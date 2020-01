6 habitudes qui pourraient vous retenir au travail (et comment les corriger)

Soyons clairs: vous allez faire au moins quelques erreurs à un moment de votre carrière. Peu importe que vous soyez un professionnel chevronné ou un débutant total, des erreurs de travail peuvent survenir et se produiront.

Cependant, ce ne sont pas seulement les grosses erreurs que vous devez vous soucier de faire au travail. Ce sont aussi vos petites habitudes quotidiennes qui peuvent finir par faire ou défaire votre carrière. De petites habitudes peuvent lentement ralentir votre cheminement de carrière et faire dérailler vos objectifs de réussite.

Pire encore, vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous les faites. Donc, dans votre meilleur intérêt, voici six habitudes que vous devez arrêter de faire au travail et comment les corriger – stat.

1. Badmouthing vos collègues ou patron

Nous comprenons, votre collègue est un imbécile incompétent qui ne pouvait pas se frayer un chemin hors d’un sac en papier. Cela ne signifie pas que vous devez faire la publicité de ce fait pour que tout le monde l’entende.

Trash parler et être impoli avec vos collègues peut créer un environnement de travail toxique qui affecte tout le monde au travail. Cela peut aussi être mauvais pour les affaires. Selon une étude de 2010 publiée dans le Journal of Consumer Research, les consommateurs qui voient les employés être impolis les uns envers les autres peuvent avoir une opinion négative de l’ensemble de l’entreprise.

Comment réparer: Si vous avez un boeuf avec un collègue, parlez-leur en privé. Ne les appelez jamais dans un lieu public, comme une réunion ou devant un client. Cela vaut également pour les e-mails passifs et agressifs que nous avons tous voulu envoyer. Vous savez, ceux où vous voulez appeler votre collègue tout en CC tout le monde dans votre département? Résistez à l’envie.

2. S’excuser pour tout

Reconnaître vos erreurs peut vous faire gagner le respect de vos collègues. D’un autre côté, s’excuser pour tout – en particulier les choses qui ne sont pas de votre faute – ne fera que vous rendre doux et confiant.

Un autre problème avec trop d’excuses? Lorsque vous faites enfin une grosse erreur au travail, vos excuses ne veulent rien dire.

Comment réparer: Apprenez à reformuler vos excuses. Vous ne pouvez pas organiser une prochaine réunion? Ignorez les excuses («Désolé, je ne peux pas y arriver») et échangez-les contre: «J’ai peur de ne pas pouvoir faire la réunion.»

Expliquer un hoquet mineur dans un projet de travail à votre client? Remplacez vos excuses (“Je suis désolé que ça prenne si longtemps”) par “Merci pour votre patience. »De petites phrases comme celles-ci peuvent faire une énorme différence dans la façon dont les autres vous perçoivent au travail.

3. Être paresseux avec votre régime de soins

Si vous êtes l’un des nombreux gars qui ont décidé de faire pousser ses poils sur le visage pour No-Shave November, alors nous vous saluons pour votre engagement envers une bonne cause. Ce que nous ne saluons pas, c’est une barbe sauvage qui ressemble au personnage de Robin Williams dans Jumanji.

Il y a une fine frontière entre le sport bien soigné et le fait de se présenter au travail comme un homme des cavernes. Avec ce dernier, vous risquez de ruiner votre réputation professionnelle et de ne pas être pris au sérieux au travail.

Comment réparer: Suivez un régime de soins régulier dès que possible et commencez à traiter votre barbe comme le travail d’amour qu’elle est. Procurez-vous des produits de soin de la barbe et façonnez votre barbe en une crinière glorieuse qui convient à 9-5.

Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de prendre soin de votre peau. Si votre visage continue à éclater tout d’un coup, ne haussez pas les épaules et dites: «oh bien». Faites quelque chose à ce sujet en adoptant un système de traitement de l’acné. Même une simple routine de soins de base peut améliorer votre apparence professionnelle et décupler votre confiance.

4. Attendre la perfection

Regardez, être un perfectionniste n’est pas intrinsèquement une mauvaise chose. Si votre travail implique la santé ou la sécurité d’une autre personne, c’est évidemment une raison valable d’avoir des normes incroyablement élevées au travail.

D’un autre côté, vos tendances perfectionnistes peuvent également limiter considérablement votre potentiel. Selon une étude de 2012, publiée dans la revue Work & Stress, les personnes atteintes de perfectionnisme ont un risque plus élevé d’épuisement professionnel et de stress au travail. De plus, les perfectionnistes dépassent souvent le budget et manquent les délais dans la poursuite du perfectionnisme, ce qui peut entraîner leur licenciement.

Comment réparer: Commencez par réévaluer vos normes. Sont-ils réalistes? Les autres employés sont-ils en mesure de répondre à vos normes?

Ensuite, demandez-vous ceci: Quels sont les coûts associés aux résultats que vous produisez? Étant donné que les perfectionnistes ont tendance à se concentrer uniquement sur leurs résultats, la prise en compte des coûts associés à votre travail (c’est-à-dire le temps, l’argent, rendre les collègues fous, etc.) peut vous aider à avoir une meilleure perspective.

5. Dire «oui» à tout

Malgré la noyade dans votre propre travail, vous avez également accepté d’aider trois autres collègues dans leurs projets de travail séparés. Pourquoi ferais-tu ça? Si nous devions deviner, c’est parce que vous aimez les gens.

Semblable au perfectionnisme, les gens-plaisants ont une bonne qualité (le désir d’être utile). Ils sont juste allés un peu trop avec. À moins que vous ne vouliez être constamment stressé et plein de ressentiment envers vos collègues, il est temps de supprimer cette mauvaise habitude dans l’œuf.

Comment réparer: Trouvez une stratégie infaillible pour dire “non»Aux collègues pour différents scénarios. Entraînez-vous à le dire seul ou avec un ami.

Plus important encore, apprenez à faire preuve d’empathie pour la situation de votre collègue sans être incité à accepter plus de travail. Restez simple avec, “Malheureusement, je n’ai pas la bande passante pour prendre plus de travail», Et en rester là.

6. Ne pas élargir vos compétences

Vous avez donc parcouru la vie avec le même niveau de compétences que celui qui vous a embauché à votre poste actuel. Seulement maintenant, vous songez à changer d’emploi pour faire avancer votre carrière et gagner un salaire plus élevé.

Le problème? Vous n’avez aucune compétence commercialisable à proposer à d’autres entreprises de votre domaine. Que vous vouliez élargir vos compétences avant que la vie ne soit occupée ou que la pensée ne vous vienne tout simplement pas à l’esprit, vous avez maintenant désespérément besoin de perfectionner vos compétences.

Comment réparer: De toute évidence, le meilleur moment pour commencer à travailler sur vos compétences était il y a des années. Le deuxième meilleur temps est maintenant.

Il existe de nombreuses façons de commencer à étendre vos compétences. Réservez 10 minutes chaque jour pour lire la littérature de votre industrie. Suivez un cours en ligne dans votre domaine. Trouvez un mentor qui peut vous mettre sur la voie rapide du succès. Créez un plan, respectez-le et vous finirez par développer les compétences dont vous avez besoin pour gravir les échelons de carrière.

À emporter

Oubliez les grosses erreurs de carrière. Ce sont les petites choses que vous faites quotidiennement qui pourraient lentement détruire votre carrière. Si vous voulez atteindre le sommet de l’échelle de carrière, prenez ces conseils à cœur et commencez à changer ces habitudes nuisibles dès que possible.