran jusqu’à un énorme 43 pouces.

5. Asus CG32UQ

L’Asus CG32UQ est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un moniteur pour leur console de jeu. L’écran de 31,5 pouces est livré avec une résolution de 3840 x 2160 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec la compatibilité AMD Freesync. Il prend également en charge le contenu HDR10 et est livré avec différents modes 4K HDR pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur console.

Les options de connectivité étendues incluent trois ports HDMI, DisplayPort 1.2 et six ports USB 3.0 (deux pour les accessoires). Il comprend également deux haut-parleurs de 12 W avec des préréglages audio adaptés aux jeux. Si vous décidez de monter le moniteur sur un mur, le support est conçu pour servir de support pour casque. Une télécommande est disponible pour régler les fonctions d’affichage à l’écran.

6. Philips Brilliance 499P9H

Permettez-moi de commencer par dire dès le départ que ce moniteur n’est pas pour tout le monde. La plupart des moniteurs ultra larges sont livrés avec une forme de prise en charge de deux appareils, mais le Philips 499P9H, avec son écran SuperWide de 49 pouces, sa résolution 5120 x 1440 et son format 32: 9, est idéal pour cela. Un commutateur KVM intégré vous permet de vous déplacer facilement entre deux appareils connectés.

Bien sûr, les options de connectivité ne manquent pas. Il est livré avec DisplayPort 1.4, deux ports HDMI, un port USB-C avec une alimentation jusqu’à 65 W et quatre ports USB 3.0. Vous bénéficiez également d’une prise casque, de haut-parleurs intégrés et d’une webcam contextuelle compatible Windows Hello. C’est le moniteur le plus cher de cette liste et le plus scandaleux, mais c’est peut-être exactement ce que certaines personnes recherchent.

Les moniteurs de cette liste sont parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir, mais ils sont également assez chers. Si vous cherchez quelque chose de plus abordable, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon de certains des meilleurs moniteurs de budget actuellement disponibles.